3:1 Sieg gegen Wolfsburg! Iserlohn Roosters rÃ¼cken nun ganz nah an DÃ¼sseldorf und Augsburg heran

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Sonntagabend den 40. DEL-Spieltag mit einem hart umkämpften 3:1 Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg abgeschlossen. Vor 4353...

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Sonntagabend den 40. DEL-Spieltag mit einem hart umkämpften 3:1 Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg abgeschlossen.

Vor 4353 Zuschauern dominierten die Roosters den ersten Abschnitt, Wolfsburg das zweite Drittel und im ausgeglichen gestalteten Schlussdrittel gelang den Sauerländern in den letzten 70 Sekunden die Entscheidung zu ihren Gunsten.

Strahlmeier, immer wieder Strahlmeier

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr, erarbeiteten sich eine Reihe von Chancen, scheiterten aber mehrfach am glänzenden Strahlmeier im Tor der Wolfsburger. Strafen gegen die Grizzlys Ramage (13.) und etwas später gegen Machacek (14.) sorgten für ein 83-sekündiges doppeltes Überzahlspiel der Roosters. Vier Sekunden vor Ablauf der ersten Strafe konnte Sebok einen Abpraller zum 1:0 an Strahlmeier vorbei ins Tor bringen. Mit der knappen Führung ging es auch in die Pause. Das Torschussverhältnis von 11:3 brachte auch statistisch die Iserlohner Überlegenheit zum Ausdruck.

Aggressivere Grizzlys erarbeiten sich den Ausgleich

Im zweiten Drittel gestalteten die nun wesentlich aggressiver auftretenden Gäste das Match offener und hatten in der 23. Minute Pech, da Wilkie nur das Torgestänge traf. Der Druck lag in der Folgezeit eindeutig auf dem erneut von Jenike gehüteten Iserlohner Tor. Benders Strafe (28.) überstanden die Gastgeber noch unbeschadet, aber während einer Bankstrafe (31.) war Machacek aus dem Slot zum 1:1 erfolgreich. Iserlohns beste Möglichkeit in diesem Abschnitt vergab Dal Colle in der 39. Minute, als er mit einem Konter an Strahlmeier scheiterte.

Umkämpftes Schlussdrittel mit dem glücklicheren Ende für Iserlohn

Die Roosters kamen zum letzten Drittel zunächst mit mehr Schwung aus der Kabine. Elias und Rutkowski (42.) stellten Strahlmeier vor ernsthafte Herausforderungen, die der Nationalgoalie aber meisterte. Archibald (46.) prüfte auf der Gegenseite Jenike, als er frei vor ihm auftauchte. Iserlohn nahm nach dem Powerbreak wieder etwas mehr an Fahrt auf. Dal Colle (52.) verpasste nur knapp am linken Pfosten lauernd den zweiten Iserlohner Treffer. Beide Teams kämpften in den letzten Minuten um jeden Zentimeter Eis. Ziegler (59.) scheiterte noch an Strahlmeier, aber mit dem nächsten Angriff netzte Sebok aus dem Bullykreis sehenswert zum 2:1 ein. 70 Sekunden standen noch auf der Uhr. Wolfsburg versuchte nochmals alles, opferte Strahlmeier für den sechsten Feldspielen, aber der Schuss ging im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los. Dal Colle machte mit dem Empty-Net Goal den Deckel drauf. Sieg Nummer sieben im achten Spiel war damit für die Roosters perfekt.

Roosters kratzen nun an Platz 13

Am kommenden Freitag treten die Iserlohner in Mannheim an. Wolfsburg empfängt zeitgleich die Eisbären Berlin.

In der Tabelle rangieren die Wolfsburger auf Rang sieben. Iserlohn ist bis auf einen Punkt an Augsburg herangerückt. Seit Mitte Oktober stehen die Iserlohner auf dem letzten Platz. Zwischenzeitlich hatten sie Ende Dezember elf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Nun könnte schon bald durch die aktuelle Siegesserie der lang ersehnte Sprung vom Tabellenende gelingen. In der Waldstadt ist nach den bockstarken Auftritten im Januar eine Euphorie spürbar. Fans und Mannschaft sind wieder ein deutliches Stück aneinandergerückt. Für die Gegner ist es wieder unangenehm in Iserlohn zu spielen. Als nächstes soll das der direkte Abstiegskonkurrent und Westrivale Düsseldorf am nächsten Sonntag zu spüren bekommen. Wer hätte es noch im November für möglich gehalten, dass diese scheinbar nicht konkurrenzfähige Iserlohner Mannschaft doch noch einmal ein Wörtchen im Kampf um den Klassenerhalt mitreden würde.

Stimmen zum Spiel









Statistik

Tore: 1:0 (14:27) Sebok (Gormley) 5-3PP, 1:1 (31:48) Machacek (Mueller/Miele) 5-4PP, 2:1 (58:50) Sebok (Ziegler/Schiemenz), 3:1 Dal Colle (Cornel/Boland) 6-5 ENG

Strafen: 6 – 6

Schüsse: 57 – 55

Schiedsrichter: Schrader, Iwert (Priebsch / Tanko)

Zuschauer: 4.353

Iserlohn: Jenike – Labrie, Thomas; Gormley, Ugbekile; Bender, Eliot; Quaas – Dal Colle, Cornel, Boland; Schiemenz, Sebok, Ziegler; Elias, LeBlanc, Jentzsch; Broda, Jahnke, Rutkowski

Wolfsburg: Strahlmeier – Zajac, Ramage; Möser, Martinovic; Krupp, O´Connor; Wurm – Archibald, Beaudin, Wilkie; Mueller, Miele, Machacek; Chrobot, Feser, Schinko; Kneisler, Fauser, Dumont

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg © by Sportfoto-Sale 2024 (Jan Brüggemann)