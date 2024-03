3:1 Sieg gegen Ravensburg – Krefeld Pinguine lÃ¶sen ihr Viertelfinalticket vor Ã¼ber 8.000 Fans

Krefeld.(RS) Nach der Niederlage der Pinguine am Freitag in Selb kam es am Sonntagabend gegen Ravensburg zum Showdown um den direkten Einzug in die...

Krefeld.(RS) Nach der Niederlage der Pinguine am Freitag in Selb kam es am Sonntagabend gegen Ravensburg zum Showdown um den direkten Einzug in die Playoffs.

Bei den Pinguinen meldete sich Matsumoto verletzt ab, dafür kehrte Gotz wieder zurück in die Verteidigung. Bei den Towerstars fehlten mit Mühlbauer, Granz, Dronia, Eichinger und Dunham gleich fünf Stammkräfte.

Die Yayla-Arena war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Selbst der Gästeblock war, bis auf einen kleinen Bereich für die etwa 20 mitgereisten Anhänger der Towerstars, fest in schwarz-gelber Hand.

Krefeld hatte im ersten Abschnitt mehr Spielanteile, die besseren Chancen ergaben sich aber für die Gäste aus Oberschwaben. Sam Herr und Charlie Sarault verpassten in der 6. Minute. In der 10. Spielminute war es erneut Sarault. Bei einem Konter der Seidenstädter über Niederberger kam die Scheibe zu Flaake, dem ergaben sich die Pass-Möglichkeit auf Niederberger oder der Abschluss. Er entschied sich für Letzteres und schloss zum 1-0 (11.) in die lange Ecke ab. Weiß und Trinkberger verpassten es während einer Druckphase der Pinguine den Spielstand zu erhöhen. Kurz vor Drittelende fälschte Herr einen Schuss von Ketterer vor dem Tor von Bick gefährlich ab.

Im Mittelabschnitt schienen sich die Gäste mehr vom Spiel zu nehmen, doch der KEV agierte effektiv. Riefers mit einem harten Pass auf die Kelle von Josh MacDonald und der fälschte unhaltbar für Sharipov zum 2-0 (34.) ab. Nur 79 Sekunden später gewann Kretschmann sein Bully, die Scheibe kam zurück an die blaue Linie, wo Maxi Söll direkt abzog und den Weg ins Netz zum 3-0 (36.) fand. Der Jubel der Pinguine-Anhänger wurde jedoch durch den Anschlusstreffer durch Florin Ketterer in der 37. Minute unterbrochen.

Im Schlussabschnitt traf Alfaro nach einem schönen Sololauf nur den Pfosten. Die Ravensburger nahmen früh Sharipov zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis und belagerten das Drittel der Pinguine. Die trafen wiederum durch Mike Fischer den Pfosten.

Fünf Sekunden vor Spielende landete das Spielgerät nochmals am Pfosten neben Felix Bick.

Die Schwarz-Gelben erarbeiteten sich letztlich die ersehnten drei Punkte und sprangen in der Tabelle an Ravensburg vorbei auf den 6. Tabellenplatz.

Am Mittwoch geht es für Ravensburg in die Pre-Playoffs gegen Freiburg. Die Pinguine starten am 13.03. in Crimmitschau und spielen am 15.03. dann an der Westparkstraße.

Stimmen zum Spiel









Josh MacDonald „Es war heute alles oder nichts für uns! Wir wollten auf den letzten direkten Playoff-Platz und wussten, was wir dafür zu tun haben. Das ausverkaufte Haus hat uns eine Menge Energie gegeben und es hat jeder seinen Job erfüllt. Die Fans haben uns auch unterstützt, als es nicht so gut lief. Wir müssen uns auf dem Eis den Rücken stärken, genauso wie sie uns den Rücken stärken. Wir müssen uns jetzt anstrengen und das Beste daraus machen.“

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Ravensburg Towerstars 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Ehrhoff, Gotz; Buschmann, Söll; Trinkberger, Riefers – Weiß, Marcinew, MacDonald; Niederberger, Fischer, Flaake; Kuhnekath, Kretschmann, Ruuttu; Niedenz, Wagner, Leitner.

Trainer: Greg Poss.

Ravensburg Towerstars: Sharipov(Pertuch) – Hübner, Ketterer; Pfaffengut, Sezemsky; Schwaiger, Bender – Herr, Sarault, Czarnik; Dietz, Alfaro, Latta N; Latta L, Hadraschek, Gorgenländer; Rollinger, Calce.

Trainer: Gergely Majaross.

Statistik:

Tore: 1:0 (10:20) Flaake (Niederberger/Buschmann), 2:0 (33:48) MacDonald (Riefers/Trinkberger), 3:0 (35:07) Söll (Trinkberger/Kretschmann), 3:1 (36:52) Ketterer (Alfaro/Dietz),

Strafminuten: Krefeld 2, Ravensburg 2

Schiedsrichter: Klein/Gossmann.

Zuschauer: 8.029