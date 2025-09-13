3:1! Eispiraten schlagen Leipzig in letztem Test

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben das letzte Testspiel ihrer Saisonvorbereitung erfolgreich gestaltet.

Mit 3:1 setzten sich die Westsachsen gegen die KSW IceFighters Leipzig durch. Das Spiel wurde dabei knapp zwei Minuten vor dem Ende aufgrund eines Probealarms abgebrochen. Corey Mackin, der einen Doppelpack schnürte, und Tim McGauley erzielten die Eispiraten-Treffer bei der Generalprobe im Sahnpark.

Cheftrainer Jussi Tuores musste neben Tim Lutz, der mit einer Oberkörperverletzung für rund zwölf Wochen pausieren muss, weiterhin auch auf Adam McCormick (familiäre Gründe) sowie auf Ole Olleff und Dylan Wruck (muskuläre Probleme) verzichten. Zwischen den Pfosten kam Kevin Reich zum Einsatz.

Dieser hatte in seinem Kasten zunächst relativ wenig zu tun. Die Crimmitschauer konnten das Spielgeschehen schnell an sich reißen und gute Möglichkeiten für sich verbuchen. Letztlich war es eine sehenswerte Kombination, die zum verdienten 1:0 für die Eispiraten führte. Louis Brune, Dominic Walsh und Corey Mackin übergaben sich den Puck im Tic Tac Toe-Stil – Letztgenannter vollendete kaltschnäuzig (9.). Auch in der Folge blieben die Westsachsen dominanter und griffiger, doch auch die Gäste aus Leipzig kamen nun vermehrt zu Chancen. Kevin Reich wusste diese in seiner unaufgeregten Art und Weise aber zu vereiteln.

Im zweiten Durchgang verloren die Westsachsen schließlich den Faden. Durch mehrere Strafen überließen die Crimmitschauer den Gästen aus der Messestadt mehr Spielanteile. Zwar vergab Ladislav Zikmund in Unterzahl eine aussichtsreiche Chance, die Leipziger wussten ihre Feldvorteile in Überzahl schließlich aber zu nutzen. Johan Eriksson bekam zu viel Platz und bestrafte die Hausherren mit seinem Schuss ins lange Eck zum 1:1 (28.). Die Mannschaft von Jussi Tuores wirkte in der Folge verunsichert und kam nicht mehr richtig in die Zweikämpfe. Erst Lars Hamori entkrampfte die Situation spät im Mitteldrittel, traf nach schöner Einzelaktion aber nur den Pfosten.

Eine deutliche Leistungssteigerung konnten die 983 Zuschauer dann im Schlussdrittel sehen: Die Eispiraten agierten wieder mit deutlich mehr Zug zum Tor, standen defensiv geordneter und leisteten sich nicht mehr so viele Stockfehler. Der Lohn folgte nach knapp 50 Minuten. Tim McGauley unterband den Leipziger Spielaufbau und ließ einer Einzelaktion die erneute Führung folgen – 2:1. Die Gastgeber konnten diese schließlich weiter ausbauen. So war es Corey Mackin, der einen Nachschuss im Kasten der IceFighters unterbrachte und somit den 3:1-Endstand herstellte.

Das Spiel wurde knapp zwei Minuten vor dem Ende schließlich aufgrund eines Probealarms abgebrochen. Die Eispiraten Crimmitschau bedanken sich bei allen Besuchern für ihr Verständnis und die rasche Umsetzung aller Vorgaben zu dieser Maßnahmen am Spielende.

Torfolge (1:0, 0:1, 2:0):

1:0 Corey Mackin (Louis Brune, Dominic Walsh) 08:19 1:1 Johan Eriksson (Marc Zajic, Jesper Alasaari) 27:43 – PP1 2:1 Tim McGauley (Vinny Saponari, Gregory Kreutzer) 49:19 3:1 Corey Mackin (Gregory Kreutzer, Tim McGauley) 55:16

Zuschauer: 983