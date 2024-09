3:1! Eispiraten feiern ersten Saisonsieg Ã¼ber Kassel

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Freitagabend den ersten Sieg der noch jungen DEL2-Saison 2024/25 eingefahren. Vor 1.772 Zuschauern im Kunsteisstadion...

Vor 1.772 Zuschauern im Kunsteisstadion bezwangen die Westsachsen den Aufstiegsaspiranten aus Kassel mit 3:1. Die Crimmitschauer Treffer erzielten dabei Tobias Lindberg, Ladislav Zikmund und Colin Smith.

Erneut musste Cheftrainer Jussi Tuores auf Thomas Reichel (Oberkörperverletzung), Mirko Sacher (Unterkörperverletzung) sowie auf Dominic Walsh (Augenprobleme) verzichten. Ebenso nicht mit dabei waren Felix Thomas, dessen Lizenzierung vorerst nicht verlängert wurde, und Justin Büsing, der zum DEL-Saisonstart für die Fischtown Pinguins auflief.

Mit von der Partie waren dafür erneut der wiedergenesene Denis Shevyrin, der seine Pflichtspielpremiere für die Eispiraten im Sahnpark feierte, sowie Alexander Vladelchtchikov, der aktuell fest in Crimmitschau eingeplant ist. Der 19-Jährige rückte auch gleich in den Mittelpunkt des Geschehens und fälschte einen verdeckten Schuss von Tristan Keck nach bereits sechs Minuten unhaltbar zum 0:1 ab.

Die Eispiraten berappelten sich nach dem Rückstand aber schnell und legten sofort den Vorwärtsgang ein. Nicht einmal eine Minute später klingelte es im Kasten von Huskies-Goalie Philipp Maurer. Tobias Lindberg bedankte sich für einen sehenswerten Aufbaupass von Denis Shevyrin und blieb vor dem Tor der Gäste eiskalt – 1:1 und somit der postwendende Ausgleich (7.). Die Hausherren waren fortan das spielbestimmende Team und konnten sich zahlreiche gute Chancen erarbeiten. Immer wieder verpassten die Offensivleute nur knapp den Rebound, Scott Fesers Onetimer in Überzahl wurde von Philipp Maurer schließlich bärenstark pariert.

Auch zum Start des Mitteldrittels überzeugten die Crimmitschauer mit Spielfreude, einem aggressiven Forechecking und konnten sich dafür bereits früh belohnen. So war es Ladislav Zikmund, der Philipp Maurer im Powerplay nach 22 Minuten mit der Rückhand überlistete und zur viel umjubelten 2:1-Führung einschoss. Der vermeintliche Underdog aus Westsachsen zeigte im Sahnpark schließlich weiterhin eine mehr als beachtliche Leistung, verpasste es aber, auf dem Scorerboard weiter zu erhöhen. In den Schlussminuten des zweiten Abschnitts gehörte der Applaus dann aber mehrfach Oleg Shilin. Der Deutsch-Russe parierte dreimal innerhalb weniger Augenblicke sensationell und sorgte dafür, dass seine Vorderleute mit dem knappen Vorsprung in die Kabinen gingen.

Und die Eispiraten hatten alle Hände voll zu tun, diesen Vorsprung im Schlussdrittel zu halten. Die Schlittenhunde schienen sauer und zeigten nach dem Wiederbeginn ein ganz anderes Gesicht.

Immer wieder konnten die Huskies Drangphasen im Drittel der Crimmitschauer erzeugen und Oleg Shilin immer wieder vor große Herausforderungen stellen. Der DEL2-Torhüter des Vorjahres blieb aber ohne weiteren Gegentreffer und vereitelte zahlreiche Möglichkeiten teils sensationell. Zehn Sekunden vor der Schlusssirene war es schließlich Colin Smith, der den Deckel draufmachte. Der Goldhelm schoss, nach einem Foul sogar im Fallen, zum 3:1-Endstand ein (60.).

Es folgte zunächst eine Rudelbildung und eine kurze Auseinandersetzung auf dem Eis, in den verbleibenden 50 Sekunden passierte jedoch nichts mehr. Die 1.772 Zuschauer im Sahnpark hatten letztlich allen Grund zu Feiern. Erstmals in dieser Spielzeit baten die Fans ihr Team zum traditionellen Uffta – Colin Smith und Oleg Shilin konnten nach sich ihren Auftritten zusätzlich feiern lassen!

Torfolge (1:1, 1:0, 1:0):

0:1 Tristan Keck (Hunter Garlent, Joel Keussen) 05:29 1:1 Tobias Lindberg (Denis Shevyrin, Ole Olleff) 06:35 2:1 Ladislav Zikmund (Scott Feser, Lukas Wagner) 21:46 – PP1 3:1 Colin Smith (Scott Feser, Tobias Lindberg) 59:10 – EN

Zuschauer: 1.772

Erste Saison-Niederlage: Huskies unterliegen in Crimmitschau

Kassel. (PM Huskies) Am Freitagabend ging es für die Schlittenhunde nach Westsachsen, wo sie im Sahnpark auf die Eispiraten Crimmitschau trafen.

Zwar starteten die Huskies mit einer frühen Führung in die Partie, taten sich nach zwei Gegentreffern aber schwer in der Offensive gefährlich zu werden.

Aus Sicht der Huskies verlief der Start in die Partie zunächst aussichtsreich. In der sechsten Spielminute hatte Keck auf dem linken Flügel etwas zu viel Platz, nutzte diesen auch und verwandelte so nach Vorarbeit von Garlent und Keussen mit einem trockenen Handgelenksschuss ins linke unter Eck. Dann war es allerdings wie bereits in den ersten beiden Saisonspielen: Die Führung der Nordhessen hatte nicht lange bestand, denn Lindberg fuhr über die rechte Seite vor Maurer und stellte unbedrängt mit einem Schuss unter die Latte auf 1:1 (7.). Lindberg war es auch, der seine Farben wenige Minuten später beinahe in Führung brachte, aber Maurer konnte den zweiten Gegentreffer mit einer starken Parade verhindern (11.). Crimmitschau wurde zunehmend stärker und konnte in Überzahl erneut nur von Maurer an einem weiteren Treffer gehindert werden (18.), weswegen es mit dem 1:1-Unentschieden in die Kabine ging.

Was den Eispiraten im ersten Drittel nicht gelang, gelang ihnen dafür früh im Mitteldrittel: In erneuter Überzahl wurde Zikmund am rechten Pfosten angespielt und brachte, während er mit dem Rücken zum Tor stand, sein Team mit einem Rückhandschuss über die Schulter Maurers mit 2:1 in Führung (22.). Die Huskies ließen ihre Gelegenheit in Überzahl hingegen ungenutzt. In der 31. Minute hatten die Nordhessen Glück, dass Smith bei einem Konter aus aussichtsreicher Position verzog und es so weiterhin nur bei der knappen Führung blieb. Erst in Überzahl gegen Ende des Abschnittes erspielten sich die Huskies wieder ordentliche Chancen, allerdings scheiterten sowohl Turgeon als auch Olsen mit aufeinanderfolgenden Schüssen an Eispiraten-Goalie Shilin (37.) und mussten so mit einem Rückstand in die zweite Pause.

In den Schlussabschnitt starteten die Huskies schwungvoll und spielten sich beinahe die gesamten ersten zehn Minuten im Offensivdrittel fest. Umso enttäuschender, dass in dieser Phase nur eine gute Chance entstand. Diese ließ Keussen mit einem Schuss aus dem High Slot ungenutzt (48.). Nach den ersten Entlastungsangriffen der Westsachsen entstand wahrscheinlich die beste Chance auf den Ausgleich: Bender spielte den Puck von der rechten Seite in den Slot zu Garlent, dessen Schuss Shilin jedoch abermals stark parieren konnte. Anschließend wurde die Partie wieder ausgeglichener und gute Gelegenheiten blieben auf beiden Seiten aus. Auch mit einem Mann mehr konnten die Huskies den Sieg der Eispiraten nicht mehr gefährden. Am Ende entschied Smith das Spiel mit einem Treffer ins leere Tor (60.).

Tore:

0:1 Keck (Garlent, Keussen – 6. Min.)

1:1 Lindberg (Olleff, Shvyrin – 7. Min.)

2:1 Zikmund (PP – Feser, Kreutzer – 22. Min.)

3:1 Smith (ENG – Lindberg – 60. Min.)