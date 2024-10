3:1! Eispiraten feiern Derbysieg gegen Selb

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Freitagabend den dritten Sieg in Serie eingefahren! Mit 3:1 setzte sich das Team von Cheftrainer...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Freitagabend den dritten Sieg in Serie eingefahren!

Mit 3:1 setzte sich das Team von Cheftrainer Jussi Tuores im Heimderby gegen die Selber Wölfe durch. 3.650 Zuschauer sahen dabei ein packendes Spiel, in welchem sich die Westsachsen letztlich verdient durchsetzten und somit auf den zwölften Tabellenplatz vorstoßen.

Cheftrainer Jussi Tuores konnte zum Heimderby gegen die Selber Wölfe annähernd das gleiche Personal ins Rennen schicken, wie auch schon in der Vorwoche. Lediglich Justin Büsing stieß aus Bremerhaven zum Team. Das Torhüterduo bestand zudem weiterhin aus Christian Schneider und Florian Mnich, auch wenn Oleg Shilin unter der Woche wieder voll ins Training einstieg.

Der Torhüter sah von Beginn an eine starke Crimmitschauer Mannschaft, die defensiv nicht viel zuließ und offensiv sehr druckvoll und zielstrebig agierte. Immer wieder kamen die Eispiraten zu guten Gelegenheiten, scheiterten zumeist aber am gut aufgelegten Kevin Carr, dem kanadischen Goalie der Selber Wölfe, der Chance um Chance vereitelte. Auch Lucas Böttcher, der nach seinem Breakaway trocken abzog, konnte die Gastgeber nicht in Führung bringen. Kurz vor der Pause war es schließlich Christian Schneider, der das erste Mal richtig eingreifen musste und mit einer bärenstarken Parade die Null hielt.

Das Mitteldrittel gestaltete sich zunächst etwas offener. Die Gäste aus Selb nahmen nun mehr am Spiel teil und trauten sich auch offensiv immer wieder etwas zu. Christian Schneider und eine vielbeinige Abwehr sorgten dafür, dass die Rivalen aus Oberfranken selbst nicht treffen konnten, und sorgten auf der Gegenseite immer wieder für Gefahr. Nachdem es in numerischer Unterzahl noch nicht mit einem Treffer klappte, war es ein überaus sehenswerter Angriff der Eispiraten, der letztlich zum befreienden 1:0 führte. Rihards Marenis tankte sich durch die komplette Selber Abwehr, umkurvte Kevin Carr und bediente aus spitzem Winkel den einschussbereiten Lukas Wagner, der keine große Mühe mehr hatte, die Crimmitschauer mit seinem ersten Saisontor in Front zu bringen (33.).

Die Crimmitschauer konnten das Momentum nun wieder mehr auf ihre Seite ziehen und kamen auch im dritten Durchgang mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine, als die Wölfe aus Selb. Mehrfach rettete Kevin Carr stark, im Gegenzug waren es schließlich die Gäste, die in der Eispiraten-Drangphase treffen konnten. Nick Miglio setzte sich an der Bande durch, zog nach innen und ließ Christian Schneider mit seinem Schuss in den Winkel keine Abwehrchance – 1:1 (48.).

Unbeeindruckt davon machten die Hausherren aber weiter und konnten wiederum nur drei Minuten später wieder in Führung gehen. Colin Smith stand nach einem Schuss von Mirko Sacher goldrichtig und drückte den Puck im Slot über die Torlinie – 2:1 (51.). Danach ging es hin und her. Selb riskierte mehr, scheiterte aber immer wieder am starken Abwehrverbund der Westsachsen und, natürlich muss man in diesen Tagen schon fast sagen, an Christian Schneider. Schließlich war es Rihards Marenis, der den Puck in den verwaisten Kasten der Wölfe setzte und mit dem 3:1, 32 Sekunden vor dem Ende, den Schlusspunkt in einer nervenaufreibenden Partie setzte (60.).

1:0 Lukas Wagner (Rihards Marenis, Scott Feser) 32:57 1:1 Nick Miglio (Carson McMillan) 47:11 2:1 Colin Smith (Mirko Sacher, Justin Büsing) 50:49 3:1 Rihards Marenis (Colin Smith, Ole Olleff) 59:28 – EN

Knappe Derbyniederlage

Eispiraten Crimmitschau vs. Selber Wölfe 3:1 (0:0; 1:0; 2:1)

Selb. (PM Wölfe) Mit leeren Händen mussten die Selber Wölfe die Heimreise aus Crimmitschau antreten.

Im Nachbarschaftsduell fehlte den Porzellanstädtern letztendlich die Geradlinigkeit in ihren Offensivaktionen. Miglios zwischenzeitlicher Ausgleichstreffer war zu wenig, um zusammen mit den rund 500 mitgereisten Fans aus Westsachsen etwas mitzunehmen.

Rasanter Beginn

Beide Teams gingen ohne Abtasten in die Partie. Das erste Ausrufezeichen setzte Bassen, der einen Heyter-Schuss gefährlich abfälschte. Die Scheibe trudelte aber knapp am Crimmitschauer Tor vorbei. Insgesamt hatten in den ersten 20 Minuten die Eispiraten ein kleines spielerisches Übergewicht. Aber Selbs Goalie Carr zog unter anderem Zikmund und Böttcher bei ihren Abschlussversuchen den Zahn. In der 17. Minute sorgten Miglio und McMillan für ordentlich Gefahr vor dem Crimmitschauer Tor. McMillan wurde allerdings ungestüm am Abschluss gehindert. Im Gegenzug zogen die Wölfe eine Strafe, konnten diese jedoch schadlos überstehen.

Wölfe belohnen sich nicht

Die Selber Wölfe bestimmten nach der ersten Pause weitestgehend das Spiel. Winquist und Pfleger hatten die Führung auf dem Schläger, scheiterten aber an Crimmitschaus Torhüter Schneider. Doch auch die Westsachsen konnten den ein oder anderen gefährlichen Konter fahren. In der 33. Minute fingen die

Eispiraten einen Aufbaupass von Carr ab, Marenis spielte die Situation genial aus und bediente Wagner, der die Scheibe nur noch ins leere Tor zum 1:0 einschieben musste. Kurz darauf hatte Lindberg Glück, dass er nach einem Stockcheck gegen den Kopf nur mit einer kleinen Strafe bedacht wurde. Die anschließende Überzahl spielten die Wölfe gut aus, konnten sich aber nicht mit dem Ausgleich belohnen. Einen Wermutstropfen mussten die Porzellanstädter noch Schlucken, als sich Gelke ohne Gegnereinwirkung verletzte.

Miglios Treffer reicht nicht

Die Selber Wölfe starteten gut ins Schlussdrittel. Nachdem Pfleger zunächst noch an Schneider gescheitert war, machte wenige Minuten später Miglio nach feiner Einzelleistung den verdienten Ausgleichstreffer. Doch die Eispiraten konnten zurückschlagen, brachten die Scheibe einfach mal in Richtung Tor und Smith verwertete den Abpraller zur erneuten Führung. Selb rannte nun an, kam aber gegen die kompakte Eispiraten-Abwehr nicht mehr entscheidend durch. So waren es letztendlich noch einmal die Gastgeber, die Sekunden vor Schluss mit dem Empty-Net-Treffer zum 3:1 den Deckel auf die Partie machten.

Eispiraten Crimmitschau: Schneider (Mnich) – Sacher, Kreutzer, Scalzo, Olleff, Vladelchtchikov, Shevyrin – Smith, Lindberg, Büsing, Marenis, Wagner, Feser, Saponari, Reichel, Zikmund, Spitzer, Zap, Böttcher

Selber Wölfe: Carr (Scherer) – Campbell, Gläßl, Plauschin, Raab, Heyter, Hördler, Körber – Pfleger, Peter, Winquist, Miglio, McMillan, McNeill, Krymskiy, Bassen, Kiedewicz, Schwamberger, Gelke, Hofmann

Tore: 33. Min. 1:0 Wagner (Marenis, Feser); 48. Min. 1:1 Miglio (McMillan); 51. Min. 2:1 Smith (Sacher, Büsing); 60. Min. 3:1 Marenis (Smith, Olleff; empty net)

Strafzeiten: Crimmitschau 4, Selb 4

Schiedsrichter: Becker, Gossmann (Reitz, Egger)

Zuschauer: 3.650