3:0! Eispiraten bezwingen Bietigheim im Home Opener

Die Westsachsen setzten sich am heutigen Sonntagabend mit 3:0 gegen die Bietigheim Steelers durch und sicherten sich nach einer überzeugenden Vorstellung vor 2.705 Zuschauern den zweiten Sieg und damit das erste 6-Punkte-Wochenende zum Start der Saison. Die Tore erzielten Max Balinson, Scott Feser und Ladislav Zikmund.

Weiterhin ohne den angeschlagenen Colin Smith, dafür aber mit dem wiedergenesenen Jannis Kälble, schickte Cheftrainer Jussi Tuores eine engagierte und motivierte Mannschaft in den Home Opener gegen die Steelers, die zunächst aber mehr von der Partie hatten. Oleg Shilin stand aber seinen Mann und konnte mit Verlauf der Zeit zusehen, wie seine Vorderleute immer griffiger wurden. Es entwickelte sich so ein schnelles Spiel und intensives Spiel auf beiden Seiten, in welchem sich die Eispiraten phasenweise sogar im Drittel des DEL-Absteigers festspielen konnten. Getragen von einer hervorragenden Atmosphäre im Sahnpark, schafften es die Westsachsen jedoch nicht, gute Möglichkeiten in Tore umzuwandeln.

Die Eispiraten machten im zweiten Durchgang aber da weiter, wo sie im ersten aufgehört hatten! Das Team von Jussi Tuores agierte enorm druckvoll und belohnte sich nach 24 Minuten dafür auch endlich. Max Balinson, schön von Thomas Reichel und Dominic Walsh in Szene gesetzt, bugsierte die Scheibe aus halblinker Position trocken unter die Latte – 1:0 (24.). Auch in der Folge blieben die Westsachsen spielbestimmend. Bietigheim fand nur selten Entlastung und konnte sich bei Torhüter Leon Doubrawa bedanken, der immer wieder stark reagierte und eine höhere Eispiraten-Führung lange verhinderte. In numerischer Überzahl war es jedoch Scott Feser, der in der 34. Minute goldrichtig stand und im Nachsetzen zum 2:0 einschob. Spätestens mit dem zweiten Treffer verwandelte sich der Sahnpark in ein absolutes Tollhaus.

Die Mannschaft von Jussi Tuores blieb auch im Schlussdrittel die aktivere Mannschaft und stellte die Bietigheim Steelers immer wieder vor große Probleme. Erneut gab es viele hochkarätige Möglichkeiten für die Eispiraten-Offensive, doch mit einem weiteren Tor sollte es vorerst nicht klappen. Nachdem die Steelers um Trainer Dean Fedorchuk in den Schlussminuten die letzten Register zogen und auch Goali Leon Doubrawa vom Eis nahmen, war es dann wieder Oleg Shilin, der mit starken Paraden einen Anschluss der Baden-Württemberger verhinderte. Schließlich konnte Ladislav Zikmund, der erst in der vergangenen Woche nach Crimmitschau wechselte, den Schlusspunkt setzen. Er traf in den verwaisten Kasten der Bietigheimer und besorgte somit auch den 3:0-Endstand.

Die Mannschaft konnte sich nach der Schlusssirene schließlich ordentlich feiern lassen. So kam nach dem üblichen Uffta und den Gesängen der 2.705 Anhänger auch ein wenig Gänsehautstimmung im Sahnpark auf. Dies hatte sich die Mannschaft nach dem ersten 6-Punkte-Wochenende auch redlich verdient.

Torfolge (0:0, 2:0, 1:0):

1:0 Max Balinson (Thomas Reichel, Dominic Walsh) 23:38 2:0 Scott Feser (Henri Kanninen, Max Balinson) 33:07 – PP1 3:0 Ladislav Zikmund Thomas Reichel, Ole Olleff) 58:39 – EN

Zuschauer: 2.705

