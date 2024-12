3 Punkte aus dem Pfaffenwinkel

Miesbach. (PM TEV) Gleich zweimal ging es für den TEV am Wochenende in den Pfaffenwinkel. Am Freitag reiste man zur EA Schongau und am...

Miesbach. (PM TEV) Gleich zweimal ging es für den TEV am Wochenende in den Pfaffenwinkel.

Am Freitag reiste man zur EA Schongau und am Sonntag zu den Peißenberg Miners.

Eine der schlechtersten Saisonleistungen zeigte der TEV dann am Freitagabend in Schongau. Man kam zu keinem Zeitpunkt nur ansatzweise in die Partie und man verlor völlig verdient mit 4:1 beim Tabellenschlusslicht. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 3:1 erzielte Stefan Mechel.

Am Sonntag lief es dann zunächst nicht besser beim TEV und man lag bereits mit 2:0 zurück, ehe Jakub Bitomsky auf 2:1 verkürzte. Einen völlig wilden Mittelabschnitt sahen dann die Zuschauer in Peißenberg. Der TEV glich in Überzahl aus und legte ebenfalls mit einem Mann mehr das 2:3 nach. Peißenberg glich aber postwendend wieder aus und dann wiederholte sich das Spiel und es stand 4:4. Danach zog der TEV aber davon und es stand nach vierzig Minuten 4:8 für den TEV.

Auch der Schlussabschnitt blieb torreich und der TEV machte das Ergebnis zweistellig und feierte am Ende einen verdienten 6:11 Auswärtserfolg. Die Treffer erzielten Patrick Asselin (3), Jakub Bitomsky (2), Aziz Ehliz (2), Christian Neuert (2), Benedikt Pölt und Kurt Sonne.

Am Freitag ist die Bayernliga spielfrei und am Sonntag reist der TEV zu den Devils Ulm/Neu-Ulm. Nach Abschluss der Hinrunde belegt der TEV Platz 5 in einer hartumkämpften Bayernliga.

