2x EisbÃ¤ren live zu sehen: Free-TV-Partner DF1 legt erste LiveÃ¼bertragungen fest

Neuss. (DEL.org) Der Free-TV Sender DF1 präsentiert am kommenden Sonntag erstmals ein Live-Spiel der PENNY DEL: Der deutsche Vizemeister ERC Ingolstadt empfängt am Sonntag (7. Januar) ab 16.30 Uhr die Kölner Haie (Sendestart: 16.15 Uhr).

DF1 wird in der laufenden Hauptrunde eine Partie pro Woche und darüber hinaus bis zu 21 Playoff-Spiele übertragen. Dies wurde durch eine langfristige Sublizenzierung der Deutschen Telekom möglich. Sämtliche DEL-Begegnungen werden weiterhin live bei MagentaSport gezeigt.

Weitere hochkarätige Begegnungen wurden bereits festgelegt

– 14. Januar 2024: EHC Red Bull München vs. Eisbären Berlin, Spielstart 16:30 Uhr (Sendestart: 16:15 Uhr).

– 21. Januar 2024: Adler Mannheim vs. Düsseldorfer EG, Spielstart 14:00 Uhr (Sendestart: 13:45 Uhr).

– 28. Januar 2024: Nürnberg Ice Tigers vs. Eisbären Berlin, Spielstart 14:00 Uhr (Sendestart: 13:45 Uhr).

DF1 ist ab sofort in SD und HD bundesweit im Kabel und IPTV-Angebot der Vodafone (ehemals Kabel Deutschland) zu empfangen, sowie im Kabelnetz der PYUR (ehemals TeleColumbus, Primacom und KMS) und in vielen kleinen weiteren Kabelnetzen. DF1 in SD und HD ist außerdem im IPTV-Angebot der Deutschen Telekom Magenta TV zu empfangen sowie in den Streaming Angeboten von Zattoo und waipu.tv. DF1 wird weitestgehend auf dem bisherigen Sendeplatz von ServusTV Deutschland stattfinden. Weitere Informationen zu den Übertragungszeiten werden in Kürze auf der offiziellen Website von DF1 unter www.df1.de verfügbar sein.

Über DF1

DF1 ist das neuartige TV-Erlebnis für alle Berg-, Sport-, Kultur- und Showbegeisterte im deutschen Fernsehen. Für alle Liebhaber von Dokus & Reportagen, Wissensmagazinen, Lifestyle & Boulevard Sendungen sowie Sport und Unterhaltung. DF1 – Genau deins.