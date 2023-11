2:8 Erfolg: Gladiators versenken Riverkings Landsberg

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Einen bärenstarken Auftritt legten die Erding Gladiators beim 2:8 Auswärtssieg in Landsberg hin. Vor rund 1100 Zuschauer, darunter 150...

Erding. (PM Gladiators) Einen bärenstarken Auftritt legten die Erding Gladiators beim 2:8 Auswärtssieg in Landsberg hin.

Vor rund 1100 Zuschauer, darunter 150 stimmgewaltige TSV Anhänger, zeigte die Schütz Truppe eine von der ersten Minute an konzentriere Leistung. Der Tabellen Dritte Landsberg begann mit Torhüter Güssbacher, bei Erding stand der fehlerfrei haltende U20 Torwart Niklas Schlammer im Tor.

In den ersten sechs Minuten musste Erding gleich zweimal in Unterzahl agieren. Doch dank einem sensationellen Penalty Killing blieben die Gladiators ohne Gegentreffer. Anschließend übernahm Erding mehr und mehr das Zepter. Die Belohnung: Der 0:1 Führungstreffer durch Florian Zimmermann. Nur 30 Sekunden später stand es 0:2. Michael Franz schlenzte den Puck mit der Rückhand über die Linie. Der TSV dominierte nun das Geschehen und erhöhte noch im ersten Drittel auf 0:3. Torschütze war Michael Trox. Doch die Riverkings steckten nicht auf. Lars Grözinger verkürzte nach einer schönen Kombination auf 1:3.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts wechselte Landsberg den Torhüter. Moritz Borst rückte zwischen die Holme und erlebte in den ersten drei Minuten eine Grün-Weiße Torlawine. Cheyne Matheson, Mark Waldhausen und Maximilian Forster schraubten das Ergebnis auf 1:6. Damit war die Partie bereits nach 23 Minuten entschieden. In der Folge spielte der Tabellenführer souverän, stand defensiv sicher und erspielte sich Chance um Chance. Kurios wurde es zwischen der 33. und 34. Minute. Gleich vier Erdinger wanderten auf die Strafbank. Allerdings überstand man das fast vierminütige 3:5 Unterzahl schadlos.

Im letzten Drittel ein umgekehrtes Spiel. Innerhalb weniger Minuten mussten drei HC Spieler eine Strafe absitzen. Ein Treffer gelang den Herzogstädter dabei nicht. Erst nachdem Florian Stauder das 2:6 erzielte, zog Erding die Zügel wieder an. Tomas Plihal und Michael Trox stellten den Endstand von 2:8 her. Letztendlich gewannen die Erding Gladiators gegen den Oberliga Absteiger auch in dieser Höhe hochverdient.

Am kommenden Freitag empfängt der TSV um 20 Uhr den TEV Miesbach zum ewigen Klassiker. Karten für den Klassiker gibt es online unter https://erding-gladiators.reservix.de

