Saale Bulls prÃ¤sentieren ihren zweiten Neuzugang

Halle. (PM Saale Bulls) Nach Robin Palka kommt auch der zweite Neuzugang der Saale Bulls für die kommende Saison vom Pferdeturm.

Sebastian Christmann wechselt von den Hannover Indians in die Händelstadt und wird hier als erster gebürtiger Schweizer überhaupt auf Tore- und Punktjagd gehen.

Geboren in Luzern, durchlief der Angreifer den Nachwuchsbereich in Engelberg, Luzern und Seewen, ehe er sich 2015 dem EV Zug anschloss und dort im U17- und U20-Team den letzten Feinschliff vor dem Schritt in den Seniorenbereich erhielt. Diesen Schritt tätigte Christmann, der neben dem schweizer auch einen deutschen Pass besitzt, zur Saison 2019/20. Zweitligist Freiburg lotste den Rechtsschützen nach Deutschland, wo er seitdem seine sportliche Heimat gefunden hat. Über die Stationen Freiburg, Herford (Oberliga Nord) und Selb (DEL2) führte der Weg des großgewachsenen Angreifers im Oktober 2021 an den Pferdeturm. Hier ließ er seinen 19 Punkten (neun Tore) in 34 Hauptrunden-Partien in der Folgesaison 41 Zähler (24 Treffer) folgen, was ihn zum zweitbesten Torjäger der Niedersachsen machte. Hinzu kamen jeweils fünf Punkte in den Playoffs.

Nach seiner dritten Spielzeit für die Indians mit – Playoffs inklusive – 23 Punkten (sieben Toren) wechselte Christmann im vergangenen Sommer das Reservat und schloss sich dem Namensvetter aus Memmingen in der Oberliga Süd an. Es war der Beginn einer für den 25-Jährigen nicht einfachen Saison, in der er nach 19 Einsätzen für den ECDC anschließend an den Turm zurückkehrte. „Leider konnte ich in Memmingen nicht mein volles Potenzial abrufen und nicht zeigen, was ich wirklich kann“, so der Stürmer vor seinem Comeback für den Nordligisten.

Nun wagt Christmann, der sich selbst als Powerstürmer beschreibt und auch aufgrund seiner Größe das Körperspiel mag, an der Saale einen Neuanfang. „Sebastian hatte in der vergangenen Saison eine nicht einfache Zeit. Aber gerade in der Endphase der Saison hat er zur alten Stärke zurückgefunden. Er kann zudem überall eingesetzt werden und hat großes Potenzial“, so Christian Hommel, Halles Sportdirektor über den Offensivspieler. „Seine Laufbereitschaft und sein Charakter sind die Basis und für uns ein wichtiger Bestandteil.“

Die Saale Bulls heißen Sebastian Christmann, der mit der Erfahrung aus 43 DEL2- sowie knapp 250 Drittliga-Partien nach Halle wechselt, recht herzlich willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit 2025/26 im MEC-Trikot.

