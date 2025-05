27-jähriger Verteidiger Thomas Gauch neu im Wolfsrudel

Selb. (PM Wölfe) Mit Thomas Gauch können sich die Selber Wölfe einen der Top-Verteidiger der Oberliga sichern.

Der Linksschütze stand Anfang der vergangenen Saison bei den Saale Bulls Halle unter Vertrag, ehe er im Februar 2025 zu den Hannover Indians wechselte. In Selb erwartet er nun ein professionelles Umfeld, das für Spieler super Trainingsbedingungen bereitstellt.

Oberliga Süd – ein Neuland

Für den 1,94m großen Thomas Gauch wird die Oberliga Süd ein Neuland sein, verbrachte er doch seine bisherige Karriere in der Oberliga Nord. Ausgebildet in der Jugend beim EC Bad Tölz schaffte er im Jahr 2017 den Sprung in die dritte Liga bei den ESC Moskitos Essen. Seine weiteren Stationen hießen Herne, Frankfurt (ausgeliehen nach Krefeld), Hamburg, Weisswasser, Halle und Hannover. Vergangene Saison kam er in 40 Spielen (35 für Halle, 5 für Hannover) auf 30 Scorerpunkte. Auf die neue Herausforderung in der Südstaffel freut sich der gebürtige Mannheimer: „Im Süden gibt es viele Mannschaften und Stadien, in denen ich noch nicht gespielt habe. Es wird schön sein, mal etwas anderes zu sehen.”

Geschäftsführer Sven Gerike erwartet von Gauch, seine Qualitäten auch für die Selber Wölfe zu zeigen – bei seinem Wechsel nach Hannover wurde er als Top-Verteidiger der Liga vorgestellt.

„Diese Erwartung haben wir auch. Er hat dauerhaft bewiesen, welche Qualitäten er mitbringt und dementsprechend sind auch unsere Erwartungen. Diese gehen aber über eine reine Statistikbetrachtung hinaus.”

Top Trainingsbedingungen

Wölfe Geschäftsführer Sven Gerike kennt den 27-Jährigen bereits länger: „Wir kennen uns bereits eine Weile und hatten auch schon vorher Kontakt. Ich war auch schon früher an einer Verpflichtung von Thomas interessiert, denn ich habe ihn bereits sehr oft gegen meine alte Mannschaft in Leipzig spielen sehen.” Außer mit dem Verantwortlichen hat Thomas Gauch jedoch noch wenige Berührungspunkte mit dem Standort Selb gehabt, wie er erklärt: „Ich kann mich an ein Vorbereitungsturnier damals mit Essen in Selb erinnern. Sonst gab es noch keine großen Berührungen. Aber ich glaube, dass man in Selb ein professionelles Umfeld vorfindet, das top Trainingsbedingungen für uns Spieler bietet.”

Gauch selbst beschreibt sich als einen Spieler, der das Spiel mit dem Puck mag und gerne das Spiel von hinten aufbaut. Dass das oft gelingt, zeigen auch seine Statistiken: In der Saison 2022/23 kam er für die Saale Bulls Halle in 49 Spielen auf 42 Scorerpunkte – eine stattliche Anzahl für einen Verteidiger.

Mannheim im Sommer, Selb im Winter

Eine große Rolle für die Entscheidung, kommende Saison bei den Selber Wölfen zu spielen, war das Bauchgefühl. Aber der Verteidiger setzt natürlich auch auf Fakten und Erfahrungen. Und wie sieht es aus mit dem Ziel für die Saison 2025/26? „Ich möchte mit der Mannschaft die bestmögliche Platzierung in der Hauptrunde erreichen!”

Während er den Sommer noch in seiner Heimat in Mannheim verbringt, wird er schon bald für die Selber Wölfe aufs Eis gehen. Und darauf freut er sich: „Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit den Fans und möchte so viele Siege wie möglich zusammen feiern.” Auch eine Message hat er an die Wölfe-Anhänger: „Genießt euren Sommer! Ich freue mich darauf, wenn es dann endlich los geht.”

