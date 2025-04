Transfermeldungen ESV Buchloe Pirates 25/26

Buchloe. (PM ESV) An dieser Stelle veröffentlichen wir nachfolgend immer wieder aktualisiert die Transfermeldungen des ESV Buchloe.

15.04.2025: Defensiv-Newcomer verlängert beim ESV

Buchloer Piraten können weiter auf die Dienste von Jungverteidiger Alexander Lieske bauen

Er war sicherlich eine der positiven Überraschungen in einer zugegebenermaßen nicht ganz einfachen Saison der Buchloer Pirates. Die Rede ist von Abwehrmann Alexander Lieske, der im letzten Winter seine erste Spielzeit im Seniorenbereich absolvierte und dabei bei den Gennachstädtern einen richtig soliden Job erledigte. Umso erfreulicher ist es daher, dass der gerade einmal 20-Jährige auch in der kommenden Saison wieder für die Rot-Weißen auflaufen wird. Lieske ist somit nach Benedikt Diebolder und Marc Krammer, die bereits während der abgelaufenen Spielzeit ihre Zusage für ein weiteres Jahr bei den Piraten geben hatten, der dritte Spieler, der seinen Vertrag für die Saison 2025/26 verlängert hat.

„Wir freuen uns sehr über Alex Zusage, die er im Übrigen auch schon vor Beginn der Abstiegsrunde gegeben hat“, meint Team-Manager David Strodel, der dies als klares Zeichen für Lieskes Vertrauen in den Verein und den gemeinsamen Weg sieht. „Alex hat bei uns in der vergangenen Saison seine erste Chance im Seniorenbereich bekommen und es wurde schnell deutlich, welch großes Talent in ihm steckt. Er hat seine Aufgabe mit viel Engagement angenommen und gezeigt, dass er das Potenzial hat, ein verantwortungsvoller Bestandteil unserer Defensive zu werden. Natürlich liegt noch Arbeit vor ihm, aber wenn er an den richtigen Dingen dranbleibt, bin ich überzeugt, dass er uns in der Zukunft noch viel Freude bereiten wird“, so Strodel weiter, der sich freut, dass man die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem jungen Verteidiger auch künftig fortsetzen wird.

Seine ersten Schritte auf dem Eis machte Alexander Lieske in Viernheim beziehungsweise im Nachwuchs der Mad Dogs Mannheim, ehe es den Defensivmann dann ins Allgäu in die Talentschmiede des Nachbarn ESV Kaufbeuren verschlug. Dort sammelte er in der U17 und U20 auf höchstem Niveau Erfahrung und wechselte schließlich für seine erste Station im Seniorenbereich im letzten Winter nach Buchloe. Und bei den Freibeutern fügte sich Lieske mit seiner unaufgeregten und grundsoliden Spielweise sofort in den Abwehrverbund der Piraten ein und war trotz seines jungen Alters eine wichtige und zuverlässige Stütze in der Hintermannschaft des ESVB. 43 Partien absolvierte der Abwehrspieler dabei für die Rot-Weißen und konnte neben seinen defensiven Qualitäten auch drei Tore und acht Assists beisteuern. Im Lager der Piraten ist man daher sehr froh, dass man auch weiter auf die Dienste Lieskes bauen kann.

