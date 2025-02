Die Rockets feiern zum Abschluss der Vorrunde vor 2583 Zuschauen dank einer starken Defensivleistung und eines überragenden Justin Schrörs einen Sieg in den Niederlanden.

Die Gastgeber hätten im Falle eines Sieges noch einmal Tabellenplatz zwei angreifen können und begannen vor großer Kulisse dementsprechend druckvoll. Speziell im ersten Abschnitt hatte Rockets-Keeper Justin Schrörs, der später auch zum „Man of the Match“ gekürt wurde, alle Hände voll zu tun und hielt sein Team zu diesem Zeitpunkt im Spiel. Je länger die Partie aber ging, umso mehr befreite sich die EGDL aus der Umklammerung und kam zu eigenen guten Möglichkeiten. Die 1:0-Führung durch Josh LeBlanc (29.), der alleine vor dem Gehäuse der Niederländer auftauchte und Brett Magnus mit einem Schuss ins Five-Hole keine Chance ließ, war zur Mitte des Spiels dann auch nicht unverdient. Die Hausherren versuchten in der Folge zwar weiterhin alles, hatten bei schwindenden Kräften aber offensichtlich ihr Pulver verschossen. Auf Seiten der Rockets war bei den deutlich weniger werdenden nennenswerten Abschlüssen der Niederländer jederzeit auf Justin Schrörs Verlass. Als Christian Bauhof nach schöner Kombination über Philip Kecojevic und Josh LeBlanc zur Zwei-Tore-Führung vollendete (47.), waren die Weichen endgültig auf Auswärtssieg gestellt. Die EGDL spielte die Partie in den Schlussminuten aus einer sicheren Defensive souverän herunter und ließ mit dem Empty-Net-Goal von Riku Tiainen (60.) keine weiteren Zweifel am verdienten Erfolg aufkommen.

EG Diez – Limburg: Schrörs – Kreuzmann, Valenti, Kristic, Yamak, Seifert – Tamminen, Gutjahr, Kaus, Lehtonen, König, Bauhof, Lademann, Kecojevic, LeBlanc, Tiainen, Dreschmann, Lichnovsky

Zuschauer: 2583

Schiedsrichter: Keus

0:1 LeBlanc (Kecojevic, Bauhof) (28:02) GWG

0:2 Bauhof (LeBlanc, Keojevic (46:44)

0:3 Tiainen (59:23) ENG

Schussverhältnis: 44:36 (18:14,16:11,10:11)

Bullies: 30:32 (10:11,11:13,9:8)

Goalies: Magnus 33 von 35 (94,3 %) – Schrörs 44 von 44 (100,0 %)

Strafen: Den Haag 6 / EGDL 18

