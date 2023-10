2:6 fÃ¼r Meister MÃ¼nchen in Berlin! „Es ist augenscheinlich, dass wir momentan da oben nichts verloren haben“

Artikel anhören Bonn. (PM MagENtaSport) Der EHC Red Bull München kommt gegen die Eisbären Berlin unter die Räder, verliert mit 2:6. Der EHC kriegt...

Bonn. (PM MagENtaSport) Der EHC Red Bull München kommt gegen die Eisbären Berlin unter die Räder, verliert mit 2:6.

Der EHC kriegt unter dem neuen Trainer Toni Söderholm die Qualität noch nicht auf das Eis. Berlin steht dagegen wieder an der Tabellenspitze, München ist Siebter. „Es ist augenscheinlich, dass wir momentan da oben nichts verloren haben. Das ist eine Aufgabe, die wir annehmen müssen. Die Eisbären haben als Mannschaft kompakter und stabiler gespielt. Wir finden momentan die Balance im Spiel nicht“, erklärt Patrick Hager offen. Schlechte Stimmung gebe es aber nach 3 Pleiten am Stück nicht. „Die Kabine ist super. Da brauchen wir kein Feuer legen, wo keines ist. Wir sind alle sehr ehrgeizig und niemand ist aktuell zufrieden“, beschreibt Hager weiter. „Das war aus Eisbären-Sicht nach der Niederlage gegen Straubing ein absolutes Statement. Von Anfang bis Ende ein Klasse-Spiel der Berliner. Die Leistung der Münchner war nicht gut. Hager hat das dann gut eingeordnet. Man muss niemanden vor den Bus werfen, aber man kann sagen, dass es aktuell nicht reicht“, analysiert MagentaSport-Experte Christoph Ullmann. Mannheim gewinnt gegen Ingolstadt knapp mit 2:1 und bleibt in der Tabelle oben dabei.

Nachfolgend die vorläufig wichtigsten Stimmen vom 11. DEL-Spieltag übermittelt durch MagentaSport.

Eisbären Berlin – EHC Red Bull München 6:2

München kommt unter die Räder! Die Eisbären verteidigen die Tabellenführung und holten den 5. Sieg aus dem 6. Spiel. In München steckt weiter ordentlich Sand im Getriebe, immerhin erzielen die Münchner wieder einen Treffer, Für Punkte reicht es aber nicht.

Patrick Hager, Kapitän München: „Es ist augenscheinlich, dass wir momentan da oben nichts verloren haben. Das ist eine Aufgabe, die wir annehmen müssen. Die Eisbären haben als Mannschaft kompakter und stabiler gespielt. Wir finden momentan die Balance im Spiel nicht. Wir haben gute Phasen und dann geben wir Sachen her, wo Leute alleine vor dem Tor stehen. Das können Abstimmungsprobleme sein, aber auch eine gewisse Bereitschaft, die momentan nicht da ist, einfach den entscheidenden Meter zu gehen. Das müssen wir uns ankreiden. Deshalb sind wir nicht im oberen Drittel dabei. Wir müssen uns auf uns fokussieren. In ein paar Wochen sieht die Sache wahrscheinlich anders aus… Die Kabine ist super. da brauchen wir kein Feuer legen, wo keines ist. Wir sind alle sehr ehrgeizig und niemand ist aktuell zufrieden.“

Berlins Leo Pföderl machte gegen den EHC seinen 400. Punkt in der DEL: „Wir wollten nach der Niederlage gegen Straubing zeigen, dass wir zu Hause eine Macht sind. Das hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, die Liga ist sehr eng. Da kann man auch mal ein Spiel verlieren. Wir wollten eine Reaktion zeigen. Das ist uns gelungen.“

MagentaSport-Experte Christoph Ulmann nach dem Spiel: „Was Berlin gemacht hat, da muss man echt den Hut ziehen. Das war aus Eisbären-Sicht nach der Niederlage gegen Straubing ein absolutes Statement. Von Anfang bis Ende ein klasse Spiel der Berliner… Die Leistung der Münchner war nicht gut. Hager hat das dann gut eingeordnet. Man muss niemanden vor den Bus werfen, aber man kann sagen, dass es aktuell nicht reicht. Man kann aber mit der Qualität der Mannschaft Selbstbewusst sein und sagen, wir kommen da wieder raus. Das finde ich auch gut, dass er das sagt… Es ist auch positiv, wenn du dienen Frust nicht in der Halle entlädst. Das ist auch menschliche Qualität, dann nicht die Fäuste auf dem Eis fliegen zu lassen.“

Adler Mannheim – ERC Ingolstadt 2:1

Mannheim muss am Ende zittern, aber der Treffer zum vermeintlichen 2:2 fällt nach der Schlusssirene. Mannheim steht auf dem 2. Platz hinter Berlin, beim ERC geht der Blick nach unten. Aus den vergangenen 5 Spielen gab es nur einen Sieg.

Enrico Henriquez Morales, Ingolstadt: „Wir haben definitiv besser gespielt als im letzten Spiel. Da wollten wir jetzt angreifen, ein bisschen mehr Zug zum Tor. Das ist uns gelungen, aber leider keine 3 Punkte. Wir müssen schauen, dass wir da rauskommen und eine Konstanz reinbringen.“

Daniel Fischbuch, Siegtorschütze Mannheim: „Die Schlussphase war der Wahnsinn. Das ging rauf und runter. Wir haben auch noch ein paar Spieler verloren. Dann mussten wir mit einem engeren Kader das Spiel zu Ende machen. Wir haben es einfach gehalten. Wir haben es auch gut verteidigt. Arno hat auch einen starken Job gemacht.“

Die PENNY-DEL live bei MagentaSport

12. Spieltag

Donnerstag, 19. Oktober

Ab 19.15 Uhr: Fischtown Pinguins – Iserlohn Roosters

Freitag, 20. Oktober

Ab 19 Uhr live in der Konferenz: Löwen Frankfurt – Eisbären Berlin, Adler Mannheim – Nürnberg Ice Tigers, Augsburger Panther – ERC Ingolstadt, Straubing Tigers – Düsseldorfer EG, Schwenninger Wild Wings – EHC Red Bull München, Grizzlys Wolfsburg – Kölner Haie

