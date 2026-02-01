2:6! Eispiraten mit Derbyniederlage in Weißwasser

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau konnten ihr heutiges Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse nicht erfolgreich gestalten.

Am 41. Spieltag der DEL2 unterlagen die Westsachsen ihrem Rivalen aus Ostsachsen vor heimischer Kulisse mit 2:6. Denis Shevyrin erzielte beide Tore für die Eispiraten.

Trotz des weiterhin dezimierten Kaders fanden die Eispiraten ordentlich in die Partie. Das Startdrittel gestaltete sich optisch ausgeglichen, wobei Crimmitschau vor allem in den Anfangsminuten die etwas aktiveren Akzente setzte. Immer wieder erspielten sich die Gastgeber gute Druckphasen, blieben jedoch zunächst ohne Torerfolg. Die beste Möglichkeit hatte Adam McCormick, der nach starker Übersicht von Dylan Wruck jedoch nur den Pfosten traf.

In der zehnten Minute jubelte dann allerdings der Gästeblock: Denis Shevyrin zog von der blauen Linie ab und überraschte Füchse-Goalie Lennart Neiße, der dem Puck nur noch hinterherschauen konnte, als dieser im Winkel einschlug – die verdiente Führung für die Eispiraten. Doch die Freude währte nur kurz: Gerade einmal 29 Sekunden später nutzte Christoph Theodore einen Breakaway und überwand Kevin Reich zum schnellen 1:1-Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein weitestgehend offenes Spiel ohne große Höhepunkte – bis kurz vor der ersten Pause. John Broda setzte sich stark an der Bande durch, seine Hereingabe fand den Weg ins Tor der Westsachsen und brachte die Füchse mit 2:1 in Führung.

Zu Beginn des zweiten Drittels übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. In dieser Druckphase fiel auch das 1:3: Alexander Dorsch zog aus spitzem Winkel ab, Kevin Reich rutschte die Scheibe unglücklich aus der Fanghand, sodass sie über die Torlinie glitt (23.). Der Treffer zeigte Wirkung – die Eispiraten wirkten in der Folge verunsichert und hatten defensiv alle Hände voll zu tun. Offensiv kamen nur noch vereinzelt Akzente zustande, unter anderem durch McGauley und Thomas, doch Füchse-Goalie Neiße entschärfte beide Chancen souverän.

Die Pausenansprache von Cheftrainer Jussi Tuores schien Wirkung zu zeigen. Nur 16 Sekunden nach Wiederbeginn lenkte Denis Shevyrin einen Distanzschuss von Greg Kreutzer unhaltbar zum 2:3-Anschlusstreffer ab (41.). Mit neuem Schwung drängten die Eispiraten nun auf den Ausgleich, ließen jedoch ein eigenes Powerplay ungenutzt. Stattdessen schlugen erneut die Füchse zu: Clarke Breitkreutz vollendete am langen Pfosten und stellte auf 2:4 (47.).

Spätestens nach dem Treffer zum 2:5 durch Charlie Jahnke im Powerplay nach 54 Minuten war die Partie entschieden. Die Crimmitschauer fanden keinen Weg mehr zurück ins Spiel. Den Schlusspunkt setzte schließlich Lande Scheidl, der eine weitere Überzahlsituation nutzte und den 2:6-Endstand markierte (56.).

Torfolge (2:1, 1:0, 3:1):

0:1 Denis Shevyrin (Gregory Kreutzer) 09:31

1:1 Christopher Theodore 10:00

2:1 John Broda (Charlie Jahnke, Lennart Nieleck) 19:34

3:1 Alexander Dosch (Christopher Theodore) 22:44

3:2 Denis Shevyrin (Gregory Kreutzer, Mario Scalzo) 40:16

4:2 Clarke Breitkreutz (Lane Scheidl) 46:08

5:2 Charlie Jahnke (Lennart Nieleck, Lane Scheidl) 53:19 – PP1

6:2 Lane Scheidl (Adam Brady, Charlie Jahnke) 55:04 – PP1

Zuschauer: 2.975

