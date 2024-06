25- jÃ¤hriger Center vom EC Red Bull Salzburg will in DÃ¼sseldorf den nÃ¤chsten Karriereschritt gehen

Düsseldorf. (EM) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Neuzugang verkündet. Während eines E-Sport Events verkündeten die Rheinländer den nächsten Neuzugang via „Twitch“. Es handelt...

Düsseldorf. (EM) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Neuzugang verkündet.

Während eines E-Sport Events verkündeten die Rheinländer den nächsten Neuzugang via „Twitch“. Es handelt sich dabei um den 25- jährigen Center Drake Rymsha vom EC Red Bull Salzburg.

Der Stürmer mit amerikanisch-kanadischer Doppelstaatsbürgerschaft stieß im November des vergangenen Jahres vom HKM Zvolen in der Slowakei zu den Red Bulls.

Drake Rymsha zeigte seine Stärke insbesondere am Face-Off-Punkt und konnte in der regulären Saison in 22 Spielen acht Tore und drei Assists verbuchen. In den Playoffs der win2day ICE Hockey League steuerte er mit fünf Toren und zwei Assists weitere sieben Scorerpunkte in 19 Spielen bei. Höhepunkt seiner Zeit in Salzburg war der Gewinn seines ersten Meistertitels im Profibereich.

Für die Los Angeles Kings absolvierte er in der Spielzeit 20/21 ein NHL-Spiel. Nach Stationen in der AHL, ECHL, der Slowakei und in der ICEHL, ist die DEL nun der nächste Schritt im europäischen Eishockey für Rymsha. Sein Vater Andy Rymsha spielte in den 90ér Jahren übrigens für Kaufbeuren, Rosenheim, Schwenningen und Krefeld in der DEL.

Nähere Infos zum Transfer folgen.

Drake Rymshas Karriere in Zahlen