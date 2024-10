2:5 in Herford â€“ Der Herner EV bleibt auswÃ¤rts ein Punktelieferant

Herne. (PM HEV) Nach dem souveränen 5:0-Heimsieg im „kleinen Derby“ gegen den EV Duisburg musste der Herner EV auswärts erneut gratulieren. Beim Herforder EV...

Herne. (PM HEV) Nach dem souveränen 5:0-Heimsieg im „kleinen Derby“ gegen den EV Duisburg musste der Herner EV auswärts erneut gratulieren.

Beim Herforder EV gab es eine 2:5 (2:1/0:2/0:2)-Niederlage, so dass die Miners auswärts weiterhin punktlos bleiben.

Im „HEV-Duell“ fehlte Coach Dirk Schmitz, der nach seiner Spieldauer-Strafe gegen Duisburg in Ostwestfalen nicht an der Bande stehen durfte. Förderlizenzspieler Daniel Geiger musste krankheitsbedingt passen, für ihn rückte Jelle Julien ins Aufgebot, so dass die Miners auch in Herford mit vier Reihen agieren konnten.

Die erste Viertelstunde gehörte jedoch den Gastgebern. Nach einem eigentlich gewonnenen Bully flipperte die Scheibe auf die Kelle von Herford-Stürmer Brandon Schultz und dieser ließ David Miserotti-Böttcher keine Abwehrchance. In der Folge musste der HEV-Goalie immer wieder beherzt eingreifen, um seine Mannschaft im Spiel zu halten. Nach 15 Minuten erspielten sich auch die Miners die ersten Chancen und zeigten sich in Drittel eins total effizient. Erst traf Samuel Eriksson zum Ausgleich, wenig später wurde Dennis Swinnen von Niko Ahoniemi freigespielt und schob die Scheibe zur Drittelführung ein.

Auch das zweite Drittel begann Herne mit einigen Möglichkeiten, doch in diese Drangphase hinein traf Herford zum 2:2. Ein eventueller dritter Herner Treffer wurde nach Videobeweis untersagt. Der ehemalige HEV-Akteur Emil Lessard-Aydin brachte die Gastgeber erneut in Führung, in der Schlussphase des Drittels hatte Herne noch mal die Chance auf den Ausgleich, ließ aber eine 5-gegen-3-Überzahl ungenutzt.

Das Schlussdrittel war ebenfalls sehr umkämpft, beide Teams agierten auf Augenhöhe. Die Ice Dragons erhöhten nach einer perfekten Kombination vor dem Herner Tor auf 4:2, und diese Durchschlagskraft fehlte den Hernern auf der anderen Seite. In der Schlussphase „zog“ Lars Gerike den Keeper für einen sechsten Feldspieler, seine Mannschaft verlor jedoch schnell die Scheibe und Emil Lessard-Aydin vollendete zum Endstand ins leere Miners-Gehäuse.

„Bei beiden Herforder Toren sind wir nicht in die Situation hineingekommen. Im letzten Drittel hat es Herford clever heruntergespielt und uns keine guten Chancen mehr gelassen“, so das Fazit des HEV-Co-Trainers.

Am kommenden Wochenende geht es für seine Mannschaft gleich zweimal auswärts um Punkte. Am Freitag tritt der HEV die weite Auswärtsfahrt nach Rostock an. Bully an der Ostsee ist um 20 Uhr. Am Sonntag geht es bereits zum zweiten Mal nach Tilburg, wo der Puck um 16 Uhr fällt. Beide Teams hatten das Heimrecht getauscht.

Tore: 1:0 02:54 Schultz (Lessard-Aydin/Lindgren) 1:1 16:30 Eriksson (Ahoniemi/Müller) 1:2 18:09 Swinnen (Ahoniemi/Eriksson) 2:2 25:26 Seidel (Kalnins/Walch) 3:2 32:46 Lessard Aydin (Lindgren/Hupach) 4:2 45:03 Garten (Köhler/König) 5:2 59:13 Lessard-Aydin – ENG

Strafen: 8-6

Zuschauer: 874