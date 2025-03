2:5! Eispiraten verlieren Spiel 2 in Regensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau mussten am heutigen Sonntagabend den Serienausgleich in der ersten DEL2-Playdown-Runde gegen Regensburg hinnehmen.

Mit 2:5 unterlagen die Westsachsen den Eisbären Regensburg vor 4.237 Zuschauern in der Donau-Arena. Die beiden Treffer für die Pleißestädter erzielten Denis Shevyrin und Tobias Lindberg. Weiter geht es mit Spiel 3 am Freitagabend im Sahnpark (14.03.2024 – 19.30 Uhr).

Ohne Scott Feser, Roman Zap, Alexander Schmidt und Jerkko Rämö, dafür aber mit Ole Olleff, erwischten die Crimmitschauer den besseren Start in die Partie und konnten Jonas Neffin schnell prüfen. Das erste Tor des Abends fiel aber auf der Gegenseite. Nach einem schnellen Gegenstoß scheiterte Corey Trivino zunächst noch an dem stark parierenden Oleg Shilin, nachdem Mario Scalzo die Scheibe aber nicht geklärt bekam, drückte Pierre Preto die Scheibe jedoch zum 0:1 über die Linie (5.). Die Regensburger konnten den Schwung mitnehmen und kamen in numerischer Überzahl folglich zum 0:2. Einen Schuss von Tyler Wong fälschte erneut Preto im Slot unhaltbar für Oleg Shilin ab (9.).

Die Westsachsen erholten sich nach den beiden Gegentreffern etwas, konnten zunächst eine Unterzahl erfolgreich killen und wenig später selbst in Überzahl ran. Dabei sprangen mehrere gute Möglichkeiten heraus – weiterhin ohne Ertrag. In einem nun weitaus offeneren Spiel überragten die Goalies auf beiden Seiten. Zudem wurde es in der Donau-Arena ruppig: Für eine Oscar-reife Show sorgte schließlich Alejandro Angaran, der gegen Mario Scalzo kurz vor Drittelende mächtig Stunk suchte und im weiten Rund für ordentlich Aufregung sorgte.

Mit dem Start des zweiten Durchgangs waren die Eispiraten schließlich noch besser im Spiel und konnten sich somit immer wieder im Drittel der Regensburger festsetzen. Dabei war es weiterhin Jonas Neffin, der in einem überaus hitzigen Duell beider Teams die Übersicht behielt und dafür sorgte, dass die Crimmitschauer vorerst nicht trafen. Vorerst deshalb, weil die dritte Reihe der Pleißestädter die Offensivbemühungen der Gäste schließlich belohnte. Felix Thomas und Ole Olleff arbeiteten im gegnerischen Drittel energisch, Justin Büsing legte schließlich für Denis Shevyrin auf, der aus Nahdistanz zum 1:2-Anschluss einnetzte (29.).

Die Schützlinge von Jussi Tuores blieb in der Folge am Drücker und bewahrte inmitten einer aufgehitzten Stimmung einen köhlen Kopf. Letztlich brachte eine Überzahlsituation das mittlerweile verdiente 2:2. Colin Smith bediente Tobias Lindberg mit seinem berüchtigten Backdoor-Pass, der Schwede vollendete gewohnt am langen Pfosten zum Ausgleich (35.). Die Eisbären erspielten sich danach aber eine Drangphase. Zunächst rettete Oleg Shilin sensationell, die Situation blieb jedoch heiß und wurde von Constantin Ontl erfolgreich abgeschlossen – der Regensburger Offensivmann traf kurz vor dem Drittelende zum 2:3 (39.).

Die Hausherren kamen schließlich auch wie die Feuerwehr aus der Kabine und benötigten gerade einmal 45 Sekunden, um den alten Zwei-Tore-Rückstand wiederherzustellen. Einen sehenswerten Spielzug vollendete Marvin Schmid zum 2:4 (41.). Die Westsachsen ließen sich davon aber nicht unterkriegen und zogen das Momentum schnell wieder auf ihre Seite. So waren es zunächst Vinny Saponari und Denis Shevyrin, die in Unterzahl aus besten Positionen vergaben. Saponari traf wiederum nur kurze Zeit später nur den Pfosten bei seinem Tip-in-Versuch.

Die Gastgeber verließen sich nun auf das Kontern und taten dies nach 50 Minuten mit Bravour. Corey Trivino bediente Pierre Preto, der seinen Hattrick perfekt machte und zum 2:5 einschoss (50.). Die Eisbären konnten somit bereits zehn Minuten vor dem Ende der Spielzeit den Endstand besorgen und die Serie auf 1:1 stellen. Dabei musste Colin Smith die Schlussminuten der Partie in der Kabine verfolgen. Er wurde von den Referees mit einer Zehn-Minuten-Strafe vorzeitig duschen geschickt.

Torfolge (2:0, 1:2, 2:0):

1:0 Pierre Preto (Corey Trivino) 4:00 2:0 Pierre Preto (Tyler Wong, Nikola Gajovsky) 08:14 1:2 Denis Shevyrin (Justin Büsing, Ole Olleff) 28:26 2:2 Tobias Lindberg (Colin Smith, Gregory Kreutzer) 34:34 – PP1 3:2 Constantin Ontl (Patrick Demetz, Marvin Schmid) 38:50 4:2 Marvin Schmid (Kevin Slezak, David Morley) 40:45 2:5 Pierre Preto (Corey Trivino) 49:50

Zuschauer: 4.237

