2:5! Eispiraten unterliegen Kassel nach Einbruch im letzten Drittel

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau kehren ohne Punkte aus Kassel zurück.

Die Westsachsen, die über zwei Drittel das bessere Team waren und die besseren Möglichkeiten verbuchen konnten, mussten sich den Huskies nach einem fatalen Einbruch im Schlussdrittel letztlich mit 2:5 geschlagen geben.

Corey Mackin erzielte seine beiden ersten Eispiraten-Tore.

Vor dem Gastspiel in Kassel mussten die Eispiraten die nächste Hiobsbotschaft hinnehmen. Topscorer und Kapitän Tobias Lindberg fehlt mit einer Oberkörperverletzung rund drei Wochen, ebenso nicht mit an Bord war Rayan Bettahar, der wieder nach Bremerhaven beordert wurde. Seinen Kaderplatz nahm Felix Thomas ein. Das „C“ von Tobias Lindberg trug Dominic Walsh. Im Tor startete erneut Oleg Shilin.

Die Eispiraten kamen in der Nordhessen Arena, welche Schauplatz für das Duell gegen die Kassel Huskies war, richtig gut rein und schockten die Schlittenhunde bereits früh! So bediente Colin Smith, der in der verletzungsbedingten Abwesenheit von Tobias Lindberg den Goldhelm trägt, Corey Mackin, der Brandon Maxwell mit seinem schnellen Schuss keine Abwehrchance ließ und bereits nach zwei Minuten zum 1:0 einschoss.

Das Debüt-Tor des US-Boys gab sichtlich Auftrieb, denn auch in der Folge waren die Gäste gut im Spiel, lieferten einen konzentrierten Auftritt und ließen nicht viele Chancen des Tabellendritten zu. Auf der Gegenseite verpasste es Thomas Reichel, noch vor dem Powerbreak weiter nachzulegen. Die Crimmitschauer blieben aber auch danach das Team mit den besseren Möglichkeiten. Zunächst scheiterte Mackin am Bein eines Husky-Verteidigers, Reichels Abfälscher landete am Außenpfosten und Walsh traf nach einem sehenswerten Move nur die Matten von Maxwell.

Die Gastgeber aus Kassel kamen dann aber stärker aus der Kabine und machten zu Beginn des Mitteldrittels ordentlich Druck. Immer wieder musste Oleg Shilin seinen Mann stehen, sah dann jedoch, wie seine Vorderleute, auch begünstigt durch ein Powerplay, wieder besser wurden. Corey Mackin scheiterte in numerischer Überzahl dabei zwei Mal knapp an Brandon Maxwell, der zweifelsohne einen Sahnetag erwischte und so langsam aber sicher zur Lebensversicherung seiner Farben avancierte.

Denn das sollte auch im weiteren Verlauf des zweiten Durchgangs so bleiben. Die Crimmitschauer wirkten in ihrem Spiel nicht nur strukturierter, sondern konnten auch weiterhin die besseren Möglichkeiten für sich verbuchen. Letztlich standen nach 40 Minuten 29:13 Schüsse für die Eispiraten zu Buche, jedoch sollte den Schützlingen von Jussi Tuores kein weiterer Treffer gelingen.

Und das sollte sich brutal rächen. Denn wieder waren es die Schlittenhunde, die früh im Schlussdrittel Akzente setzen konnten und sich diesesmal auch dafür belohnten. Andrew Bodnarchuks abgefälschter Handgelenkschuss landete zum 1:1 im langen Eck (42.) und gab den Gastgebern Auftrieb. Genau 60 Sekunden später war es Alec Alroth, der einen Abpraller zur 2:1-Führung der Huskies verwandelte (43.), Brandon Cutler traf nach 45 Minuten, vom Bully weg, zum 1:3.

Die Crimmitschauer konnten in dieser Phase nun kaum noch für Entlastung sorgen, während sich die Nordhessen in einen Rausch spielten und weiter trafen. Ryan Olsen traf nach 47 Minuten zum 1:4, nach 49 Minuten erhöhte Dominic Turgeon in numerischer Überzahl zum 1:5. Im Powerplay kamen die Westsachsen dann aber nochmal aufs Scoreboard. Colin Smith bediente erneut Corey Mackin, der den Puck zum 2:5 in den Winkel des Kassel-Tores bugsierte (55.) – der Schlusspunkt dieser Partie.

Torfolge (0:1, 0:0, 5:1):

0:1 Corey Mackin (Colin Smith, Ladislav Zikmund) 01:23 1:1 Andrew Bodnarchuk (Brandon Cutler) 41:56 2:1 Alec Alroth (Luis Brune, Clemens Sager) 42:56 3:1 Brandon Cutler (Ryan Olsen) 44:21 – PP1 4:1 Ryan Olsen (Hans Detsch, Marco Müller) 46: 16 5:1 Dominic Turgeon (Brandon Cutler, Andrew Bodnarchuk) 48:09 – PP1 5:2 Corey Mackin (Colin Smith, Justin Büsing) 54:17 – PP1

Zuschauer: 4.619

