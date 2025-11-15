2:5! Eispiraten geben Derby gegen Weißwasser aus der Hand

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Sachsenderby in Weißwasser nicht erfolgreich gestalten können.

Zwar machten die Westsachsen über weite Strecken ein starkes Spiel, hatten mehr vom Spielgeschehen und erspielten sich zahlreiche Torchancen, doch nach vier Gegentreffern im Schlussabschnitt traten die Pleißestädter trotz allem ohne Ertrag die Heimreise an.

Cheftrainer Jussi Tuores konnte nach der Länderspielpause wieder auf Mario Scalzo bauen, der ins Lineup zurückkehrte. Christian Schneider, der zwar bereits wieder vollständig am Teamtraining teilnimmt, erhielt hingegen keinen Kaderplatz. Während Alexander Schmidt für die Saale Bulls Halle auflief, fehlten mit Till Michel, Tim Lutz und Ralf Rollinger zudem drei Langzeitverletzte.

Weißwasser erwischte den besseren Start, wirkte etwas aktiver und konnte sich zunächst im Drittel der Eispiraten festsetzen. Diese wussten sich mit der Zeit aber zu befreien und rissen das Spielgeschehen immer mehr an sich. Folgerichtig konnten die Crimmitschauer dann auch erstmals jubeln. Adam McCormick machte sich nach einem Bullygewinn in der eigenen Zone auf den Weg nach vorn und bediente Dominic Walsh mustergültig. Der legte sich den Puck auf die Rückhand und schaufelte ihn zum 1:0 in die Maschen des Weißwasser-Tores (12.).

Die Crimmitschauer nahmen den Schwung mit, ließen die Füchse vor heimischem Publikum dank einer starken Defensive kaum zu Torschüssen kommen und setzten nach vorn immer wieder gefährliche Nadelstiche über ihr blitzschnelles Unterzahlspiel. Dennoch waren es die Gastgeber, die den zweiten Treffer des Spiels markierten: Alexis D’Aoust stand am langen Pfosten goldrichtig und verwertete einen Rebound zum 1:1-Ausgleich (29.).

Postwendend fanden die Westsachsen jedoch eine Antwort. Nur zwölf Sekunden später war es Louis Brune, der ein Zuspiel von Vinny Saponari eiskalt verwertete und seine Farben wieder in Front schoss – 2:1 (30.). Weitere gute Chancen blieben anschließend ungenutzt. So traf Corey Mackin nur den Pfosten – die nominell erste Reihe ohnehin immer brandgefährlich – und auch Johannes Schmid verpasste kurz vor Füchse-Goalie Anthony Morrone den nächsten Torerfolg.

Mit der knappen Führung ging es in den Schlussabschnitt, in dem die Westsachsen zunächst weiterhin eine optische Überlegenheit hatten, aus ihren Chancen jedoch kein Kapital schlugen. Und das sollte sich bitter rächen: Nach Alexis D’Aoust war es mit Georgiy Saakyan der nächste ehemalige Eispirat, der links außen einfach mal abzog und den Puck maßgenau in den Winkel des Crimmitschauer Tores beförderte – das überraschende 2:2 in der 43. Minute.

Der Treffer zog den Mannen von Chefcoach Jussi Tuores sprichwörtlich den Stecker, und spätestens nach dem 2:3 durch Alexis D’Aoust, der im Powerplay zustach, war die Geschichte dieses Derbys irgendwie besiegelt (48.). Zunächst stellte Kyle Havlena mit seinem Schuss in den Winkel auf 2:4 (55.), und nur drei Minuten später fälschte Tim Heyter im Slot unhaltbar ab und machte den Deckel auf diese unnötige Eispiraten-Niederlage drauf – 2:5 (58.).

Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Verteidiger Mario Scalzo nach einer Rettungstat in höchster Not und musste das Eis vorzeitig verlassen. Über die Schwere der Verletzung liegen im Moment jedoch noch keine genaueren Informationen vor.

Torfolge (0:1, 1:1, 4:0):

0:1 Dominic Walsh (Adam McCormick) 11:07

1:1 Alexis D’Aoust (John Broda, Lennard Nieleck) 28:57

1:2 Louis Brune (Vinny Saponari, Denis Shevyrin) 29:09 – EA

2:2 Georgiy Saakyan (Tim Sezemsky) 42:08

3:2 Alexis D’Aoust (Tim Sezemsky) 47:39 – PP1

4:2 Kyle Havlena (Charlie Jahnke, John Broda) 54:13

5:2 Tim Heyter (Clarke Breitkreutz, Christopher Theodore) 57:28

Zuschauer: 2.975



