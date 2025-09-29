25 Buden! Torreiches Testwochenende für die Mammuts

Schongau. (PM Mammuts) Die Nachbarn trennt eine Klasse – ein Unterschied, der im Derby deutlich unterstrichen wurde.

Dennoch 15 Tore muss man auch erst mal erzielen. Am Ende war der Test für den ERC wohl noch etwas zu früh und das Resultat ziemlich bitter. Positiv auf Schongauer Seite – alle 4 Reihen trugen sich in die Torschützenliste ein und das Spieltempo wurde trotz der klaren Führung bis zum Spielende gehalten.

Schon nach 16 Sekunden legte die EAS das 1:0 vor – bis zur 11. Minute wurde die Führung auf 4:0 ausgebaut – Grund genug für die Gäste, die Auszeit zu nehmen, ohne jedoch das 5. Gegentor zu verhindern.

Auch im zweiten Abschnitt ging es munter weiter, nach dem 8:0 vollzogen beide Teams einen Torhüterwechsel und tatsächlich gelang dem ERC das 8:1, dem die EAS jedoch schnell drei weitere Treffer folgen ließ.

Mit 11:2 ging es den Schlussabschnitt und dieses Resultat konnten die Gäste bis zur 52. Minute halten, dann legten die Mammuts noch vier weitere Tore zum 15:2 Endstand nach.

Zuschauer: 300 / Strafen: EAS 8 – ERCL 12 Min / Tore EAS: Luis Hegner (3); Yannis Steffens (3); Samuel Holzmann (2); David Moor (2); Dominic Krabbat (2); Felix Merkle; Kurt Sonne; Maxi Seiler. Assist: Raivo Freidenfelds (5); Anton Zimmer (3); Yannis Steffens (2); Dominic Krabbat; David Moor; Kurt Sonne; Yanik Schweinberger; Stefan Saal.

Tore ERCL: Cameron Roberts; Luis Scheibenbogen/ Assist: Simon Maucher.

EA Schongau – EC Pfaffenhofen 10:2 (4:1 / 4:0 / 2:1)

Bei der EAS fehlten immer noch Lukas Skvarek, Thomas Radu, Leo Zink, Fabian Weber und auch Jonathan Schubert, dafür waren mit Artur Richter, Simon Seewald und Fabian Hickl drei Förderlizenzspieler des EC Peiting mit an Bord. Aber auch bei den Gästen fehlten etliche Stammkräfte, darunter die beiden tschechischen Topscorer Jan Tclacil und Jakub Vrana.

Durch ein Missverständnis konnten die Gäste auch schon nach 96 Sekunden das 0:1 erzielen, als Michael Wolf plötzlich das freie Tor vor sich hatte. Aber schon die erste Strafzeit gegen die Gäste nutzte die EAS zum Ausgleich (Steffens / 5.). Anton Zimmer besorgte die erstmalige Führung, die Kurt Sonne und Raivo Freidenfelds bis zur Pause auf ein komfortables 4:1 ausbauten. Ein Doppelschlag von Artur Richter und Marco Munzig in der 23. Minute und das 7. Tor durch Raivo Freidenfelds, dann war der Arbeitstag von ECP-Goalie Steven Catlin beendet. Aber auch sein Nachfolger Fabio Marx musste im zweiten Abschnitt noch einen Treffer hinnehmen – Luis Hegner zum 8:1.

Im Schlussabschnitt waren die Mammuts dann nicht mehr so zwingend im Abschluss. Raivo Freidenfelds zum 9:1 – ein Gegentreffer von Marlon Wolf und der perfekt freigespielte Lucas Spindler zum 10:2 Endstand. Unschöner Abschluss – der Kniecheck von Pfaffenhofens Anton Seidel gegen EAS-Stürmer Yannis Steffens 94 Sekunden vor Spielende.

Zuschauer: 150 / Strafen: EAS 6 – ECP 13 + 20 (SpD Seidel)

Tore EAS: Raivo Freidenfelds (3); Yannis Steffens; Anton Zimmer; Kurt Sonne; Artur Richter; Marco Munzig; Luis Hegner; Lucas Spindler. Assist: Dominic Krabbat (3); Raivo Freidenfelds (2); Luis Hegner (2); Simon Seewald; Stefan Saal; Max Weber; Fynn Wager; Anton Zimmer.

Tore ECP: Michael Wolf; Marlon Wolf / Assist: Robert Neubauer; Anton Seidel.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!