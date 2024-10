243. Klassiker im nahezu ausverkauften PSD Bank Dome – DEG empfängt die Kölner Haie zum Derby

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht vor einem ersten Saison-Höhepunkt: Am morgigen Freitag kommen die Kölner Haie zum ewigen Derby in den (nahezu)...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht vor einem ersten Saison-Höhepunkt: Am morgigen Freitag kommen die Kölner Haie zum ewigen Derby in den (nahezu) ausverkauften PSD BANK DOME.

Beginn ist 19:30 Uhr. Es ist die insgesamt 243. Auflage des Klassikers. Bislang konnte die DEG 115 Duelle gewinnen, die Haie 116 – elf Partien endeten Unentschieden (ja, das gab es mal). In der reinen DEL-Historie führt die DEG mit 63 zu 57 Siegen. Am Sonntag reisen die Düsseldorfer dann zu den Adler Mannheim. Erstes Bully ist hier um 14:00 Uhr.

Wissenswertes zum Spiel

Der Heimbereich des PSD BANK DOME ist völlig ausverkauft, lediglich für den Gästeblock gibt es noch einige Resttickets.

Der PSD BANK DOME öffnet bereits um 17:30 Uhr, also zwei Stunden vor dem ersten Bully. Die VIP-Bereiche öffnen weiterhin 90 Minuten vor dem Spiel.

Sponsor of the Day ist Gottfried Schultz Düsseldorf. Der DEG-Partner verteilt u.a. Klatschpappen.

Beim „Moment Deines DEG-Lebens“ darf ein Fan in voller Ausrüstung mit dem Team auf das Eis und in die volle Halle stürmen.

Bei einer Tombola gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Teile des Erlöses gehen an den Kinderschutzbund Düsseldorf.

Die DEG eSport-Abteilung ist mit einem Demo-Stand im ersten Umlauf vertreten und lädt zum Mitmachen ein.

Merch of the Day ist das Shirt “OFF-White” für 28 € statt zuvor 34,50 €. Ein Besuch im Fanshop lohnt sich immer!

Der Kader der DEG

Neuzugang Tyler Gaudet ist einsatzbereit. Ob er tatsächlich spielen wird, entscheidet Chefcoach Steven Reinprecht. Im Falle eines Einsatzes müsste ein anderer Kontingentspieler auf die Tribüne, da nur neun auf dem Spielberichtsbogen stehen dürfen. Morgen fehlen werden Oliver Mebus, Torsten Ankert, Rick Schofield und wahrscheinlich auch Luis Üffing. Fraglich ist der Einsatz von Jakub Borzecki. Lenny Boos spielt für die Moskitos Essen in der Oberliga.

Die Gegner

Die Haie blicken auf einen wechselhaften Saisonstart zurück. 13 Zähler nach neun Spielen bedeuten derzeit Rang 9 – sicherlich noch unter den Eigen-Erwartungen der Domstädter. Überzeugenden Siegen wie gegen die Adler Mannheim (3:1) oder bei Red Bull München (6:4) stehen einige ebenso überraschende wie enttäuschende Niederlagen gegenüber. Zuletzt gab es zwei knappe Einpunkt-Heimniederlagen gegen die Schwenninger Wild Wings und den ERC Ingolstadt. Erfolgreichster Scorer ist Alexandre Grenier mit 12 Punkten, bester Torschütze ist der stark aufspielende Justin Schütz mit sechs Treffern. Das Tor hütet wahrscheinlich Julius Hudacek. Mit der Nachverpflichtung des Slowaken haben die Haie auf die Verletzung von Stammkeeper Tobias Ancicka reagiert. Auf ein spannendes Derby!

Die Adler Mannheim haben mit 14 Punkten einen mehr gesammelt als Köln und stehen derzeit auf Rang 6. Auch hier dürfte es in der Tabelle für den Mitfavoriten gerne noch etwas höher gehen. Von den bisherigen 56 Spielen in Mannheim konnte die DEG immerhin 22 für sich entscheiden, dazu drei der vergangenen fünf. Auch das bislang letzte Aufeinandertreffen am 21. Januar in Mannheim ging mit 3:2 n.P. an die Rot-Gelben. Gefährlichste Angreifer der Adler sind der ewige Matthias Plachta mit sieben und Kristopher Bennett mit sechs Zählern.

Für die DEG zählt in dieser Saisonphase jeder Punkt. Sie will deshalb an diesem Wochenende unbedingt erfolgreich sein.