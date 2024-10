Hart erkÃ¤mpfter Heimsieg: DSC bleibt mit 5:3 Erfolg Ã¼ber Peiting an der Tabellenspitze

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC hat am Freitagabend seine Tabellenführung verteidigt. In einer hart umkämpften Partie bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC hat am Freitagabend seine Tabellenführung verteidigt.

In einer hart umkämpften Partie bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger vor 1722 Zuschauern in der Festung an der Trat den EC Peiting mit 5:3.

Der DSC startete mit dem identischen Kader wie noch am Mittwoch. Einzig Timo Pielmeier stand wieder für Raphael Fössinger zwischen den Pfosten.

Die Partie startete denkbar schlecht aus Deggendorfer Sicht. Gerade einmal 16 Sekunden waren gespielt, als Felix Brassard einen Fehler der Deggendorfer Hintermannschaft zum 0:1 nutzte. Doch die Hausherren hatten die passende Antwort parat. In der zweiten Minute vollendete Julian Elsberger einen Konter nach Pass von Johannes Schmid zum 1:1. Es ging weiter munter hin und her. Den Peitinger Führungstreffer von Sam Payeur in der 15. Minute egalisierte Thomas Greilinger mit einem Powerplaytor in der 18. Minute zum 2:2 Pausenstand.

Auch im zweiten Abschnitt setzten die Peitinger ihre unangenehme Spielweise fort und machten dem DSC das Leben schwer. Die logische Konsequenz war der erneute Treffer durch Brassard zum 2:3. Doch die Hausherren steckten nicht auf und kamen noch vor der zweiten Pause zurück. Andreé Hult mit einem spektakulären Tor (36.) und Marco Baßler nach Kombination mit David Stach (40.) brachten die Deggendorfer erstmals in Front.

Im Schlussdrittel warfen die Oberbayern noch einmal alles in die Offensive und setzten den DSC mehrmals unter Druck. Die Deggendorfer Hintermannschaft, im Verbund mit Timo Pielmeier, hielt dem Druck Stand. Den Nackenschlag setzte in der 58. Minute Jaroslav Hafenrichter, als er den Puck von einem Peitinger stahl und allein vor Gästekeeper Magg eiskalt zum 5:3 Endstand abschloss.

Für den Deggendorfer SC heißt es nun zweimal spielfrei, bevor es am Sonntag in einer Woche in der Festung an der Trat zum Topspiel gegen die Memmingen Indians kommt.