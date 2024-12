24 Spieler im Aufgebot fÃ¼r die SWISS Ice Hockey Games in Fribourg

Zürich. (PM SIHF) Für die SWISS Ice Hockey Games, die vom 12. bis 15. Dezember 2024 in der BCF Arena in Fribourg ausgetragen werden,...

Zürich. (PM SIHF) Für die SWISS Ice Hockey Games, die vom 12. bis 15. Dezember 2024 in der BCF Arena in Fribourg ausgetragen werden, hat Head Coach Patrick Fischer sein Aufgebot bekanntgegeben.

Zwei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer hat Patrick Fischer für das zweite Turnier der Euro Hockey Tour (EHT) nominiert. Neben den erfahrenen Spielern wie Christoph Bertschy sowie Dean Kukan (je 103 Länderspiele) oder Fabrice Herzog (93) figurieren mit den beiden Torhütern Stéphane Charlin (7) sowie Ludovic Waeber (5) und dem 21-jährigen Stürmer Attilio Biasca (6) auch Akteure mit bisher weniger internationaler Eiszeit im Aufgebot.

«Die Vorfreude auf die SWISS Ice Hockey Games ist riesig. Es ist immer etwas Besonderes, vor den eigenen Fans zu spielen, und das gibt uns zusätzliche Motivation. Wir möchten uns nicht nur sportlich weiterentwickeln und an die Auftritte vom Karjala Cup anknüpfen, sondern auch den Fans für ihren Support etwas zurückgeben – Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist», äussert sich Patrick Fischer zum bevorstehenden EHT-Turnier. Und er ergänzt: «Speziell stolz sind wir, dass wir dieses Turnier in einer der beiden Arenen bestreiten dürfen, die 2026 Teil der Weltmeisterschaft in der Schweiz sein wird. Das gibt uns einen Vorgeschmack auf diesen Grossevent, der uns in weniger als zwei Jahren erwartet.»

Michael Liniger und Fabio Schumacher als Assistant Coaches

Assistiert wird Patrick Fischer an den diesjährigen SWISS Ice Hockey Games von Michael Liniger sowie Fabio Schumacher. Der 44-jährige Liniger amtet als Assistant Coach beim EV Zug und war zuletzt beim Silbermedaillengewinn an der WM in Prag und Ostrava Teil des Trainerstabs. Schumacher betreut als Head Coach aktuell die Schweizer U18-Nationalmannschaft.

Autogrammstunde am Mittwoch, 11. Dezember 2024

Wer die Spieler der Nationalmannschaft einmal hautnah erleben möchte – ganz ohne Ausrüstung und abseits des Spielfelds – sollte sich Mittwoch, den 11. Dezember 2024 vormerken. Ab 13:30 Uhr findet sodann eine Autogrammstunde im Sport Café der BCF Arena statt. Neben signierten Autogrammkarten bietet sich dort auch die Gelegenheit für einen kurzen Austausch oder ein persönliches Selfie mit einem der anwesenden Spieler.

So spielt die Schweiz

Der Spielplan der Schweiz gestaltet sich wie folgt:

• Donnerstag, 12. Dezember 2024, 19:45 Uhr: Schweiz – Schweden

• Samstag, 14. Dezember 2024, 18:00 Uhr: Schweiz – Tschechien

• Sonntag, 15. Dezember 2024, 15:30 Uhr: Schweiz – Finnland

Tickets sind unter www.sihf.ch/ticketmaster oder am Spieltag an den Tageskassen beim Stadion erhältlich. An sämtlichen Spieltagen ist das Fan-Village innerhalb der BCF Arena geöffnet und wartet mit verschiedenen Aktivitäten und attraktiven Gewinnspielen auf die Fans.

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (2): Stéphane Charlin (SCL Tigers), Ludovic Waeber (EHC Kloten)

Verteidiger (8): Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Lukas Frick (Lausanne HC), Andrea Glauser (Lausanne HC), Fabian Heldner (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions)

Stürmer (14): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Thierry Bader (SC Bern), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (EV Zug), Fabrice Herzog (EV Zug), Grégory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Marco Lehmann (SC Bern), Denis Malgin (ZSC Lions), Damien Riat (Lausanne HC), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (EV Zug), Dario Simion (EV Zug), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

