2:4! Eispiraten verlieren in Bad Nauheim

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Gastspiel beim EC Bad Nauheim mit 2:4 verloren.

Einen frÃ¼hen RÃ¼ckstand wandelten sie zunÃ¤chst in eine 2:1-FÃ¼hrung um, ehe drei Gegentreffer innerhalb von nur drei Minuten im Schlussdrittel die vierte Niederlage in Folge besiegelten. Die Tore fÃ¼r die Eispiraten erzielten Tim McGauley und Adam McCormick.

Mit unverÃ¤ndertem Personal und weiterhin angespannter Personalsituation aufgrund zahlreicher verletzter LeistungstrÃ¤ger reisten die Eispiraten nach Hessen. Dennoch wollte man an den eigentlich starken Auftritt gegen Rosenheim am Freitagabend anknÃ¼pfen â€“ und genau das gelang in den Anfangsminuten im Colonel-Knight-Stadion.

Crimmitschau Ã¼bernahm sofort die Kontrolle Ã¼ber das Spiel, verbuchte viel Zeit im Drittel der Gastgeber und erspielte sich mehrfach gute Torchancen. WÃ¤hrend die Defensive kaum gefÃ¤hrliche Situationen zulieÃŸ und Kevin Reich erste, eher harmlose AbschlÃ¼sse der Bad Nauheimer sicher parierte, sorgten offensiv vor allem Dylan Wruck mit einem strammen Schuss sowie der auffÃ¤llige Maxim TrÃ©panier fÃ¼r Gefahr. TrÃ©panier wurde bei seiner zweiten GroÃŸchance zunÃ¤chst ungeahndet behindert und scheiterte anschlieÃŸend am gut aufgelegten Jerry Kuhn.

Bad Nauheim prÃ¤sentierte sich vor heimischem Publikum jedoch effizient und nutzte das einzige Powerplay des ersten Drittels eiskalt aus. Im anhaltenden Druck der Hessen traf Sebastian Bengtsson Kevin Reich mit einem Schuss ins lange Eck zur 1:0-FÃ¼hrung (16.). Kurz darauf verhinderte Kuhn mit einer Glanzparade den mÃ¶glichen Ausgleich und damit zugleich Dylan Wrucks 14. Saisontreffer.

Die Eispiraten lieÃŸen sich vom RÃ¼ckstand nicht beeindrucken und setzten gleich zu Beginn des zweiten Drittels ein Zeichen. Nach nur 101 Sekunden trudelte der Puck zum 1:1-Ausgleich Ã¼ber die Linie. Eingeleitet von Ladislav Zikmund war es Tim McGauley, der die Scheibe letztlich Ã¼ber die Linie bugsierte.

Crimmitschau nahm den Schwung mit und blieb das aktivere Team. Justin McPherson vom EC Bad Nauheim erhielt nach einem regelwidrigen Check gegen Robin Veber eine Spieldauerstrafe, sodass die Eispiraten fÃ¼nf Minuten in Ãœberzahl agieren konnten. Zwingende Chancen blieben jedoch aus, auch weil nach einem Schubser von Kevin Reich ebenfalls eine Strafe gegen die GÃ¤ste ausgesprochen wurde.

Doch selbst ohne ausgenutztes Ãœberzahlspiel klingelte es erneut im Tor der Hessen: Adam McCormick zog mit viel Tempo ins Drittel, lieÃŸ die Abwehr stehen und vollendete mit einem trockenen Handgelenkschuss in den Winkel zur nicht unverdienten 2:1-FÃ¼hrung (29.).

In der Folge wurden die Bad Nauheimer aktiver und erspielten sich ihre ersten lÃ¤ngeren Drangphasen. Die Eispiraten hatten defensiv zunehmend zu kÃ¤mpfen, konnten sich aber auf eine vielbeinige Abwehr und einen stark haltenden Kevin Reich verlassen, der mehrfach den Ausgleich verhinderte. Kurz vor der Pausensirene scheiterte Brune dann noch am AuÃŸennetz.

Auch zu Beginn des Schlussabschnitts waren die Gastgeber das zwingendere Team. Bad Nauheim entwickelte deutlich mehr Zug zum Tor, wÃ¤hrend die Eispiraten zunehmend entkrÃ¤ftet wirkten und kaum noch Entlastung fanden. Chance um Chance konnte zunÃ¤chst noch abgewehrt werden, bis Garrett Pruden nach 50 Minuten am langen Pfosten lauerte und den Puck zum verdienten 2:2 Ã¼ber die Linie drÃ¼ckte.

Nun war der Knoten bei den Hausherren geplatzt. Nur zwei Minuten spÃ¤ter traf erneut Sebastian Bengtsson im Powerplay zu seinem zweiten Treffer des Abends und brachte die Eispiraten wieder in RÃ¼ckstand (52.). Das Momentum lag nun klar auf Seiten der Hessen, die nur eine weitere Minute spÃ¤ter nachlegten: Justin Volek stellte in der 53. Minute auf 4:2 und entschied damit die Partie bereits sieben Minuten vor dem Ende. In den Schlussminuten gelang es den Eispiraten nicht mehr, genÃ¼gend Druck zu entwickeln, um noch einmal fÃ¼r Spannung zu sorgen.

Torfolge (1:0, 0:2, 3:0):

1:0 Sebastian Bengtsson (Parker Bowles, Davis Koch) 15:37 â€“ PP1

1:1 Tim McGauley (Ladislav Zikmund, Louis Brune) 21:41

1:2 Adam McCormick (Ladislav Zikmund) 28:11

2:2 Garret Pruden (Davis Koch) 49:34

3:2 Sebastian Bengtsson (Garret Pruden) 51:41 â€“ PP1

4:2 Justin Volek (Zach Kaiser, Simon Gnyp) 52:32

Zuschauer: 2.013

Folgt uns gerne ….

