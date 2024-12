2:4! Eispiraten unterliegen Weiden

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden nicht siegreich gestalten können. Trotz einer zweimaligen Führung unterlagen...

Trotz einer zweimaligen Führung unterlagen die Westsachsen den Oberpfälzern mit 2:4. Rihards Marenis und Rayan Bettahar trafen für die Eispiraten.

Cheftrainer Jussi Tuores konnte auf ein ähnlich volles Lineup wie auch schon am Freitagabend in Weißwasser bauen. Vor der Partie gegen die Blue Devils konnten die Crimmitschauer außerdem auf den wiedergenesenen Ole Olleff bauen. Im Tor startete erneut Florian Mnich.

Die Eispiraten erwischten schließlich auch den besseren Start in die Begegnung und konnten im Drittel der Oberpfälzer druckvoll agieren. Die Folge waren ein paar gute Gelegenheiten und schließlich auch das 1:0. Zunächst lenkte Ladislav Zikmund eine Hereingabe von Vinny Saponari noch an den Pfosten, den folgenden Rebound verwertete Rihards Marenis mühelos zur Führung der Westsachsen (5.).

Es folgte eine unschöne Szene im Powerplay der Eispiraten. Constantin Vogt stieß Mirko Sacher, der mit viel Geschwindigkeit unterwegs war, in die Bande. Der Verteidiger blieb blutend liegen, musste auf der Bande lange behandelt werden und konnte nicht wieder ins Geschehen eingreifen. Zur Verwunderung aller gab es letztlich nur eine zweiminütige Strafe, die folgende doppelte Überzahl konnten die Eispiraten nicht nutzen. Danach kamen die Gäste besser in die Partie und erarbeiteten sich Oberwasser. Nicht unverdient erzielten die Blue Devils den 1:1-Ausgleichstreffer durch Elias Pul, der Denis Shevyrin stehen ließ und Florian Mnich mit seinem strammen Schuss überwand (15.).

Die Eispiraten kamen schließlich verbessert aus der Kabine und konnten recht schnell erneut in Führung gehen. Vinny Saponari behielt Übersicht und bediente Verteidiger Rayan Bettahar mustergültig. Der Verteidiger zog direkt ab und verwandelte so zum 2:1 (27.) – nach Überprüfung im Videobeweis fand der Treffer auch seine Anerkennung. Die Weidener hatten jedoch eine schnelle Antwort parat: Florian Mnich konnte einen Schuss von Dominik Müller nur prallen lassen, Tomas Rubes bugsierte die Scheibe am langen Pfosten schließlich über die Torlinie.

Die Mannschaft von Jussi Tuores war im Nachgang durchaus gewillt, weiter das Spiel zu machen. Die Gäste aus der Oberpfalz zeigten sich hingegen und unglaublich effizient und erwischten Florian Mnich erneut auf dem falschen Fuß. Erneut war es Tomas Rubes, der den Goalie aus der Drehung überwand und zum 3:2 einschoss (34.). Christian Schneider rutschte danach zwischen die Pfosten des Crimmitschauer Gehäuses und sah, dass seine Vorderleute weiterhin druckvoll agierten, sich jedoch kaum zwingende Chancen erarbeiten konnten.

Die Weidener kamen schließlich besser aus der Kabine und konnten mit ihrer knappen Führung im Rücken frei aufspielen. Die Eispiraten taten sich gegen die cleveren Blue Devils, die vor allem defensiv kaum etwas zuließen, weiter schwer. Zwar erspielten sich die Crimmitschauer mit Verlauf der Zeit wieder mehr Spielanteile, schafften es aber nur selten, viel Gefahr vor dem Tor von Marco Wölfl zu erzeugen.

In einem Konter konnten die Mannen von Gästecoach Sebastian Buchwieser dann weiter erhöhen. David Elsner blieb nach einem schnellen Umschaltspiel der Weidener eiskalt und überwand Christian Schneider zum 2:4 (50.) – gleichzeitig der Endstand in dieser Partie.

Torfolge (1:1, 1:2, 0:1):

1:0 Rihards Marenis (Ladislav Zikmund, Vinny Saponari) 04:10 1:1 Elias Pul 14:58 2:1 Rayan Bettahar (Vinny Saponari, Ladislav Zikmund) 26:51 2:2 Tomas Rubes (Dominik Müller) 29:44 2:3 Tomas Rubes (David Elsner) 33:05 2:4 David Elsner (Tomas Rubes) 49:04

Zuschauer: 2.728

