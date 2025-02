2:4! Eispiraten unterliegen Regensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Was für eine bittere Pille! Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Auswärtsspiel bei den Eisbären Regensburg mit 2:4 verloren.

Dabei war das Team von Cheftrainer Jussi Tuores über mindestens 40 Minuten klar spielbestimmend, ging nach vier Gegentreffern im Schlussdrittel aber gegen einen direkten Konkurrenten leer aus.

Cheftrainer Jussi Tuores musste neben den ohnehin verletzten Akteuren Rihards Marenis und Tobias Lindberg auch auf die erkälteten Roman Zap, Lucas Böttcher und Assistenztrainer Sebastian Becker verzichten. Ebenso nicht im Kader standen Felix Thomas sowie Alex Vladelchtchikov, der in Halle spielte. Zurück im Lineup waren dafür Lukas Wagner und Alexander Schmidt. Im Tor stand Oleg Shilin.

Die Eispiraten legten auf dem Eis der Donau-Arena einen regelrechten Traumstart hin! Gerade einmal 77 Sekunden waren gespielt, als Gregory Kreutzer von der blauen Linie abzog und Corey Mackin energisch nachsetzte. Der Stürmer mit der Trikotnummer 81 bugsierte den Puck im Fallen letztlich zur 1:0-Führung über die Linie (2.). Die Mannschaft von Jussi Tuores nahm den Schwung mit und blieb weiterhin das aktivere Team, wenngleich auch die Gastgeber aus Regensburg zu ihren Möglichkeiten kamen. So musste nach gut sechs Minuten der Videobeweis zu Rate gezogen werden, doch es blieb auch nach Sichtung der Videobilder bei der westsächsischen Führung.

Auch in der Folge waren es die Gäste, die um Spielkontrolle bemüht waren und sich immer wieder im Drittel der Eisbären festsetzen konnten. Mehrere Unsicherheiten von Goalie Olivier Roy, der 2017 selbst einmal das Trikot der Eispiraten trug, blieben dabei aber ohne Folgen für die Donaustädter. Auch weil Lukas Wagner, der auf seinen langjährigen Jugendclub traf, seine hochkarätige Einschusschance kurz vor Drittelende nicht zu nutzen wusste.

Auch im zweiten Drittel gehörte die erste Großchance den Eispiraten: Scott Feser zielte jedoch etwas zu hoch und verpasste den nächsten Crimmitschauer Treffer. Das erste Überzahlspiel dieser Begegnung sollte dann aber das 2:0 für die Westsachsen bringen. Zunächst scheiterte erneut der schussstarke Feser, ehe Vinny Saponari ganz genau zielte und den Puck in den Winkel hämmerte. Der Deutsch-Kanadier erhöhte und baute die Führung seiner Farben weiter aus (30.) – sehr zur Freude des prall gefüllten Gästeblocks.

Die mitgereisten Eispiraten-Fans sahen in der Folge drei starke Paraden von Oleg Shilin, der zunächst mit den Matten klärte, im 1gegen1 ganz cool blieb und letztlich mit einem Fanghandsave seine Reflexe unter Beweis stellte. Da auch Olivier Roy in der Folge stark gegen Mario Scalzo, der es auch mal aus der zweiten Reihe probierte, parierte, ging es ohne weitere Tore in den Schlussabschnitt.

Schließlich nahm das Unheil im Schlussdrittel seinen Lauf. Jakob Weber bekam nach gut 46 Minuten zu viel Platz und nutzte dies mit seinem Handgelenkschuss in die lange Ecke – 1:2. Die Donau-Arena in Regensburg erwachte nun wieder und die Eisbären bekamen mehr und mehr Oberwasser, während die Crimmitschauer nun teils konsterniert wirkten. Corey Trivino war es schließlich, der nur drei Minuten später zum 2:2-Ausgleich traf (49.).

Die Schützlinge von Jussi Tuores bekamen nun kaum noch Zugriff auf die Partie, während die Bayern auf ihre erstmalige Führung drängten. David Morley war es letztlich, der im Powerplay zum 2:3 einschoss und somit den Rückstand für das Eispiraten-Team besorgte (54.). Dieses gab sich zwar nicht auf, stand aber einmal mit dem Rücken zur Wand und verpasste es, sich noch einmal in größere Drangphasen zu spielen und hochkarätige Möglichkeiten zu erarbeiten. So waren es die Gastgeber, die in Person von Xaver Tippmann alles klar machten und wenige Augenblicke vor der Schlusssirene zum 2:4 ins verwaiste Tor einschossen (60.).

Torfolge (0:1, 0:1, 4:0):

0:1 Corey Mackin (Gregory Kreutzer, Jerkko Rämö) 01:17 0:2 Vinny Saponari (Denis Shevyrin, Jerkko Rämö) 29:05 – PP1 1:2 Jakob Weber (Tyler Wong) 45:39 2:2 Corey Trivino (David Morley, Tim Kose) 48:34 3:2 David Morley (Tyler Wong, Jakob Weber) 53:21 4:2 Xaver Tippmann 59:54 – EN

Zuschauer: 4.003

