2:4! Eispiraten unterliegen Bayreuth Tigers

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben es verpasst, sich vor dem anstehenden Weihnachtsfest selbst mit einem Sieg zu beschenken.

Das Team von Cheftrainer Mario Richer unterlag den Bayreuth Tigers im heimischen Sahnpark mit 2:4. Zurück in den Spielbetrieb geht es für die Sachsen dann schon am Samstag (26.12.2020 – 17:00 Uhr). Dann gastieren die Eispiraten bei den Dresdner Eislöwen zum nächsten Sachsenderby.

Die Crimmitschauer, welche erneut auf Vincent Schlenker (Unterkörperverletzung), Kelly Summers (angeschlagen) und Lukáš Vantuch (wartet auf deutschen Pass) verzichten mussten, wollten die Niederlage vom Sonntag schnell vergessen machen, staunten jedoch nicht schlecht, als die Bayreuther mit ihrer ersten Möglichkeit im Spiel gleich einnetzten. Markus Lillich zog ab, Michael Bitzer sah den verdeckten Schuss erst spät – Der Puck zappelte also folgerichtig im Netz und die Mannen von Mario Richer rannten wieder einem Rückstand hinterher – 0:1 (3.). Zudem benötigten die Pleißestädter eine Weile, um ins Spiel zu kommen. Zunächst parierte Michael Bitzer zwei Mal in höchster Not stark, darunter einen brandgefährlichen Alleingang, dann kamen die Eispiraten auch zu den zwei besten Möglichkeiten im ersten Durchgang. Zwei Mal war es Carl Hudson, der Timo Herden zu Glanzparaden zwang, den Puck zum Leid der Westsachsen aber nicht im Gästetor unterbringen konnte.

Auch im zweiten Durchgang erwischten dann die Tigers wieder den besseren Start. Nicklas Mannes traf in der 23. Minute zum 0:2. Die Eispiraten waren zwar auch in der Folge stets bemüht, jedoch fehlte zumeist die Durchschlagskraft und oder die letzte Konsequenz im Abschluss. Gäste-Goalie Timo Herden war zudem gut aufgelegt und entschärfte einige gute Möglichkeiten. Letztlich war es Ville Järveläinen, der in der 38. Minute auf 0:3 für die in grau gekleideten Franken erhöhte. Und mittlerweile waren die Eispiraten ganze 100 Minuten ohne eigenen Treffer – und das nach fünf Dritteln im heimischen Sahn.

Auch im Schlussdrittel benötigten die Gäste aus Bayreuth nicht einmal drei Minuten, ehe sie zum nächsten Torerfolg kamen. In numerischer Unterzahl nutzte Ivan Kolozvary einen Aussetzer von Michael Bitzer, welcher den Tigers-Stürmer mit einem Fehlpass bediente. Kolozvary blieb eiskalt und traf zum 0:4 (43.). Die Mannschaft von Richer zerfiel nun aber nicht, sondern zeigte eine Reaktion. So war es zunächst Carl Hudson, einer der auffälligsten Crimmitschauer am heutigen Tag, der im Powerplay zum 1:4 einschießen konnte (47.). Gut sechs Minuten vor dem Ende trugen die Westsachsen dann einen schönen Angriff vor. Mario Scalzo verwandelte den Puck nach einer tollen Kombination um Mathieu Lemay und Travis Ewanyk – nur noch 2:4 (54.). Die Eispiraten blieben nun am Drücker und ließen den Gästen kaum noch Luft zum Atmen. Das Aufbäumen der Pleißestädter kam aber zu spät. Die dezimierten Tigers, welche aufgrund von Verletzungssorgen

Torfolge (0:1, 0:2, 2:1):

0:1 Markus Lillich (Tyler Gron) 02:47

0:2 Nicklas Mannes (Ville Järveläinen) 22:54

0:3 Ville Järveläinen (Dani Bindels, Kurt Davis) 37:06

0:4 Ivan Kolozvary 42:06 – SH1

1:4 Carl Hudson (Mathieu Lemay, Travis Ewanyk) 46:45 – PP1

2:4 Mario Scalzo (Mathieu Lemay, Travis Ewanyk) 53:52

Zuschauer: 0

Tigers verdienen sich mit starker Energieleistung drei Punkte

Bayreuth. (PM Tigers) Mit extrem kurzem Kader, der nicht einmal drei komplette Angriffsformationen bereit stellte, ging es im Sahnpark gegen die Eispiraten.

Dabei versteckten sich die Tigers keineswegs oder warteten ab sondern suchten ihr Heil im ersten Abschnitt im Angriff. Lohn diese Engagements war die Führung durch Markus Lillich, der in der dritten Spielminute aus der Halbdistanz Maß nahm und Bitzer bezwingen konnte. Die Eispiraten kamen im Anschluss immer wieder zu Gelegenheiten, gerade wenn sie schnell nach Vorne spielten und mit wenigen Pässen vor Herden auftauchten. Die Tigers standen aber gut in der Defensive und konnten ihrerseits mehrere Chancen kreieren. Die Beste dabei hatte Gron, der an die Scheibe kam und alleine auf den gegnerischen Goalie zulaufen konnte. Auch Järveläinen, der einen Pass der Eispiraten ablauschte und sofort abzog, hatte die Möglichkeit, einen weiteren Treffer zu landen.

Auch im Mittelabschnitt suchten die Tigers ihr Glück in der Offensive, störten früh und setzten früh zum Forecheck an. Eine erste Gelegenheit ließ Lillich aus, der von Kolozvary fein bedient wurde, jedoch einen Bitzer mit starker Reaktion in diesem Moment nicht überwinden konnte. Nur kurze Zeit später konnte Järveläinen einen Fehlpass der Eispiraten hinter deren eigenem Tor aufnehmen, passte reaktionsschnell auf den ins Drittel laufenden Mannes, der per Onetimer das 0:2 schrieb. Die Gastgeber agierten oft zu umständlich bis zu diesem Zeitpunkt und hatten die meisten Chancen durch Weitschüsse, die Herden jedoch allesamt gut parieren konnte. Eine Schrecksekunde musste der Bayreuther Schlussmann in der 28. Minute verarbeiten, als eine hochspringend Scheibe kurz außerhalb seines Blickfeldes war und dann knapp am Pfosten vorbei huschte. Die oft fehlende Chancenverwertung blieb nach 37 Minuten in der Tasche, als man einen 3 auf 1 Konter fuhr und Bindels den mitgelaufenen Järveläinen am langen Pfosten suchte und fand, der dabei auf 0:3 stellen konnte.

Der Schlussabschnitt brachte zunächst einen weiteren Treffer für die Oberfranken, den Kolozvary per Shorthander nach 43 Minuten erzielten konnte. Im Anschluss wehrten sich die Tigers gegen anrennende Eispiraten, die in diesem Abschnitt mehr Engagement zeigten als noch zuvor. Lohn der Arbeit für die Gastgeber waren die Treffer durch Hudson und Scalzo nach etwa Mitte des Drittels. Die Tigers, die sich inzwischen mehr aufs Kontern verlegt hatten, kreierten ihrerseits die eine oder andere weitere Chance und hielten damit die Eispiraten in Schach.

„Es war heute ein ziemlich wildes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Im zweiten Drittel hatten wir vielleicht ein Chancenplus, wo wir aber nicht alle genutzt haben. Wir haben viele Spiele im letzten Drittel aus der Hand gegeben in letzter Zeit. Vielleicht wurden wir ein bisschen nervös und auch müde. Insgesamt muss ich meinem Team einen riesen Respekt zollen mit dem kurzen Kader“, gab Petri Kujala nach dem Spiel zu Protokoll.

-av-

Eispiraten Crimmitschau vs. Bayreuth Tigers 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Crimmitschau: Bitzer, Arnsperger – Hudson, Thomas, Schietzold, Olleff, Heyer (2), Scalzo – Walsh, Lemay, Timmins, Rudert, Weißgerber, Gams, Patrick Pohl (4), Ewanyk, Böttcher, Weiß, Petr Pohl, Demmler

Bayreuth: Herden, Wölfl, Zimmermann Nico – Karrer, Davis, Pokovic, Meisinger, Mannes (2) – Gron (2), Rajala, Järveläinen (2), Wagner (2), Kolozvary, Lillich, Bindels, Tim Zimmermann

Zuschauer: keine Zuschauer zugelassen

Schiedsrichter: Janssen, Sicorschi – Kenneth, Sauerzapfe

Strafen: Crimmitschau: 6 Bayreuth: 8 Powerplay: Crimmitschau 0/4 Bayreuth: 0/3

Torfolge: 0:1 (3.) Lillich (Gron), 0:2 (23.) Mannes (Järveläinen), 0:3 (38,) Järveläinen (Bindels, Davis). 0:4 (43.) Kolozvary SH, 1:4 (47.) Hudson (Lemay, Ewanyk), 2:4 (54.) Scalzo (Lemay, Ewanyk)