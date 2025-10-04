2:4! Eispiraten unterliegen Bad Nauheim

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am Freitagabend ihre erste Heimniederlage der Saison hinnehmen müssen.

Vor 3.121 Zuschauern unterlagen die Westsachsen dem EC Bad Nauheim mit 2:4. Aus mehreren Drangphasen konnten die Gastgeber letztlich zu wenig Kapital schlagen. Die Treffer für die Eispiraten erzielten Corey Mackin und Adam McCormick.

Cheftrainer Jussi Tuores musste neben den Langzeitverletzten Tim Lutz und Ralf Rollinger auch auf die weiterhin verletzten Alex Vladelchtchikov und Christian Schneider verzichten. Zudem standen Felix Thomas, Alexander Schmidt und Ole Olleff nicht im Aufgebot. Wieder mit dabei waren hingegen Dylan Wruck, der zuletzt aufgrund muskulärer Probleme pausieren musste, sowie Kevin Reich, der eine leichte Oberkörperverletzung auskurierte. Sein Saisondebüt feierte außerdem Rayan Bettahar, der aus Bremerhaven angereist war.

Die Zuschauer im Sahnpark sahen zunächst ein ausgeglichenes Eishockeyspiel ohne größere Höhepunkte. Die Eispiraten standen defensiv strukturiert, konnten offensiv jedoch nur wenige Chancen kreieren. Schließlich waren es die Gäste aus Bad Nauheim, die den ersten Treffer erzielten. In einer unübersichtlichen Situation schlitterte der Puck von Jordan Hickmotts Schläger Richtung Torlinie, ehe Kevin Reich sich das Spielgerät unglücklich mit dem Schoner selbst ins eigene Netz bugsierte (8.).

Die Crimmitschauer wurden danach aktiver und belohnten sich in Überzahl prompt. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis der Puck im Netz der Hessen zappelte. Adam McCormick bediente Corey Mackin mustergültig – der US-Boy schob im Slot zum 1:1 ein (9.). Der Ausgleich gab den Westsachsen spürbar Auftrieb und führte zu mehreren Drangphasen. Die Kurstädter konnten sich kaum noch befreien, während Robin Veber und Mirko Sacher jeweils am Gestänge scheiterten. Auch Dylan Wruck, der sein Pflichtspieldebüt für die Eispiraten feierte, stellte Jerry Kuhn mit mehreren Schüssen vor große Probleme.

Die Eispiraten starteten auch ins zweite Drittel mit der ersten Großchance: Louis Brune scheiterte jedoch allein vor Jerry Kuhn. Kurz darauf rächte sich die vergebene Möglichkeit. Nach einem Abstimmungsfehler im Drittel der Gastgeber war es Simon Gnyp, der als Nutznießer das 1:2 erzielte (23.). Die Westsachsen erholten sich davon aber schnell. Spielbestimmend erarbeiteten sie sich zahlreiche Chancen, scheiterten jedoch wiederholt an Jerry Kuhn oder am fehlenden Scheibenglück. Schließlich musste Gewalt her: Adam McCormick traf mit einem satten Blueliner zum verdienten 2:2 und erzielte damit seinen ersten Treffer für die Eispiraten (32.).

Auch im Schlussabschnitt blieben die Eispiraten das dominantere Team. Doch weder Tim McGauley, der gleich zwei Mal die Führung auf dem Schläger hatte, noch Robin Veber konnten ihre Mannschaft belohnen. Viel kaltschnäuziger präsentierten sich hingegen die Gäste: Ein Schuss von Garrett Pruden wurde von Andrej Bires unhaltbar abgefälscht – fast aus dem Nichts fiel das 2:3 (49.).

Angefeuert von den lauten Eispiraten-Fans warfen die Schützlinge von Jussi Tuores in den Folgeminuten noch einmal alles nach vorn, bissen sich jedoch an der kompakten Defensive der Hessen und einem stark aufgelegten Jerry Kuhn die Zähne aus. In der 58. Minute machten die Kurstädter schließlich den Sack zu: Justin Volek brachte den Puck im verwaisten Kasten der Eispiraten unter und sorgte mit seinem Empty-Net-Treffer für den 2:4-Endstand.

Torfolge (1:1, 1:1, 0:2):

0:1 Jordan Hickmott (Davis Koch, Justin Volek) 07:38 1:1 Corey Mackin (Adam McCormick, Dylan Wruck) 08:40 – PP1 1:2 Simon Gnyp (Taylor Vause) 22:49 2:2 Adam McCormick (Louis Brune, Dylan Wruck) 31:19 2:3 Andrej Bires (Garrett Pruden) 48:17 2:4 Justin Volek (Jordan Hickmott) 57:47 – EN

Zuschauer: 3.121



