2:3 gegen Hawks! ERC verliert erstes Halbfinale dramatisch

Sonthofen. (PM ERC) Das erste Halbfinalduell mit den HaÃŸfurt Hawks hat der ERC Sonthofen auf nervenaufreibende Weise mit 2:3 (0:0, 0:0, 2:2, 0:1) in der Overtime verloren.

Vor 1.400 Zuschauern zeigten die OberallgÃ¤uer und ihr Keeper Calvin Stadelmann eine starke Leistung â€“ und gaben das Match in der letzten Spielminute doch noch aus der Hand. Weiter geht es mit Spiel zwei am Sonntag ab 18.30 Uhr in HaÃŸfurt.

Als Sonthofens StÃ¼rmer Lynnden Pastachak nach 58 Minuten und fÃ¼nf Sekunden in Ãœberzahl zu einem seiner unnachahmlichen Soli Ã¼ber die gesamte EisflÃ¤che ansetzte, erst die komplette Abwehr der Hawks dÃ¼pierte, dann das Tor umkurvte und schlieÃŸlich HaÃŸfurts Goalie Nicolas Hetzel zum 2:0 Ã¼berwand, kannte der Jubel im pickepackevollen Eisstadion an der Hindelanger StraÃŸe keine Grenzen. Selbst die kÃ¼hnsten Optimisten unter den rund 30 mitgereisten HaÃŸfurter Schlachtenbummlern dÃ¼rften Pastachaks zweiten Treffer an diesem Abend als Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber zur Kenntnis genommen haben.

Allerdings macht der schnellste Mannschaftssport an diesem Freitagabend in Sonthofen seinem Namen alle Ehre: Was sich in den verbleibenden Sekunden auf dem Eis abspielte, war an Dramatik kaum zu Ã¼berbieten. Doch der Reihe nach: Nach 58 Minuten und 33 Sekunden trommelte HaÃŸfurts Coach Milan Mazanec seine Mannen zusammen, nahm eine Auszeit und Hetzel zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. KrÃ¤fte sammeln, Taktik besprechen â€“ alles oder nichts.

Dieser Schachzug sollte sich fÃ¼r die GÃ¤ste auszahlen, denn nach 59 Minuten und 18 Sekunden drÃ¼ckte Michael Breyer die Scheibe zum 1:2 Ã¼ber die Linie â€“ erstmals musste Sonthofens Torwart Calvin Stadelmann hinter sich greifen. Dabei war der Goalie mit seinen herausragenden Paraden und seinem bemerkenswerten Stellungsspiel maÃŸgeblich dafÃ¼r verantwortlich, dass der ERC in den ersten beiden Dritteln die Null halten konnte und beide Teams sich eine regelrechte Abwehrschlacht auf hÃ¶chstem Landesliga-Niveau lieferten.

Der Anschlusstreffer war da, und auf einmal witterte HaÃŸfurt seine Chance und feuerte die Hartgummischeibe aus allen Rohren auf das GehÃ¤use von Calvin Stadelmann. Unglaubliche neun Sekunden vor der Schlusssirene segelte Jan Zedecs Schlagschuss von der blauen Linie an Stadelmann, dem die Sicht versperrt war, vorbei ins Tor zum Ausgleich. Blankes Entsetzen auf den RÃ¤ngen.

Innerhalb von nur 33 Sekunden retteten sich die GÃ¤ste in diesem ersten packenden Halbfinale in die VerlÃ¤ngerung. Und da sollte es nur 78 Sekunden dauern, bis Vaclav Adamec, der quirlige Unruheherd im Trikot der Falken, den in diesem Moment unsortierten Abwehrverbund der Hausherren ausguckte und zum 3:2 fÃ¼r die Unterfranken einnetzte.

Was trotz dramatischer Niederlage hÃ¤ngen bleibt: Die Schwarz-Gelben mit einem herausragenden Calvin Stadelmann zwischen den Pfosten zeigten 59 Minuten lang bestes Playoff-Hockey, kÃ¤mpften leidenschaftlich um jeden Zentimeter Eis und waren nur eine Zeigerumdrehung vom ersten Halbfinalsieg entfernt, der aufgrund des Spielverlaufs verdient gewesen wÃ¤re.

Nun gilt es, diese groÃŸartige Teamleistung am Sonntag ab 18.30 Uhr in HaÃŸfurt abzurufen und alles in die Waagschale zu werfen, um ein drittes und dann entscheidendes Match am kommenden Freitag im heimischen Eisstadion zu erzwingen. Auf gehtâ€™s Sonthof!