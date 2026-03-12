2:3! Eispiraten verlieren Spiel 1 in Weißwasser

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau starten mit einer Niederlage in die Pre-Playoff-Runde gegen die Lausitzer Füchse.

Zum Start der Qualifikationsserie zum Playoff-Viertelfinale mussten die Westsachsen, die im ersten Drittel sogar mit 2:0 führten, ein bitteres 2:3 hinnehmen. Die Entscheidung fiel dabei in der 69. Minute, also in der ersten Overtime.

Füchse egalisieren Eispiraten-Führung mit Doppelschlag

Die Eispiraten, die im Gegensatz zum letzten Hauptrundenspiel in Freiburg wieder auf Mario Scalzo und Kevin Reich setzten, erwischten einen guten Start in das Pre-Playoff-Duell bei den Lausitzer Füchsen. Zwar hatten zunächst die Gastgeber ihre Chancen, doch Kevin Reich zeigte sich früh aufmerksam und parierte unter anderem stark gegen Saakyan, der nach einem Scheibenverlust an der blauen Linie allein vor dem Eispiraten-Tor auftauchte. Auf der Gegenseite setzten auch die Westsachsen schnell offensive Akzente. Eine Doppelchance blieb zunächst noch ungenutzt, ehe die Eispiraten in der achten Minute erstmals jubeln konnten: Adam McCormick setzte sich stark durch und bediente Benjamin Corbeil im Slot, der zur nicht unverdienten 1:0-Führung einschob (8.).

Kurz vor der ersten Pause überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst staubte Philipp Kuhnekath eine freie Scheibe unter dem Schoner von Morrone zum zweiten Treffer der Eispiraten ab und traf zum 2:0 (17.), die Gastgeber antworteten jedoch umgehend: Nach einem Rebound traf Adam Brady zum 1:2-Anschluss (18.), wenig später glich Clarke Breitkreuz mit seinem Schuss auf das lange Eck aus (19.). Innerhalb von nur wenigen Sekunden war die zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung der Eispiraten somit egalisiert.

Partie bleibt intensiv – Eispiraten erarbeiten sich Mehrzahl an Hochkarätern

Auch im zweiten Drittel blieb die Partie intensiv. Die Lausitzer Füchse starteten druckvoll und prüften Kevin Reich mehrfach, während die Eispiraten immer wieder gefährliche Nadelstiche setzten. Chancen auf beiden Seiten prägten das Spiel – unter anderem scheiterte Corey Mackin mit der Rückhand an Füchse-Hüter Anthony Morrone, während auf der Gegenseite Kyle Havlena und Clarke Breitkreuz gute Möglichkeiten für die Hausherren hatten, Kevin Reich aber nicht überwinden konnten.

Im weiteren Verlauf übernahmen die Eispiraten zunehmend die Kontrolle und erspielten sich mehrere gute Chancen. Corbeil setzte einen Schuss aus dem hohen Slot über das Tor und besonders im Powerplay entwickelten die Schützlinge von Chefcoach Jussi Tuores viel Druck.

Greg Kreutzer traf mit einem Schlagschuss von der blauen Linie kurz vor Drittelende sogar den Pfosten, während Morrone erneut gegen Mackin und Wruck glänzend reagierte.

Eispiraten in Schlussphase mit besseren Chancen – Havlena mit Entscheidung nach 69 Minuten

Im dritten Drittel entwickelte sich eine weiterhin intensive und umkämpfte Partie. Die Eispiraten hatten in der Schlussphase sogar die große Möglichkeit zur Führung. Zunächst wurde ein Pass von Corey Mackin auf den freistehenden Dylan Wruck in letzter Sekunde abgefangen, kurz darauf versprang Adam McCormick vor dem nahezu offenen Tor die Scheibe. Auch Louis Brune verpasste es, seinen absoluten Hochkaräter im Tor unterzubringen und traf stattdessen das Bein von Kyle Havlena.

Damit ging das erste Pre-Playoff-Spiel direkt in die Verlängerung. In der Overtime übernahmen zunächst die Lausitzer Füchse etwas mehr die Spielkontrolle, während die Eispiraten auf ihre Konterchancen lauerten. Schließlich fiel die Entscheidung zugunsten der Ostsachsen durch einen Schlagschuss von der blauen Linie: Kevin Reich war die Sicht versperrt, die Scheibe schlug im oberen Eck ein – die Lausitzer Füchse sicherten sich damit den 3:2-Erfolg in der 69. Minute und gingen in der „Best-of-three“-Serie folgerichtig mit 1:0 in Führung.

Für die Eispiraten bietet sich jedoch bereits am Freitag (13. März 2026 – 19.30 Uhr) die Chance zur Antwort: Im Sahnpark steigt Spiel zwei der Serie, wo vor sicher mehr als 5.000 Zuschauern der Ausgleich erzwungen werden soll.

Torfolge (2:2, 0:0, 0:0, 1:0):

0:1 Benjamin Corbeil (Adam McCormick, Denis Shevyrin) 07:28

0:2 Philipp Kuhnekath (Louis Brune) 17:07

1:2 Adam Brady (Georgiy Saakyan, Tom Knobloch) 17:49

2:2 Clarke Breitkreutz (Lane Scheidl, Kyle Havlena) 18:03

3:2 Kyle Havlena 68:26 – OT1

Zuschauer: 2.975