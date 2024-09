2:3! Eispiraten unterliegen Rosenheim trotz groÃŸer Moral

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auch ihr drittes Auswärtsspiel in der Saison 2024/25 verloren. Trotz eines starken Comebacks und einer spannenden Aufholjagd...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auch ihr drittes Auswärtsspiel in der Saison 2024/25 verloren.

Trotz eines starken Comebacks und einer spannenden Aufholjagd mussten sich die Westsachsen den Starbulls Rosenheim mit 2:3 geschlagen geben.

Cheftrainer Jussi Tuores musste weiterhin auf Mirko Sacher (Unterkörperverletzung), Dominic Walsh (Augenprobleme), Thomas Reichel (Aufbautraining nach Oberkörperverletzung) sowie auf Christian Schneider (Erkältung) verzichten. Mit im Aufgebot standen dafür wieder Rihards Marenis sowie Rayan Bettahr, der schon am Freitag aus Bremerhaven unterstützte.

Doch wie schon in den Vorwochen taten sich die Crimmitschauer speziell zu Beginn des Spiels unglaublich schwer und bekamen für eine fahrige Spielweise erneut schnell die Quittung. In numerischer Überzahl war es Norman Hauner, der Oleg Shilin mit seinem Schuss in die kurze Ecke erstmals überwand – 0:1 (5.). Nachdem die Eispiraten kurze Zeit später bei einem Pfostentreffer noch Glück hatten, war Hauner wiederum nur wenige Augenblicke später erneut zur Stelle und stellte mit seinem Schuss ins lange Eck auf 0:2 (8.).

Nach Lukas Laubs Beinschuss zum 0:3 (12.) sah sich Jussi Tuores gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Die folgenden taktischen Vorgaben schienen eine Wirkung zu zeigen. So spielten die Westsachsen fortan mutiger und konnten offensiv immer wieder für Gefahr sorgen. Im Powerplay sollte es dann auch mit dem 1:3-Anschlusstreffer klappen. Scott Feser nutzte seinen eigenen Nachschuss und bugsierte den Puck mit viel Wut im Bauch im Tor der Starbulls (16.).

Die Eispiraten nahmen den Schwung nach dem Treffer mit und konnten vor allem im zweiten Drittel viele gute Akzente setzen. Mit deutlich mehr Selbstvertrauen spielten die Schützlinge von Jussi Tuores auf, schafften es aber nicht, aus ihren Möglichkeiten einen Ertrag zu erzielen. Vor allem die vergeben Chancen von Lukas Wagner und Tobias Lindberg, hätten das Spiel einen weiteren Tick offener gestalten können. Auf der Gegenseite zeigte auch Oleg Shilin immer wieder, dass er ein starker Hüter ist. Der Deutsch-Russe parierte, zumeist nach Kontern, teils bärenstark.

Der Schlussabschnitt gehörte schließlich nur Crimmitschau. Bereits frühzeitig konnten sich die Westsachsen im Drittel der Rosenheimer festsetzen und endlich sich treffen! Colin Smith bediente Tobias Lindberg mustergültig. Der schwedische Angreifer schob den Puck am langen Pfosten über die Torlinie und verkürzte nach 44. Minuten somit auf 2:3.

Weiterhin waren es nur die Eispiraten, die den Ton angaben und sich im Drittel der Gastgeber festsetzten. Aufgrund des hohen Drucks konnte sich das Team aus Oberbayern kaum noch

befreien, hatte aber Glück, dass die Crimmitschauer einfach nicht zum 3:3 trafen. Immer wieder parierte der Finne Oskar Autio stark, zwei Sekunden vor dem Drittelende war es Rihards Marenis, der aus Nahdistanz nur den Pfosten traf und es somit verpasste, seine Farben in die Overtime zu schießen.

Torfolge (3:1, 0:0, 0:1):

1:0 Norman Hauner (Maximilian Vollmeyer, CJ Stretch) 04:38 – PP1 2:0 Norman Hauner (CJ Stretch, Lukas Laub) 07:56 3:0 Lukas Laub (Norman Hauner) 11:06 3:1 Scott Feser (Lukas Wagner) 15:51 – PP1 3:2 Tobias Lindberg (Colin Smith) 43:49

Zuschauer: 3.153