2:3! Eispiraten unterliegen Freiburg in der Overtime

Crimmitschau. (PM Eispiraten Crimmitschau) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Sonntagabend ihre letzte Hauptrundenpartie der Saison 2025/26 absolviert.

Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores unterlag dabei dem EHC Freiburg in der Verlängerung mit 2:3. Die Westsachsen waren jedoch ohnehin bereits für die Pre-Playoffs qualifiziert. In diesen treffen die Eispiraten nun auf die Lausitzer Füchse. Mindestens zwei Sachsenderbys entscheiden also über das Weiterkommen ins Viertelfinale der Meisterschaftsrunde.

Schneider zurück im Tor – Streu gleicht spät im Startdrittel aus

Die Eispiraten, die heute mit Christian Schneider im Tor und Alexander Schmidt für Mario Scalzo ins Rennen gingen, starteten eher verhalten in die Partie und ließen zunächst die Gastgeber aus Freiburg das Spiel bestimmen. Chancen waren auf beiden Seiten zunächst Mangelware, da vor allem die Westsachsen offensiv mit angezogener Handbremse agierten.

Freiburg erhöhte im Laufe des Drittels den Druck und ging schließlich durch Christian Billich im Nachschuss mit 1:0 in Führung (18.). Kurz darauf nutzten die Eispiraten jedoch ein Powerplay konsequent: Sebastian Streu fälschte einen Schuss unhaltbar für Fabian Hegmann zum 1:1 ab und brachte seine Farben zurück ins Spiel. Insgesamt ging der Ausgleich zur Pause in Ordnung, auch weil Comebacker Schneider, der seit dem 20. Januar erstmals wieder zwischen den Pfosten stand, mehrfach stark parierte.

Freiburger erspielen sich Vorteile und treffen erneut

Das Spiel blieb insgesamt jedoch lange ereignisarm mit wenigen klaren Chancen. Die Eispiraten wurden im Verlauf des Drittels zwar etwas aktiver, konnten ihre Möglichkeiten – etwa durch McGauley – aber nicht nutzen. Ein Überzahlspiel der Westsachsen blieb ebenfalls ohne Erfolg. Freiburg zeigte sich insgesamt zweikampfstärker und erspielte sich leichte Vorteile. Dies mündete schließlich auch in der erneuten Führung der Gastgeber. Shawn O’Donnell fälschte in Überzahl einen Fernschuss von Sameli Ventelä unhaltbar ab – 1:2 (30.)

Eispiraten werden stärker – Till Michel sorgt für erneuten Ausgleich

Freiburg blieb auch in der Folge das aktivere Team und prüfte Christian Schneider immer wieder, der jedoch mit zahlreichen starken Paraden zur Stelle war. Die Gastgeber erspielten sich deutlich mehr Abschlüsse, doch Schneider erwies sich als sicherer Rückhalt der Westsachsen. Offensiv setzten die Eispiraten zunächst nur vereinzelte Nadelstiche – mit Verlauf des Schlussabschnitts

wurden diese dann aber immer aktiver und gefährlicher. So kamen die Westsachsen dann zum wichtigen Ausgleich: Nach einem schnellen Angriff bediente Benjamin Corbeil seinen Mitspieler Till Michel, der im Slot zum 2:2 einschob. In der Schlussphase verteidigten die Eispiraten clever und retteten das Unentschieden trotz deutlicher Freiburger Schussüberlegenheit in die Verlängerung.

Ilestedt trifft zwölf Sekunden vor Schluss für die Gastgeber

In der Verlängerung bot sich den Eispiraten zunächst eine gute Gelegenheit im Powerplay, doch mehrere Abschlüsse – unter anderem durch Tim McGauley und Adam McCormick – fanden ihren Weg nicht am Freiburger Torhüter Fabian Hegmann vorbei. Auf der anderen Seite blieb Schneider weiterhin der überragende Mann auf dem Eis und entschärfte weitere Chancen der Gastgeber. Kurz vor Ablauf der Verlängerung fiel jedoch die Entscheidung zugunsten der Breisgauer: Nach einem Gerangel an der Bande setzte sich Ilestedt mit dem Puck durch und traf zwölf Sekunden vor dem Ende zum Sieg für Freiburg – 2:3 (65.).

Die Eispiraten nahmen also einen Zähler bei den Wölfen mit und punkteten somit im fünften Spiel in Folge. Währenddessen kristallisierte sich auch der kommende Gegner in den Pre-Playoffs heraus: Mit den Lausitzer Füchsen werden sich die Westsachsen ab Mittwoch in einer Best-of-three-Serie um den Einzug ins Viertelfinale der Meisterschaftsrunde duellieren.

Torfolge (1:1, 1:0, 0:1, 1:0):

1:0 Christian Billich (Tomas Schwamberger, David Trinkberger)

1:1 Sebastian Streu (Tim Lutz, Louis Brune) 18:34 – PP1

2:1 Shawn O’Donnell (Sameli Ventelä, Fabian Ilestedt) 29:21 – PP1

2:2 Till Michel (Benjamin Corbeil, Ole Olleff) 52:08

3:2 Fabian Ilestedt 64:48 – OT

Zuschauer: 2.602