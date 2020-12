2:3! Eispiraten unterliegen Dresden in Overtime

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Sachsenderby bei den Dresdner Eislöwen in der Overtime verloren. Mit 2:3 mussten sich die Schützlinge...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Sachsenderby bei den Dresdner Eislöwen in der Overtime verloren.

Mit 2:3 mussten sich die Schützlinge von Cheftrainer Mario Richer den Rivalen aus der sächsischen Landeshauptstadt geschlagen geben. Dabei konnten die Crimmitschauer einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand aufholen.

Die Eispiraten starteten mit vielversprechenden Angriffen in die Partie bei den Eislöwen. Jedoch waren es die Gastgeber die nach acht Minuten mit 0:1 in Führung gehen konnten. Louis Trattner bugsierte den Puck mit seinem Rückhandschuss vorbei an Mark Arnsperger ins Tor der Pleißestädter – 0:1. Lange dauerte es nicht, da folgte der nächste Treffer der Hausherren. Vladislav Filin überwand Arnsperger im Powerplay mit seinem platzierten Schuss – der Eispiraten-Schlussmann hatte keine Abwehrchance. Die Eispiraten arbeiteten sich danach langsam zurück in die Partie. Timo Gams war es schließlich, der in numerischer Überzahl aus zentraler Position abschloss und Eislöwen-Goalie Helenius bezwang – 1:2 (19.).

Im zweiten Durchgang spielten die Schützlinge von Chefcoach Mario Richer disziplinierter und mit mehr Zug zum Tor. Und obwohl die Crimmitschauer lange kein Glück im Abschluss hatten oder ihren Meister in Helenius fanden, gab es kurz vor dem Drittelende Grund zum Jubeln. Lemay, auf Höhe der Torlinie, bediente Marius Demmler mustergültig. Der Angreifer zog direkt ab und hämmerte das Spielgerät zum 2:2-Ausgleich in den Winkel (40.).

Die beiden sächsischen Vertreter stellten das Offensivspiel im Schlussabschnitt fast ein. Nur wenige Torchancen kamen auf beiden Seiten zu Stande, die Abwehrriegen verteidigten oftmals konsequent und auch die Torhüter ließen sich nicht ein weiteres Mal überwinden. Folglich ging es, wie schon im ersten Vergleich im Sahnpark, in die Verlängerung, in welcher die Eispiraten auch die ersten Möglichkeiten für sich verbuchen konnten. Ein Fehler im Aufbau kostete den Crimmitschauern dann den Zusatzpunkt. Knackstedt legte quer auf Huard, der keine Mühe hatte, um den Puck über die Torlinie zu schieben – 2:3 (62.).

Torfolge (2:1, 0:1, 0:0, 1:0):

1:0 Louis Trattner (Evan Trupp, Arne Uplegger) 07:31

2:0 Vladislav Filin (Jordan Knackstedt, Steve Hanusch) 09:02 – PP1

2:1 Timo Gams (Patrick Pohl, Daniel Weiß) 18:12 – PP1

2:2 Marius Demmler (Mathieu Lemay, Scott Timmins) 39:41

3:2 Nick Huard (Jordan Knackstedt) 61:35 – OT