2:3! Eispiraten unterliegen Bad Nauheim in Verlängerung

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am Freitagabend trotz großer Personalsorgen einen hart erkämpften Auswärtspunkt in Bad Nauheim geholt.

Vor 2.622 Zuschauern im Colonel-Knight-Stadion unterlagen die Westsachsen dem EC Bad Nauheim nach einer spannenden Partie knapp mit 2:3 nach Verlängerung. Corey Mackin und Gregory Kreutzer erzielten die Treffer für die Eispiraten.

Wie schon in Düsseldorf am Dienstag musste Cheftrainer Jussi Tuores mit einer äußerst kurzen Bank auskommen. Neben den Langzeitverletzten Ralf Rollinger, Tim Lutz, Till Michel, Ladislav Zikmund und Vinny Saponari fehlten weiterhin auch die angeschlagenen Mario Scalzo, Adam McCormick sowie Johannes Schmid.

Eispiraten drehen Rückstand – Mackin und Kreutzer treffen

Die Hausherren erwischten den besseren Start und setzten die Crimmitschauer Defensive früh unter Druck. Goalie Kevin Reich war mehrfach gefordert, konnte den Auftakttreffer aber nicht verhindern: Jordan Hickmott lief am langen Pfosten frei ein und vollendete zum 0:1 (9.).

Der Gegentreffer wirkte jedoch wie ein Weckruf für die Westsachsen. Fortan traten die Eispiraten entschlossener auf und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. In der 15. Minute belohnte sich das Team: Während Dominic Walsh und Dylan Wruck im Slot für Unruhe sorgten, schlenzte Corey Mackin den Puck aus engem Raum sehenswert in den Winkel – 1:1. Nur wenige Augenblicke später durfte Crimmitschau erneut jubeln. Ein Distanzschuss von Verteidiger Gregory Kreutzer wurde gleich zweimal von Nauheimer Spielern abgefälscht und landete unhaltbar für ECN-Goalie Jerry Kuhn im Tor – die 2:1-Führung für die Eispiraten (16.).

Einseitiges Mitteldrittel bringt Nauheim zurück

Mit Beginn des zweiten Drittels verloren die Westsachsen jedoch etwas den Zugriff auf das Spiel. Bad Nauheim dominierte das Geschehen deutlich, was auch die klare Schussbilanz von 4:20 unterstrich. Folgerichtig fiel in der 36. Minute der Ausgleich: Nach einem Pass von hinter dem Tor verwertete Justin MacPherson die Scheibe zum 2:2.

Erst gegen Ende des Mitteldrittels und besonders im Schlussabschnitt fanden die Eispiraten wieder besser ins Spiel. Immer wieder tauchten die Crimmitschauer gefährlich vor Jerry Kuhn auf, doch der starke Nauheimer Schlussmann machte sämtliche Chancen zunichte. Unter anderem scheiterte Tim McGauley mit einer Direktabnahme, während Mackin sowohl mit einem Rebound als auch mit einem sehenswerten 360-Grad-Wirbler keinen Erfolg hatte.

Entscheidung in der Overtime

Da beide Teams ihre Möglichkeiten in der regulären Spielzeit nicht nutzen konnten, ging es in die Verlängerung. Zunächst hatte Bad Nauheim mehr Scheibenbesitz, ehe die Eispiraten zweimal nach schnellen Umschaltmomenten gefährlich konterten. Doch im direkten Gegenzug setzten die Hessen den entscheidenden Stich: In einer unübersichtlichen Situation vor dem Crimmitschauer Tor hob Davis Koch den Puck nach 62 Minuten über Kevin Reich hinweg ins Netz – 2:3 für die Hausherren.

Trotz der zahlreichen Ausfälle und eines dominanten Nauheimer Mitteldrittels zeigten die Eispiraten eine engagierte Leistung und verdienten sich den Auswärtspunkt. Mit etwas mehr Glück im Abschluss wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Die nächste Chance auf Punkte haben die Westsachsen am späten Sonntagnachmittag. Ab 17.00 Uhr gastieren die Starbulls Rosenheim im Sahnpark.

Torfolge (1:2, 1:0, 0:0, 1:0):

1:0 Jordan Hickmott (Justin Volek, Justin MacPherson) 08:17

1:1 Corey Mackin (Dylan Wruck, Dominic Walsh) 14:28

1:2 Gregory Kreutzer (Justin Büsing, Robin Veber) 15:46

2:2 Justin MacPherson (Marc El-Sayed, Julian Lautenschlager) 35:53

3:2 Davis Koch (Julian Lautenschlager) 61:57 – OT

Zuschauer: 2.622

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!