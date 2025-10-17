2:3! DEG verliert in Bad Nauheim

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihr Auswärtsspiel beim EC Bad Nauheim knapp verloren.

Im „Colonel Night-Stadion“ unterlag sie nach einem dramatischen Spiel mit 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) und konnten den zwei Heimsiegen keinen weiteren Erfolg hinzufügen.

Der Kader: Max Balinson kehrte in die Defensive zurück, die „Kurzzeit-Aushilfe“ von Sinan Akdag ist zu Ende. Weiterhin fehlten Leon Niederberger und Kristian Blumenschein (Ober- und Unterkörperverletzung). Das Tor hütete heute erneut Ryan Bednard, Back-up war Niklas Lunemann. Der Kader bestand aus 20 Spielern: 12 Stürmer, sechs Verteidigern und zwei Torhüter.

Das Spiel: Das erste Drittel im gut besuchten Rund war insgesamt sehr ausgeglichen. Die ersten Chancen gehörten Emil Quass und Lukas Lessio für die DEG, aber Jerry Kuhn im Nauheim-Kasten sicher. Aber auch die Roten Teufel hätten treffen können, als Raphael Jakovlev und Parler Bowles frei vor Bednard auftauchten. Nach zehn Minuten bekamen die Gäste das erste Überzahlspiel des Abends – und nutzten sie sofort aus. Ture Linden bediente im Fallen Yushiro Hrano, der nicht, wie sonst meistens, per Schlagschuss abzog, sondern den Puck per Schlenzer Richtung Tor brachte. An Kuhn vorbei rutschte die Scheibe ins Netz (10:54, zweiter Assist Erik Bradford). Leider ließen die Düsseldorfer ein zweites Powerplay ungenutzt, so dass die Gastgeber jederzeit im Spiel blieben. So mussten die Gäste einige brenzlige Situationen überstehen. Aber bis zur ersten Sirene blieb es bei der knappen 1:0-Führung der DEG.

Im Mitteldrittel erhöhte Bad Nauheim den Druck. Davis Koch mit einer schnellen Doppelchance, aber Bednard aufmerksam. Bei 24:07 dann doch der Ausgleich: Jordan Hickmott verwandelte einen Abpraller aus kürzester Entfernung – die Halle feierte ausgelassen. Danach wurde die Partie zerfahrener. Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend, Chancen waren in dieser Phase Mangelware. Erst ab Minute 30 konnte sich die DEG ein optischer Übergewicht erspielen, das schließlich in eine echte Drangphase überging. Die Gäste setzten sich im Angriffsdrittel fest und Marco Münzenberger, Erik Bradford, Kevin Maginot und Ture Linden mit guten Einschussmöglichkeiten. Das Tor fiel aber auf der anderen Seite. Münzenberger musste auf die Strafbank und 19 Sekunden vor der Sirene traf Koch zum 2:1 für den EC Bad Nauheim. Ein bitterer Moment.

Im Schlussdrittel kassierte Max Faber eine frühe Strafzeit, in der die Gastgeber aber kaum gefährlich werden konnten. Dann – aus dem ziemlichen Nichts – der Ausgleich! Lenny Boos spielte die Scheibe auf Simon Thiel und die Düsseldorfer #96 traf aus der Halbdistanz hoch ins Eck. 2:2 bei 45:11 (zweite Vorlage Michael Clarke)! Danach die DEG verbessert, ohne viele hochkarätige Chancen herausspielen zu können. Die 3703 Zuschauer sahen kein hochklassiges, aber durchaus spannendes Spiel. Acht Minuten vor dem Ende hatten die Hessen den Torschrei auf den Lippen, aber der Puck hatte die Linie nicht überquert. Auf der Gegenseite Linden mit einem freien Schuss, aber Kuhn auf dem Posten. In Minute 54 eine weitere Überzahl für Düsseldorf, aber auch hier wenig nennenswerte Szenen. Aus einer unübersichtlichen Szene plötzlich die Führung für die Roten Teufel. 3:20 vor dem Ende traf Jakovlev zum 3:2, der Treffer wurde erst nach Überprüfung gegeben. Die DEG warf nun alles nach vorne. Bradford wurde bei einem Schuss behindert, der Pfiff blieb aber aus. Rich Chernomaz nahm seinen Goalie raus, doch es nutzte dieses Mal nichts. Die Sekunden verrannen und mit ihnen die rot-gelben Hoffnungen auf den erneuten Ausgleich: Der EC Bad Nauheim schlägt die DEG mit 3:2. Abhaken und Sonntag erneut angreifen.

Ausblick: Weiter geht es am 19. Oktober, mit einem weiteren Traditionsduell und Spitzenspiel. Dann kommt der EV Landshut in den PSD BANK DOME. Erstes Bully ist um 17:00 Uhr.

