22-JÃ¤hriger Center belegt weiter eine der wichtigen U-24-Stellen im Kader der EisbÃ¤ren Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Yuma Grimm geht in sein drittes Jahr in der Domstadt: Der Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg hat den Vertrag mit dem 22-jährigen Angreifer verlängert.

Der Mittelstürmer war 2023 von DEL-Klub Straubing in die Oberpfalz gewechselt und kommt seither auf bislang 124 Partien im rot-weißen Trikot (acht Tore und 13 Assists für 21 Scorerpunkte). Der 1,88 Meter große Offensivmann belegt damit weiterhin eine der wichtigen U-24-Stellen im Kader der Donaustädter. Die Vorfreude bei Grimm auf die neue Spielzeit ist groß: „Ich bin sehr froh, ein weiteres Jahr Teil der Eisbären Familie sein zu dürfen. Meine bisherige Zeit hier hat mir gezeigt, wie besonders die Gemeinschaft in Regensburg ist – auf und neben dem Eis. Ich bin sehr motiviert, weiter an mir zu arbeiten und mit dem Team alles zu geben, damit wir unsere Ziele nächste Saison wieder erreichen können.“

Schon im Nachwuchs ging Grimm für die Oberpfälzer auf Torejagd: In der Spielzeit 2019/2020 spielte er für die Jung-Eisbären von Stammverein EV Regensburg. Wenngleich noch für die jüngere Altersklasse U 17 spielberechtigt, kam er damals überwiegend in der U-20-DNL-Mannschaft zum Einsatz. Den größten Teil seiner Eishockey-Ausbildung genoss er allerdings zuvor in seiner Geburtsstadt Rosenheim, wo er auch zum Nachwuchsnationalspieler reifte – über Regensburg führte sein Weg nach Berlin zu den Eisbären Juniors. In zwei Jahren in der Hauptstadt spielte sich Grimm mit starken Leistungen

In den Vordergrund – 2022 sicherte er sich mit den Berlinern letztlich sogar die DNL-Meisterschaft. Nach diesem Erfolg zog es Grimm zum Erstligisten Straubing, für den er einmal in der Champions Hockey League (CHL) auflief (zwei Vorlagen), sonst aber erfolgreich für Landshut in der DEL 2 und Passau in der Oberliga Spielpraxis sammelte.

Teil der DEL-2-Meistermannschaft 2024

Nach seiner Rückkehr 2023 nach Regensburg wurde Grimm schnell zum wichtigen Bestandteil des Kaders, der sich sensationell zur Zweitliga-Meisterschaft 2024 schoss. In der jüngst beendeten Saison erkämpfte sich das Team dann über die Play-downs den wichtigen Klassenerhalt. Eisbären-Trainer und Sportlicher Leiter Peter Flache traut Grimm den nächsten Schritt zu: „Yuma hat noch sehr viel Potential: Er ist groß, läuferisch stark, hat gute Hände und einen starken Schuss. Er trainiert hart und soll dieses Jahr eine größere Rolle bekommen.“

Kader der Eisbären Regensburg:

Tor: Jonas Neffin (U) und Konrad Fiedler (U).

Abwehr: Sean Giles, Jakob Weber, Nikola Gajovský, Patrick Demetz, Pascal Zerressen, Guillaume Naud und Marian Bauer (U 21).

Sturm: Matěj Giesl (U), Constantin Ontl, Aleandro Angaran (U), Yuma Grimm (U), Pierre Preto, Corey Trivino (AL), David Morley (AL), Donát Péter, Sam Payeur, Lukas Krieger (U 21) und Bryce Kindopp (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).





