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Lausitzer FüchseTransfer-News

21-jähriger Verteidiger wechselt aus Freiburg nach Weißwasser

Lausitzer Füchse verstärken Defensive mit Samuel Schindler

18. Mai 20261 Mins read50
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Samuel Schindler - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
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Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Mit Samuel Schindler begrüßen die Lausitzer Füchse einen weiteren jungen Verteidiger im Kader für die kommende DEL2-Saison.

Der 21-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten EHC Freiburg nach Weißwasser und wird künftig das Trikot der Lausitzer Füchse tragen.

Der gebürtige Pilsener besitzt die deutsche und tschechische Staatsbürgerschaft und durchlief Teile seiner Nachwuchsausbildung in seiner Heimatstadt, ehe er in den Nachwuchs des ERC Ingolstadt wechselte. Dort sammelte Schindler in der DNL wertvolle Erfahrungen und empfahl sich anschließend für den Seniorenbereich.

Über die Bayreuth Tigers führte sein Weg in die DEL2. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte der rechtsschießende Verteidiger insgesamt 103 DEL2-Partien für die Dresdner Eislöwen und den EHC Freiburg. Zusätzlich sammelte er in der abgelaufenen Saison über eine Förderlizenz Spielpraxis bei den Lindau Islanders in der Oberliga. Auch international machte Schindler bereits auf sich aufmerksam und stand für die deutsche U20-Nationalmannschaft bei der Junioren-Weltmeisterschaft auf dem Eis.

Füchse-Cheftrainer Christof Kreutzer freut sich über den Neuzugang in der Defensive: „Samuel ist ein junger Verteidiger mit viel Potenzial, der bereits wertvolle Erfahrungen in der DEL2 gesammelt hat. Nun gilt es für ihn, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen und bei uns wird er die Möglichkeit dazu bekommen. Mit seiner Verpflichtung haben wir zudem eine wichtige U24-Position in unserem Kader besetzt.“

Auch Samuel Schindler blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Weißwasser: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Die Lausitzer Füchse sind ein traditionsreicher Standort mit leidenschaftlichen Fans und klaren sportlichen Zielen. Ich freue mich darauf, Teil der Mannschaft zu sein und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu arbeiten.“

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