2:1! Eispiraten schlagen Bad Nauheim vor 600 GÃ¤stefans

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben das Kalenderjahr 2023 perfekt abgeschlossen. Vor rund 600 Gästefans, welche zum Großteil mit einem Sonderzug...

Vor rund 600 Gästefans, welche zum Großteil mit einem Sonderzug anreisten, setzten sich die Westsachsen im ausverkauften Colonel-Knight-Stadion mit 2:1 gegen den EC Bad Nauheim durch. Dank des knappen Auswärtserfolges rutscht das Team von Jussi Tuores wieder auf den fünften Platz vor und hat mittlerweile wieder nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten.

Dabei dürfte die heutige Kadersituation dem finnischen Chefcoach kurzzeitig ein paar Stirnfalten bereitet haben. Neben Justin Büsing, der nach Bremerhaven zurückkehrte, fielen auch Hayden Verbeek (muskuläre Probleme) und Henri Kanninen (Erkältung) kurzfristig für das Gastspiel bei den Roten Teufeln aus.

Die 4.450 Fans in Bad Nauheim sahen von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. So konnten zunächst die Nauheimer gute Möglichkeiten verbuchen, die Oleg Shilin zu vereiteln wusste. Danach verpassten Lucas Böttcher und Ladislav Zikmund die Führung für die Eispiraten. Die Westsachsen nutzten schließlich eine doppelte Überzahl konsequent. Colin Smith bediente Max Balinson, der durchlud und Niklas Lunemann mit seinem Onetimer in den Winkel keine Abwehrchance ließ – 1:0 (11.).

Die Bad Nauheimer blieben aber weiter gefährlich. So musste sich Oleg Shilin immer wieder ganz schön lang machen, um gute Abschlüsse der Hessen zu parieren. Auf der Gegenseite wusste aber auch Niklas Lunemann immer wieder zu überzeugen und vereitelte die Möglichkeiten der Gäste, die mit dem Start des zweiten Durchgangs immer mehr Kontrolle über diese Partie übernahmen. Schließlich war es Vinny Saponari, der nach einer sehenswerten Vorarbeit von Thomas Reichel und Ladislav Zikmund zum 2:0 einschoss und den vollen Gästeblock zum Jubeln brachte (29.).

Das Momentum wechselte aber nach dem erneuten Treffer der Pleißestädter. Nachdem ein vermeintliches Tor der Nauheimer nach dem folgenden Videobeweis keine Anerkennung fand, dauerte es nicht lange, bis auch der ansonsten bärenstarke Oleg Shilin hinter sich greifen musste. Jordan Hickmott vollendete einen Konter der Hausherren zum 1:2-Anschlusstreffer (34.).

Es wurde folglich noch einmal spannend, vor allem aber hitzig. Sowohl auf dem Eis als auch auf den Tribünen brodelte es immer wieder – und die Partie zwischen den Kurstädtern und den Eispiraten blieb weiter spannend. Torabschlüsse gab es weiterhin auf beiden Seiten, doch ein weiterer Treffer sollte im letzten Drittel nicht mehr fallen. Es blieb somit beim knappen 2:1-Erfolg der Eispiraten, die damit noch vor dem Jahreswechsel die 50-Punkte-Marke knacken konnten, jetzt mit 52 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz vorrücken und ihren unzähligen und lautstarken Fans ein tolles Geschenk zum Ende des Jahres 2023 machen konnten.

Torfolge (0:1, 1:1, 0:0)

0:1 Max Balinson (Vincent Saponari, Colin Smith) 10:15 0:2 Vincent Saponari (Thomas Reichel, Ladislav Zikmund) 28:50 1:2 Jordan Hickmott (Tim Coffman, Kevin Schmidt) 33:18

Zuschauer: 4.450