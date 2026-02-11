2:1! Eispiraten mit wichtigem AuswÃ¤rtssieg in Weiden

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben bei den Blue Devils Weiden einen enorm wichtigen 2:1-AuswÃ¤rtssieg eingefahren.

In einem intensiven und phasenweise hart umkÃ¤mpften DEL2-Spiel prÃ¤sentierten sich die Westsachsen vor allem defensiv Ã¤uÃŸerst diszipliniert. Da zeitgleich alle direkten Konkurrenten patzten, verschafft dieser Erfolg den Eispiraten spÃ¼rbar Luft im Rennen um die Pre-Playoffs. Die Treffer fÃ¼r Crimmitschau erzielten Till Michel und Louis Brune bereits im ersten Drittel.

Erster DEL2-Treffer von Till Michel bringt frÃ¼he FÃ¼hrung

Trotz der AusfÃ¤lle von Maxim TrÃ©panier und Robin Veber sowie einer weiterhin langen Verletztenliste setzten die Eispiraten von Beginn an offensive Akzente. Nach nicht einmal drei Minuten nutzten sie einen Fehler der Blue Devils an der Bande eiskalt aus: Till Michel setzte vor dem Tor energisch nach und stocherte die Scheibe zum 0:1 Ã¼ber die Linie. Es war der erste DEL2-Treffer des jungen Angreifers, der sich nach zuletzt starken Leistungen nun auch auf der Anzeigetafel belohnen konnte.

Die frÃ¼he FÃ¼hrung verlieh den Eispiraten sichtlich Sicherheit. Crimmitschau blieb das griffigere Team und erarbeitete sich lÃ¤ngere Druckphasen im Drittel der Gastgeber. AbschlÃ¼sse von Streu, Wruck und McGauley sorgten fÃ¼r Unruhe vor Weidens Schlussmann Felix Noack. Die Blue Devils agierten defensiv teils zu nachlÃ¤ssig und fanden offensiv kaum Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der GÃ¤ste. In der 16. Spielminute legten die Eispiraten nach: Louis Brune verpasste zunÃ¤chst den Tap-in, reagierte im Anschluss jedoch am schnellsten und bugsierte die Scheibe zum 2:0 Ã¼ber die Torlinie.

Blue Devils erhÃ¶hen den Druck â€“ Eispiraten-Defensive steht

Im Mittelabschnitt traten die Blue Devils deutlich aktiver auf und erhÃ¶hten das Tempo. Offensiv tat sich Crimmitschau nun etwas schwerer als noch im ersten Drittel, blieb jedoch defensiv Ã¤uÃŸerst aufmerksam. TorhÃ¼ter Kevin Reich rÃ¼ckte vermehrt in den Fokus, entschÃ¤rfte mehrere AbschlÃ¼sse sicher und lieÃŸ kaum Rebounds zu. Auch in Unterzahlsituationen zeigten sich die Eispiraten diszipliniert und Ã¼berstanden diese mit viel Einsatz.

Weiden verkÃ¼rzt â€“ Eispiraten bringen knappen Vorsprung ins Ziel

Im Schlussabschnitt war klar, dass Weiden alles nach vorne werfen wÃ¼rde. Die Gastgeber setzten sich zeitweise im Drittel der Eispiraten fest, suchten schnelle AbschlÃ¼sse und trafen unter anderem den Pfosten. Crimmitschau verteidigte jedoch leidenschaftlich, blockte zahlreiche SchÃ¼sse und arbeitete geschlossen zurÃ¼ck. Gleichzeitig boten sich den Eispiraten Chancen zur Vorentscheidung: Ladislav Zikmund und Tim McGauley verpassten das dritte Tor nur knapp.

In den Schlussminuten nahm Weiden den TorhÃ¼ter vom Eis. 62 Sekunden vor dem Ende fiel schlieÃŸlich der Anschlusstreffer zum 1:2: Dominik Bohac fÃ¤lschte einen Schuss von Cedric Schiemenz unhaltbar ab. Nach kurzer ÃœberprÃ¼fung behielt der Treffer seine GÃ¼ltigkeit. Die letzten Sekunden wurden noch einmal hektisch, doch Crimmitschau blieb ruhig, gewann wichtige ZweikÃ¤mpfe und brachte den knappen Vorsprung Ã¼ber die Zeit.

Nach 60 umkÃ¤mpften Minuten stand somit ein enorm wichtiger AuswÃ¤rtssieg fÃ¼r die Eispiraten fest. Mit drei Punkten im GepÃ¤ck konnte sich das Team von Cheftrainer Jussi Tuores zunÃ¤chst etwas Luft im Kampf um die Pre-Playoff-PlÃ¤tze verschaffen â€“ auch, weil Freiburg und Bad Nauheim in ihren Begegnungen sieglos blieben.

Torfolge (0:2, 0:0, 1:0):

0:1 Till Michel (Johannes Schmid, Ole Olleff) 02:29

0:2 Louis Brune (Ole Olleff) 15:45

1:2 Dominik Bohac (Cedric Schiemenz) 58:58 â€“ EA

Zuschauer: 1.676

