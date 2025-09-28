2:1! Eispiraten feiern Derbysieg über Weißwasser

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse für sich entschieden!

Die Westsachsen setzten sich gegen ihren Rivalen aus Weißwasser mit 2:1 durch und konnten damit den zweiten Heimsieg in dieser Spielzeit bejubeln. Vor mehr als 3.800 Fans sorgten Ladislav Zikmund und Vinny Saponari für die beiden Crimmitschauer Treffer.

Mit dem gleichen Personal wie am Freitagabend gingen die Eispiraten in ihr Heimderby gegen die Lausitzer Füchse. Die Schützlinge von Cheftrainer Jussi Tuores begannen wie die Feuerwehr, setzten sich schnell im Drittel der Gäste fest und erspielten sich gute Gelegenheiten. Doch sowohl einige hochkarätige Chancen als auch ein zweiminütiges Überzahlspiel blieben ohne Ertrag. Die Ostsachsen zeigten sich auf der Gegenseite hingegen gnadenlos effizient: Im Powerplay blieb Lane Scheidl, Goldhelm der Lausitzer, eiskalt und verwandelte aus halblinker Position zum 0:1 (9.).

Die Eispiraten hatten in der Folge etwas mit dem Rückstand zu kämpfen. Die Gäste waren nun besser im Spiel und verlangten Christian Schneider im Tor der Crimmitschauer mehrfach alles ab. Doch die Hausherren schlugen zurück: Nachdem Mirko Sachers Schuss noch geblockt wurde, blieb Ladislav Zikmund in der Situation und hob den Puck über den Schoner von Anthony Morrone zum Ausgleich ins Netz (18.). In den Schlussminuten des Drittels konnten die Westsachsen noch einmal Druck aufbauen – insbesondere Corey Mackin drehte ordentlich auf, verpasste es jedoch, sich und sein Team nochmals zu belohnen.

Das holten die Gastgeber dann kurz nach Beginn des Mitteldrittels nach. Begünstigt durch eine Überzahl starteten die Eispiraten mit deutlich mehr Spielanteilen in Durchgang Nummer zwei und erspielten sich eine erste längere Druckphase. Schließlich war es Vinny Saponari, der einen Aufbaupass vor der blauen Linie abfing und die Hartgummischeibe mit Hilfe des Innenpfostens unhaltbar in den Kasten der Füchse drosch. Nach Videobeweis wurde der Treffer bestätigt – 2:1 für Crimmitschau (24.).

Die erstmalige Führung gab den Westsachsen vor den 3.867 Zuschauern einen ordentlichen Push! Mit frühem Forecheck setzten die Schützlinge von Jussi Tuores ihren Gegner immer wieder unter Druck. In mehreren Drangphasen verpassten sie es jedoch, noch mehr Kapital aus den eigenen Möglichkeiten zu schlagen. Fast hätte sich dies noch im Mitteldrittel gerächt: Zwei Mal klärte Christian Schneider in höchster Not, einmal konnte sich der 26-jährige Schlussmann beim Pfosten bedanken.

Im Schlussabschnitt nahm das Spiel noch einmal Fahrt auf: Beide Mannschaften schenkten sich nichts, und so entwickelte sich von Beginn an ein offenes Drittel. Die Gäste aus Weißwasser drängten auf den schnellen Ausgleichstreffer, scheiterten jedoch immer wieder an Christian Schneider, der – wie schon am Freitagabend in Kassel – in herausragender Form agierte. Auf der Gegenseite verpasste Adam McCormick, dessen Schuss nur knapp am Pfosten vorbeizog, in seinem zweiten Pflichtspieleinsatz seinen ersten Treffer. Letztlich war es einmal mehr der ungebrochene Wille der Westsachsen, die kurz vor dem Ende auch eine Überzahl der Füchse konsequent verteidigten.

Damit konnten die Eispiraten auch ihr zweites Heimspiel in dieser Saison für sich entscheiden und ihre gute Frühform bestätigen. Mit nun sieben Zählern stehen die Westsachsen nach vier Spieltagen auf dem fünften Platz in der DEL2-Tabelle und können nach dem heutigen Erfolg fokussiert und mit reichlich Rückenwind auf das kommende Heimspiel am Freitagabend gegen den EC Bad Nauheim (03.10.2025, 19.30 Uhr) hinarbeiten.

Torfolge (1:1, 1:0, 0:0):

0:1 Lane Scheidl (Clarke Breitkreutz, Alexis D’Aoust) 08:25 – PP1 1:1 Ladislav Zikmund (Mirko Sacher) 17:03 2:1 Vinny Saponari 23:56

Zuschauer: 3.867

