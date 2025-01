2:1! Eispiraten besiegen Dresden im PenaltyschieÃŸen

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr erstes Spiel im Jahr 2025 für sich entschieden.

Mit 2:1 setzten sich die Westsachsen im Penaltyschießen über die Dresdner Eislöwen durch und behalten somit den Zusatzpunkt im Sahnpark. Garant für den Sieg war neben den beiden Torschützen Felix Thomas und Scott Feser vor allem auch Oleg Shilin, der ganze 50 Schüsse der Elbstädter entschärfte.

Vor dem ersten Sachsenderby des Jahres 2025 gab es erfreuliche Nachrichten: Sowohl Oleg Shilin, der aufgrund einer Verletzung rund zwei Wochen nicht im Aufgebot stand, und Förderlizenzspieler Justin Büsing, der in Bremerhaven zuletzt mit einer Unterkörperverletzung ausfiel, stießen zum Kader der Eispiraten. Weiterhin nicht mit dabei waren hingegen Colin Smith, der nach einer Handverletzung voraussichtlich in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigt, sowie Thomas Reichel, Vinny Saponari (beide Oberkörperverletzung), Rihards Marenis (bevorstehende Operation), Ole Olleff (Fußverletzung) und Mario Scalzo (Hexenschuss).

Die Eispiraten starteten dennoch ganz gut in ihr Heimspiel gegen die Eislöwen und konnten sogar die ersten beiden Chancen für sich verbuchen. Zunächst scheiterte Tobias Lindberg mit seinem Nachschuss an Danny aus den Birken, wenig später konnte auch Jerkko Rämö keinen Ertrag aus seinem Schuss erzielen. Die Gäste aus Dresden, ihres Zeichens Tabellenführer der DEL2, wurden in der Folge aber besser – so entwickelte sich ein schnelles Spiel mit wenigen Pausen und einigen Chancen für die Eislöwen, die immer wieder mit Schüssen von der blauen Linie für Gefahr sorgten. Die Schützlinge von Jussi Tuores hielten jedoch geschlossen dagegen, spielten defensiv kompakt und gaben der Dresdner Offensive so nur selten Platz, um sich entfalten zu können. Ein weiterer wichtiger Faktor: Rückkehrer Oleg Shilin, der bei seinem Comeback bereits im ersten Durchgang mehrfach glänzte.

Mit Beginn des Mittelabschnitts überstanden die Eispiraten die nächste Drangphase der Elbstädter und kamen nach wenigen Minuten auch wieder mehr zum Zug. Die offensiven Bemühungen, das frühe Pressing und der Mut der Tuores-Mannen wurden nach 26 Minuten schließlich auch belohnt. Felix Thomas, der erst im Laufe der vergangenen Woche bis zum Saisonende lizenziert wurde, erhielt im gegnerischen Drittel zu viel Platz und zog konsequent ab – sein Schuss landete zunächst am Innenpfosten und letztlich auch in den Maschen des Dresdner Gehäuses!

Die Eispiraten verteidigten in der Folge weiterhin konsequent und versuchten offensiv immer wieder Nadelstiche zu setzen. Der fleißige Lois Spitzner scheiterte mit seinem Schuss am schnell reagierenden Danny aus den Birken, dessen Vorderleute weiter ordentlich Druck machten und den Ausgleich forcierten. Die Pleißestädter verteidigten weiter aufopferungsvoll und Oleg Shilin rückte kurz vor dem Ende des zweiten Drittels einmal mehr in den Mittelpunkt: Der Deutsch-Russe entschärfte einen Schuss im letzten Moment und unterbrach den vorzeitigen Jubel der Gäste, der verstummte, als der Schlussmann den gehaltenen Puck geschmeidig aus seiner Rüstung fallen ließ.

Dennoch waren es auch im Schlussabschnitt die Gäste, die weiter spielbestimmend waren und deutlich mehr Schüsse verbuchen konnten. Immer wieder rettete Oleg Shilin, dessen Vorderleute sehr strukturiert spielten, letztlich aber auch erschöpft nur noch für wenig Entlastung im Angriff sorgen konnten. Zunächst half noch der Pfosten auf Seiten der Eispiraten mit, gute vier Minuten vor dem Ende brachen dann die Dämme. In numerischer Überzahl schlug das beste Powerplay der Liga zu: Andrew Yogan traf zum 1:1, welches vom Gästeblock frenetisch gefeiert wurde (56.).

Im Nachgang wurde es noch einmal ruppig: Denis Shevyrin wurde von Eislöwen-Goldhelm Dane Fox, der schon zuvor immer wieder durch Undiszipliniertheiten auffiel, mit einem Bandencheck niedergestreckt. Shevyrin revanchierte sich mit einem Fight und auf dem Eis im Sahnpark brach folglich ein Tumult aus – dieser ging so weit, dass die mitgereisten Fans aus der sächsischen Landeshauptstadt Lego-Steine auf das Eis warfen – chaotische Szenen und eine Spieldauerstrafe für Fox, der vorzeitig duschen gehen musste.

Die Eispiraten konnten aus ihrer Überzahl, weder in der regulären Spielzeit noch in der Overtime, einen Ertrag erzielen. So ging es vor den 2.737 Zuschauern in das Penaltyschießen, welches einen positiven Ausgang für die Crimmitschauer parat hatte. Während Oleg Shilin alle drei Schüsse des Tabellenersten hielt, traf Scott Feser im dritten Versuch für die Hausherren und sicherte seinen Farben somit den Zusatzpunkt.

Torfolge (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0):

1:0 Felix Thomas (Justin Büsing, Scott Feser) 25:55 1:1 Andrew Yogan (Tomas Sykora, Tomas Andres) 55:49 – PP1 2:1 Scott Feser – GWS

Zuschauer: 2.737

