Talent bleibt in Deggendorf: Johannes Schmid stürmt für den DSC

Deggendorf. (PM DSC) Nachdem es in letzter Zeit etwas ruhig um die Kaderplanung des Deggendorfer SC für die kommende Spielzeit der Oberliga Süd wurde, können die Verantwortlichen nun ein weiteres junges Talent in den eigenen Reihen präsentieren.

Der 19-jährige Johannes Schmid steht ab sofort fest im Kader des Eishockey-Oberligisten.

Bereits in der abgelaufenen Saison konnte sich Schmid bei fünf Hauptrunden- und einem Playoff-Einsatz beweisen und machte vor allem durch seine Statistiken im Nachwuchs auf sich aufmerksam: Mit 30 Treffern und 46 Assists aus 29 Spielen war der gebürtige Straubinger ein großer Baustein für die erfolgreiche Saison der U20.

Nun soll der talentierte Angreifer, welcher weiterhin für eine Saison im Nachwuchs spielberechtigt ist, näher an die Oberligamannschaft herangeführt werden, um den nächsten Schritt seiner Karriere zu machen.

Thomas Greilinger, seines Zeichens Sportlicher Leiter des Deggendorfer SC, ist sich sicher, dass es für Schmid der richtige Schritt ist: „Johannes hat in der vergangenen Saison sein Debüt in der Oberliga gegeben. Trotz schwieriger Umstände mit vielen Verletzten fügte er sich nahtlos ein und zeigte ab dem ersten Spiel, dass er Eishockey auf diesem Niveau spielen kann. Wir denken, dass er in der kommenden Spielzeit noch einmal einen Schritt nach vorne machen kann.“

