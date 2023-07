„Beobachten Andrej schon sehr lange, hatten über Jahre hinweg Kontakt“ – Andrej Šustr verstärkt die Kölner Haie

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben sich die Dienste von Andrej Šustr gesichert und den tschechischen Verteidiger unter Vertrag genommen. Der 32-Jährige spielte...

Der 32-Jährige spielte zuletzt in der AHL für die San Diego Gulls, dem NHL-Farmteam der Anaheim Ducks. Der 2,02m große Rechtsschütze kam in seiner Karriere in acht Spielzeiten in der NHL zum Einsatz und bestritt insgesamt 408 Spiele in der National Hockey League – darunter 46 in den Playoffs.

„Wir beobachten Andrej schon sehr lange, hatten über Jahre hinweg Kontakt und freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat. Er überzeugt durch seine physische Präsenz, seine Spielintelligenz und seine Klarheit im Spiel. Andrej trifft auf dem Eis sehr gute Entscheidungen und verleiht unserem Kader weiter Qualität. Zudem blickt er auf viele Jahre in der NHL zurück, in denen er konstant auf dem höchsten Niveau gespielt hat. Dass er sich für den KEC entschieden hat, spricht für die gesamte Organisation. Ich freue mich darauf, mit Andrej zusammenzuarbeiten“, so Haie-Cheftrainer Uwe Krupp über den Verteidiger.

„Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder Gespräche mit dem Kölner Management sowie Cheftrainer Uwe Krupp geführt, weswegen sich eine starke Beziehung aufgebaut hat. Aufgrund dieser Gespräche fiel mir die Entscheidung leicht und sie fühlt sich in meinem Herzen richtig an. Meine Familie und ich freuen uns sehr, Teil der Kölner Haie zu werden. Für mich ist der Ruf der Organisation einer der besten in Europa und ich kann es kaum erwarten, das Team kennenzulernen, in der Stadt Köln zu leben und vor allen Dingen vor so großartigen Fans zu spielen“, so Šustr.

Über Andrej Šustr

Der 32-Jährige wurde in der Jugend beim HC Pilsen in seiner tschechischen Heimat ausgebildet, ehe er 2008 den Sprung über den Teich in die USA wagte. Dort spielte er zunächst in der North American Hockey League (NAHL) und der United States Hockey League (USHL). 2010 erhielt der 2,02m große Verteidiger ein Stipendium für die University of Nebraska Omaha und lief drei Jahre für die Omaha Mavericks in der Western Collegiate Hockey Association auf.

Durch starke Leistungen wurden die Tampa Bay Lightning auf ihn aufmerksam und statteten den Tschechen im Frühjahr 2013 mit einem Einjahresvertrag aus. Kurz darauf debütierte der damals 22-Jährige für die Lightning in der NHL beim Spiel gegen die New Jersey Devils.

Es sollte das erste von insgesamt 408 Spielen in der NHL werden – in der Saison 2013/2014 avancierte Šustr endgültig zum Stammspieler und spielte zudem seine ersten Playoffs. In den drei Folgejahren bestritt der Tscheche jede Saison weit mehr als 70 Spiele und kam in zusammengerechnet 273 NHL-Spielen auf 53 Punkte. Nach sechs Jahren bei den Lightning wechselte Šustr 2018 zu den Anaheim Ducks und kam dort für die Ducks und für das Farmteam, die San Diego Gulls zum Einsatz.

2019 bis 2021 bestritt Šustr 99 Partien für die Kunlun Red Star aus Peking (China) in der russischen KHL. In der abgelaufenen Spielzeit lief der Kölner Neuzugang für die Iowa Wild und die San Diego Gulls in der AHL auf und absolvierte zusammengerechnet 51 Spiele.

Im Rahmen des World Cup of Hockey 2016 kam der Verteidiger für die A-Nationalmannschaft Tschechiens zum Einsatz, zudem stand er bei der WM 2021 für sein Heimatland auf dem Eis.

Bei den Haien wird Šustr mit der Rückennummer 29 auflaufen.

