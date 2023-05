2027 IIHF Eishockey-WM wird in Deutschland ausgetragen – Stimmen zum IIHF-Entscheid an den DEB

Tampere. (PM DEB / PM D-Live / PM DEG) Die Delegierten der Mitgliedsverbände des Eishockey-Weltverbandes IIHF haben heute im finnischen Tampere das Recht zur...

Tampere. (PM DEB / PM D-Live / PM DEG) Die Delegierten der Mitgliedsverbände des Eishockey-Weltverbandes IIHF haben heute im finnischen Tampere das Recht zur Ausrichtung der 2027 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft an den Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) vergeben.

Die WM wird damit im Mai 2027 in den zuvor per Ausschreibung evaluierten Spielorten Düsseldorf und Mannheim stattfinden.

Der DEB setzte sich gegen den Mitbewerber aus Kasachstan durch. Die Wahl erfolgte in geheimer Abstimmung anlässlich des Jahreskongresses der IIHF am Finalwochenende der momentan stattfindenden 2023 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland (Tampere/Riga). Damit wird Deutschland genau 10 Jahre nach der letzten Ausrichtung einer IIHF WM, welche der DEB 2017 gemeinsam mit Frankreich ausrichtete, wiederum Gastgeber einer der größten jährlichen Wintersportveranstaltungen weltweit.

DEB-Präsident Dr. Peter Merten: „Das ist ein Meilenstein für den DEB. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und den Zuspruch der Delegierten der IIHF. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die geleistete Arbeit in den letzten Monaten, besonders bei unserem IIHF WM-Projektteam. Das sorgfältig gemeinsam entwickelte Konzept hat voll überzeugt. Wir freuen uns, im Mai 2027 Gastgeber dieses internationalen Großereignisses im Herzen Europas sein zu dürfen.“

DEB-Generalsekretär Claus Gröbner: „Die Freude ist riesengroß. Wir haben gemeinsam so viel Mühe und Arbeit in die Bewerbung investiert und sind heute dafür belohnt worden. Ab nächster Woche beginnt nun für uns bereits die intensive Vorbereitungsphase auf die WM, knapp vier Jahre Zeit bis zum Event hören sich nach viel an, sind aber schnell vorbei. Wir haben nun eine intensive, arbeitsreiche Zeit vor uns, die wir produktiv nutzen wollen, um eine fantastische WM ausrichten zu können.“

Bundesinnenministerin und Sportministerin Nancy Faeser: „Ich gratuliere dem Deutschen Eishockey-Bund e.V. herzlich zur erfolgreichen Bewerbung. Mein Dank gilt allen Verantwortlichen für den großen und erfolgreichen Einsatz im Bewerbungsprozess. Ein großer Dank gilt auch den zahlreichen deutschen Eishockey-Fans, die bereits bei den Weltmeisterschaften 2017 und 2010 bewiesen haben, mit welcher Leidenschaft und Fairness sie den Eishockey-Sport feiern und Mannschaften und Fans aus der ganzen Welt als Freunde empfangen.“

Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller: „Ein toller Tag, nicht nur für Eishockeyfans. Ich danke der IIHF für ihre Entscheidung. Bei uns am Rhein spielt Eishockey traditionell eine große Rolle. Als Ausrichter der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 können wir diese Begeisterung einem Millionenpublikum präsentieren und dabei die Landeshauptstadt als weltoffene und sportbegeisterte Metropole präsentieren. So tragen wir die Werte der Sportstadt Düsseldorf und die des Sports in die Welt. Ich freue mich sehr auf die Begegnungen.“

Düsseldorfs Stadtdirektor Burkhard Hintzsche: „Der prall gefüllte Kalender der Sportstadt Düsseldorf ist um ein echtes Highlight reicher. Wenn im Mai 2027 hunderte Nationen aus der ganzen Welt zu uns blicken oder live in Düsseldorf vor Ort sind, können sie sich auf eine perfekt inszenierte Großveranstaltung an einem tollen Veranstaltungsort freuen.“

Michael Brill, CEO D.LIVE: „Bei Events wie den MTV EMAs 2023 konnten wir unter Beweis stellen, dass der PSD BANK DOME höchste Anforderungen auf internationalem Top-Niveau erfüllt. Jetzt freuen wir uns umso mehr auf ein absolutes Highlight in unserem Sport- und Eventkalender, bei dem einmal mehr die ganze Welt nach Düsseldorf blicken wird.“

Harald Wirtz, Geschäftsführender Gesellschafter DEG Eishockey GmbH: “Für die DEG und für die Sportstadt Düsseldorf ist es eine große Ehre, dass die besten Nationen der Welt und deren Anhänger in unserer Eishockey-enthusiastischen Metropole zu Gast sind. Wir werden in den nächsten Jahren alles daransetzen, dass wir Düsseldorf und Deutschland bei diesem großen Event angemessen repräsentieren. Wir freuen uns auf ein großes Fest, hochklassiges Eishockey, packende Spiele und jubelnde Eishockey-Fans aus der ganzen Welt.”

