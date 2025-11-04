2026 wird die Schweiz zum Zentrum der Eishockeywelt

Anzeige

Das Sportjahr 2026 bietet den Fans wieder zahlreiche Großereignisse. Das sind, neben der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada, und den Olympischen Winterspielen in Mailand, hauptsächlich die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz.

2 Wochen lang Weltklasse-Eishockey

Dieses große Eishockey-Fest findet vom 15. bis zum 31. Mai in Zürich und Fribourg statt. Dann werden Fans aus aller Welt anreisen, um die besten Spieler und größten Stars live mitzuerleben. Für die deutschsprachigen Teams wird das Turnier schon in der Vorrunde zu einem Klassentreffen. Schließlich trifft Deutschland während der Gruppenspiele, die alle in Zürich stattfinden werden, nicht nur auf den Weltmeister aus den USA, sondern auch auf Gastgeber Schweiz und Österreich.

Die besten 16 Nationalteams treten in 64 Spielen gegeneinander an, um den Nachfolger des amtierenden Weltmeisters USA zu küren. Vor allem beim Gastgeber Schweiz sind die Hoffnungen groß, endlich einen Titel zu gewinnen.

Die Wirtschaft freut sich

Die Eishockey-Weltmeisterschaft wird nicht nur von Fans und Medien aufmerksam verfolgt werden, sondern auch von der Wirtschaft. Sportliche Großereignisse kurbeln erfahrungsgemäß die Umsätze an. Das betrifft nicht nur Restaurants und Hotellerie, sondern auch das Merchandising und die Sportwetten-Branche. Dort zählt Eishockey zu den beliebtesten Sportarten der Kunden. Entsprechend umfangreich sind schon jetzt die Vorbereitungen auf das Großevent.

Schließlich bietet die Glücksspielbranche neben ihren Sportwetten-Sektionen auch noch zahlreiche andere Casinospiele, die vom Ansturm auf die Sportwetten profitieren. Doch in der Schweiz gelten besonders strenge Regeln. Die offiziellen Online Casino Schweiz Bonus Angebote sind gesetzlich auf die im Land lizenzierten Anbieter beschränkt. Doch das hält Spieler nicht davon ab, mehr Angebote bei ausländischen Betreibern zu suchen und zu finden. Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 wird den Fokus wieder auf die Eidgenossen richten, die das Turnier nutzen möchten, um die Erfolgsserie der letzten Jahre zu verlängern.

Klappt es diesmal mit dem Titel?

Schließlich eroberte die Schweiz in den beiden letzten Jahren jeweils die Silbermedaille. Nach insgesamt fünf Vize-Weltmeistertiteln wäre jetzt der Zeitpunkt für den ganz großen Erfolg gekommen. Die „Eisgenossen“ können auf die volle Unterstützung ihrer Anhänger bauen, doch die Konkurrenz wird auch diesmal groß sein.

Ob der Heimvorteil die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft zu Gold treibt, ist daher die große Frage im Vorfeld. Schon in diesem Jahr musste der spätere Weltmeister USA in die Overtime gehen, um die Schweiz zu bezwingen. Das gibt den Fans Hoffnung, dass diesmal ein Heimsieg gelingen kann. Für die Buchmacher ist diese Ausgangssituation natürlich ideal. Je näher der Start des Turniers rückt, desto größer wird der Hype rund um die „Eisgenossen“ werden.

So kommt man zu Tickets

Der Ticketvorverkauf für das Turnier hat jedenfalls bereits begonnen. Karten und Tagestickets für alle Spieltage in Zürich und Fribourg sind erhältlich. Spieltags-Pakete gibt es schon seit Anfang September auf der offiziellen Webseite des Events unter 2026.iihfworlds.com. Im Februar 2026 startet dann die zweite Phase des Vorverkaufs, dann kommen die restlichen Einzeltickets in den Verkauf.

In der Gruppe A treffen in Zürich die Teams aus den USA, der Schweiz, Deutschland, Österreich, Finnland, Lettland, Ungarn und Großbritannien aufeinander. In der Gruppe B spielen in Fribourg Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, die Slowakei, Norwegen, Slowenien und Italien gegeneinander. Die Swisse Life Arena in Zürich-Altstetten fasst 12.000 Zuschauer, die Fribourg Arena in Fribourg insgesamt 9.000 Fans.

Der Fahrplan für das deutsche Team

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 startet mit dem Spiel Finnland gegen Deutschland. Dieses findet am 15. Mai 2026 um 16:20 Uhr statt. Doch nicht nur Deutschland, sondern auch Gastgeber Schweiz ist bereits am ersten Tag des Turniers im Einsatz. Die Schweiz hat ab 20.20 Uhr Gelegenheit, den amtierenden Weltmeister USA zu fordern und Revanche für das knapp verloren gegangene WM-Finale 2025 zu nehmen.

Der weitere Turnierplan für die Gruppenspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft steht ebenfalls bereits fest. Das ist der gesamte Spielplan für Deutschlands Eishockey-Team:

15.05.2026, Finnland – Deutschland, Beginn: 16:20 Uhr, Zürich

17.05.2026, Deutschland – Lettland, Beginn: 20:20 Uhr, Zürich

18.05.2026, Deutschland – Schweiz, Beginn: 20:20 Uhr, Zürich

20.05.2026, USA – Deutschland, Beginn: 20:20 Uhr, Zürich

22.05.2026, Deutschland – Ungarn, Beginn: 16:20 Uhr, Zürich

23.05.2026, Österreich – Deutschland, Beginn: 20:20 Uhr, Zürich

25.05.2026, Deutschland – Großbritannien, Beginn: 20:20 Uhr, Zürich

Zürich ist Hauptaustragungsort

Nach dem Abschluss der Gruppenphase am 26. Mai stehen die Teilnehmer für den weiteren Turnierverlauf fest. Das Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 findet am 28. Mai in Zürich und Fribourg statt. Mit den beiden Halbfinali übersiedelt das Turnier dann endgültig in den Hauptaustragungsort Zürich. Die beiden Halbfinale finden am 30. und am 31. Mai statt.

Den Abschluss des Turniers bilden dann die beiden letzten Begegnungen mit dem Spiel um Platz 3 und dem großen Finale. Beide Spiele finden am 31. Mai in Zürich statt.

Alle deutschen Spiele live im Free-TV

Wer keine Tickets mehr für die Spiele in der Schweiz bekommt, kann die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 bequem im Free-TV live verfolgen. Alle Begegnungen mit deutscher Beteiligung werden auf den Sendern ProSieben und ProSieben MAXX übertragen. Im Stream finden Fans die Spiele auf ran.de, Joyn und Sportdeutschland.TV. Das garantiert den Eishockey-Fans ein großes Fest, an dessen Ende sich das deutsche Nationalteam hoffentlich über einen großen Erfolg freuen kann.

