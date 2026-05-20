2026 IIHF WM: Die bisher enttäuschenden USA besiegen Deutschland im harten Kampf 4:3 nach PEN

Zürich. (MR) Nach einem torreichen Spiel der Schweizer gab es auch im Abendspiel viele Treffer, und diesmal beteiligte sich sogar das DEB-Team daran. Zwischenzeitlich lag man gar vorne, doch am Ende reichte die engagierte Leistung nur für einen Zähler.

Vor dem Nachmittagsspiel lautete die Ansage, dass bisher in jeder Begegnung an diesem Turnier immer das Team gewonnen hat, das den ersten Treffer erzielt hatte. Diese Serie allerdings wurde in Fribourg heute von den Tschechen gebrochen, die trotz eines Rückstandes das Spiel gegen Italien gewonnen hatten. Im Abendspiel versuchte Deutschland, im vierten Spiel der Gruppenphase gegen die bisher ebenfalls enttäuschenden Amerikaner endlich Punkte zu erzielen. Heute in weißen Jerseys spielend stand wieder Philipp Grubauer im Tor, und Marcus Weber war erneut rausrotiert, während Kai Wissmann weiterhin seine Kringel drehen durfte. Etwas überraschend startete Deutschland bereits nach 61 Sekunden mit dem ersten Treffer (Seider, 2.) und spielte danach längere Zeit ruhig und abgeklärt. Nach dem ersten Powerbreak allerdings kamen die amtierenden Weltmeister stärker und schnürten das DEB-Team oft und für länger hinten ein, sodass vor allem Grubauer viel Bewegung bekam. In der 15. Spielminute aber war er machtlos, als seine Vorderleute sich nicht ganz einig waren, und Fabio Wagner im Slot den Puck liegen lies. Isaak Howard bedankte sich artig mit dem 1:1 Ausgleich. Und auch anschließend brannte es teils lichterloh um den Deutschen Kasten herum.

Deutschland brachte den ersten Torschuss im zweiten Drittel an, dann übernahmen aber wieder die USA das Spielgeschehen. Nachdem das Team von Harry Kreis die einzige Unterzahl überstanden hatte, schepperte es anschließend hinter Grubauer (Sasson, 26.). Kaum eine Zeigerumdrehung später aber jubelte Deutschland erneut – der Schuss von Wissmann ging in die Maschen. Allerdings hatte Josh Samanski die Scheibe ins Abseits reingezogen. Das wäre die perfekte Antwort gewesen. Nachdem Daniel Fischbuch angeschlagen raus war, rückte Parker Tuomie in dessen Reihe – und brachte gleich mehr Feuer und Energie mit dieser Reihe aufs Eis. Samanski traf nur das Außennetz, und das Spiel wollte sich wieder in die andere Richtung bewegen, als Dominik Tiffels dem Gegner die Scheibe von den Füßen spitzelte und aus der Drehung am überraschten Devin Cooley vorbei einschoss. Da hat er sich ein passendes Geschenk zum heutigen Geburtstag gemacht (30.). Und es dauerte nicht lange, dass Alexander Ehl die Scheibe erneut aus der eigenen Verteidigungszone brachte und zusammen mit Marc Michaelis einen schnellen Angriff vortrug. Michaelis vollendete zum 3:2 für Deutschland (33.). Die Olympiasieger von Mailand versuchten zurückzuschlagen, konnten den knappen Rückstand bis zur Pause aber nicht mehr egalisieren.

Großer Kampf wird nicht belohnt

Im Schlussabschnitt war es ein offener Schlagabtausch, aber mit den eindeutigeren Einschussmöglichkeiten für die USA. Auffällig war, dass die Deutschen jetzt viel miteinander sprachen. Insgesamt sah es viel mehr nach einem Guss aus als zum Turnierbeginn. Allerdings gelang es ihnen nicht, im dritten Durchgang die Führung auszubauen. Und so kam es, wie es kommen musste: in der 55. Spielminute hatte Grubauer vermeintlich die Scheibe fest, aber es wurde nicht abgepfiffen. Schließlich fand Declan Carlile den Puck, schob ihn zum Kollegen weiter, und der hob ihn über Grubauer zum Ausgleich für die USA (Novak). Die Schiedsrichter hielten an der Torentscheidung trotz Reklamation seitens eines sauren Grubauers sowie von Kapitän Seider fest – bitter für das DEB-Team. In den verbleibenden Minuten wie auch in der Verlängerung sollte der erlösende Siegtreffer nicht mehr fallen. Im Penaltyschießen traf zunächst Samanski für Deutschland, ehe der vierte und fünfte Schütze für die USA ihre Versuche versenken konnten.

Josh Samanski und Parker Tuomie zum Spiel





Es spielten für das DEB-Team:

30 Philipp Grubauer – 38 Fabio Wagner, 53 Moritz Seider – 44 Joshua Samanski, 73 Lukas Reichel, 95 Frederik Tiffels; 6 Kai Wissmann, 12 Eric Mik – 15 Stefan Loibl, 71 Daniel Fischbuch, 72 Dominik Kahun; 9 Leon Gawanke, 25 Leon Hüttl – 40 Alexander Ehl, 65 Marc Michaelis, 75 Samuel Dove-McFalls; 48 Phillip Sinn – 7 Maximilian Kastner, 21 Nico Krämmer, 56 Manuel Wiederer, 62 Parker Tuomie



Die Tore erzielten:

0:1 (01:01) Seider (Tiffels, Samanski)

1:1 (14:33) Howard (Steeves)

2:1 (25:06) Sasson (Ufko, Steeves)

2:2 (29:53) Tiffels (Reichel, Gawanke)

2:3 (32:42) Michaelis (Ehl)

3:3 (54:13) Novak (Carlile)

4:3 (65:00) Leonard GWG

Strafen: USA – 2 Min.; GER – 2 Min.

Zuschauer: 9731

Die Schweizer Nati ist weiterhin nicht zu stoppen

Bereits am Nachmittag sah die Swiss Life Arena das nächste Derby, als Österreich mit dem Turniergastgeber Schweiz die Schläger kreuzte. Hier machte die Schweiz kurzen Prozess und erzielte bereits im Startabschnitt aus 11 Schüssen vier Treffer (Rochette, Meier, Hischier, Riat)! Das ganze hatte nur gute 8 Minuten gedauert. Zum Drittelbeginn im zweiten und auch im dritten konnte sich Team Austria kurzfristig festsetzen, ohne aber an Genoni im Kasten vorbeizukommen. Und dann übernahmen die Hausherren wieder das Ruder. Zur Spielmitte binnen drei Minuten erhöhten Hischier, Thürkauf und Rochette auf 7:0, im Schlussabschnitt zeichneten Riat und Bertschy verantwortlich, dass es am Ende 9:0 für die Schweiz stand. Die Halle war erneut ausverkauft und sehr laut.