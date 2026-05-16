Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + 2026 IIHF WM: Das sagt Norwegens Markus Vikingstad zur Niederlage gegen die Slowaken
! +Hintergrund / InterviewsNorwegenWM 2026

2026 IIHF WM: Das sagt Norwegens Markus Vikingstad zur Niederlage gegen die Slowaken

16. Mai 20261 Mins read64
Share
Markus Vikingstad im Interview nach dem Spiel gegen die Slowaken - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Fribourg. (MR) Trotz engagiertem Spiel und spätem Ausgleich konnte Norwegen im ersten Turnierspiel keine Punkte mitnehmen.

In einem spannenden Spiel gab es Chancen auf beiden Seiten, doch gute Torhüter wussten sich und ihre Ausrüstung sehr gut einzusetzen. Norwegen konnte nach dem Führungstreffer der Slowaken in der 9. Spielminute (Kristian Pospisil) zunächst eine doppelte Unterzahl schadlos verteidigen, aber später auch selbst nichts aus Überzahlsituationen machen.

Der Ausgleichstreffer für Norwegen fiel nach einigen guten Möglichkeiten zum Ende des zweiten Dtittels eher aus dem Nichts (Tinus Koblar, 40.).

Norwegen schnupperte an Punkten, bis die Slowaken ein 2 auf 1 mit Flip-Pass in den Knick verwerteten (Marek Hrivik, 49). Früh zog Norwegen den Goalie, und die Halle jubelte: die Slowakei hatte ins leere Tor getroffen, jedoch aus dem Abseits. So konnten etwa 90% der 4711 Zuschauer schließlich einen 2:1 Sieg für die Slowakei bejubeln.

Nach dem Spiel stand Norwegens Stürmer und frischgebackener Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin, Markus Vikingstad für ein Gespräch zur Verfügung.

Markus Vikingstad im Interview


Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
343
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Dänemarks Frederik Storm: "Wir haben dieses Jahr eine etwas andere Mannschaft"

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +DänemarkHintergrund / InterviewsWM 2026

Dänemarks Frederik Storm: „Wir haben dieses Jahr eine etwas andere Mannschaft“

Fribourg. (EM) Das Auftaktspiel haben die Dänen gegen Tschechien mit 4:1 verloren. ...

By16. Mai 2026
! +Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils Weiden stellen die Weichen: Posten des Cheftrainers und des sportlichen Leiters sind neu besetzt

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden freuen sich, David Matsos...

By16. Mai 2026
Österreich / ÖEHVWM 2026

WM: Österreich feiert 5:2-Auftaktsieg über Großbritannien

Zürich. (PM ÖEHV) Die ersten Punkte sind eingefahren, dem obersten Ziel Klassenerhalt...

By16. Mai 2026
! +DEB-TeamHintergrund / InterviewsWM 2026

„Ein Spiel, das sehr viel Mut macht“ – Alle Stimmen und Einschätzungen rund um das WM-Auftaktspiel gegen Finnland

Bonn. (PM MagentaSport) Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel bei der 89....

By16. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten