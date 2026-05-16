2026 IIHF WM: Das sagt Norwegens Markus Vikingstad zur Niederlage gegen die Slowaken

Fribourg. (MR) Trotz engagiertem Spiel und spätem Ausgleich konnte Norwegen im ersten Turnierspiel keine Punkte mitnehmen.

In einem spannenden Spiel gab es Chancen auf beiden Seiten, doch gute Torhüter wussten sich und ihre Ausrüstung sehr gut einzusetzen. Norwegen konnte nach dem Führungstreffer der Slowaken in der 9. Spielminute (Kristian Pospisil) zunächst eine doppelte Unterzahl schadlos verteidigen, aber später auch selbst nichts aus Überzahlsituationen machen.

Der Ausgleichstreffer für Norwegen fiel nach einigen guten Möglichkeiten zum Ende des zweiten Dtittels eher aus dem Nichts (Tinus Koblar, 40.).

Norwegen schnupperte an Punkten, bis die Slowaken ein 2 auf 1 mit Flip-Pass in den Knick verwerteten (Marek Hrivik, 49). Früh zog Norwegen den Goalie, und die Halle jubelte: die Slowakei hatte ins leere Tor getroffen, jedoch aus dem Abseits. So konnten etwa 90% der 4711 Zuschauer schließlich einen 2:1 Sieg für die Slowakei bejubeln.

Nach dem Spiel stand Norwegens Stürmer und frischgebackener Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin, Markus Vikingstad für ein Gespräch zur Verfügung.

Markus Vikingstad im Interview



