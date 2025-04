2:0-Sieg in Mannheim: EisbÃ¤ren bauen FÃ¼hrung in Halbfinalserie aus

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Führung in der Playoff-Halbfinalserie gegen die Adler Mannheim ausgebaut.

Die Berliner gewannen Spiel zwei der Serie bei den Kurpfälzern am Freitagabend mit 2:0. Somit führen die Eisbären in der Best-of-Seven-Serie um den Einzug ins Finale ebenfalls mit 2:0. Eisbären-Stürmer Ty Ronning punktete im 21. Spiel in Folge und hat damit den DEL-Rekord von Peter Draisaitl aus der Saison 1994/95 eingestellt.

In einem intensiven und schnellen Startdrittel kamen beide Teams zu Abschlussmöglichkeiten. Es ging jedoch torlos in die erste Pause. Im mittleren Spielabschnitt ging es weiter hin und her und die Eisbären bauten im weiteren Spielverlauf immer mehr Druck auf. Zunächst sorgte Marcel Noebels (31.) dann für die Führung der Gäste, die Eric Hördler (35.) wenig später auf 2:0 ausbaute. Im Schlussdrittel agierten die Adler druckvoll und versuchten zum Anschlusstreffer zu kommen. Die Berliner verteidigten jedoch konsequent. Am Ende warfen die Mannheimer alles nach vorne. Die Eisbären ließen aber nichts mehr anbrennen und es blieb beim 2:0-Auswärtssieg. Für Torhüter Jake Hildebrand war es das zweite Spiel der laufenden Saison ohne Gegentreffer.

Partie drei dieser Halbfinalserie findet bereits am Sonntag, den 6. April um 14:00 Uhr in Berlin statt.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es war ein sehr umkämpftes Spiel. Mit unserem Start war ich zufrieden. Wir wussten, dass Mannheim druckvoll beginnen wird. Im Mitteldrittel konnten wir das Momentum dann auf unsere Seite holen und zwei Treffer erzielen. Im Schlussabschnitt haben die Adler dann noch einmal viel Druck aufgebaut. Wir sind aber leidenschaftlich aufgetreten und habe viele Schüsse geblockt. Ich bin stolz auf meine Spieler.“

Ty Ronning (Stürmer Eisbären Berlin): „Es war ein wichtiger Sieg und wieder eine großartige Teamleistung. Angefangen bei Jake Hildebrand, der heute unglaublich gut gehalten hat. Am Ende hat zum Beispiel Frederik Tiffels wichtige Schüsse geblockt. Wir freuen uns jetzt kurz über den Erfolg und blicken direkt auf die nächste Partie am Sonntag. Ich freue mich über den Rekord. Wir haben als Team aber ein größeres Ziel und schauen von Spiel zu Spiel.“

Endergebnis

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Aufstellungen

Adler Mannheim: Tiefensee (Gravel) – Jokipakka, Gilmour; Cicek, Gawanke; Kälble, Fohrler; Pilu – Kühnhackl, MacInnis, Szwarz; Hännikäinen, Esposito, Reichel, Bennett, Michaelis, Plachta; Heim, Loibl, Proske – Trainer: Dallas Eakins

Eisbären Berlin: Hildebrand (Vieillard) – Müller, Wissmann (C); Geibel, Smith; Galipeau, Mik; Panocha – Kirk, Fontaine, Veilleux; Ronning, Pföderl, Tiffels; Noebels (A), Boychuk (A), Bergmann; Leden, Wiederer, Hördler – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 30:21 – Noebels (Pföderl, Ronning) – EQ

0:2 – 34:43 – Hördler (Wiederer, Ronning) – EQ

Strafen Adler Mannheim: 8 (2, 2, 4) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (4, 2, 2) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Lukas Kohlmüller (Patrick Laguzov, Jan Philipp Priebsch)

Zuschauer 13.600

