20- jÃ¤hriges StÃ¼rmertalent kommt von den Starbulls Rosenheim zu den Augsburger Panthern

Augsburg. (PM Panther / PM Starbulls) Die Augsburger Panther statten Kevin Handschuh von den Starbulls Rosenheim mit einer Förderlizenz aus.

Bereits vergangene Woche absolvierte der 20 Jahre junge Außenstürmer seine ersten Trainingseinheiten mit den Panthern, ab sofort kann Handschuh auch in der PENNY DEL eingesetzt werden.

Kevin Handschuh läuft seit der Saison 2023-24 für Rosenheim in der DEL2 auf. In bislang 23 Spielen für die Oberbayern verbuchte der 189 cm große und 86 kg schwere Linksschütze fünf Scorerpunkte (zwei Tore und drei Assists). In der Saison 2022-23 kam Handschuh bereits fünfmal für die Eisbären Berlin in der PENNY DEL zum Einsatz, ebenso stehen vier Partien für die Hauptstädter in der Champions Hockey League in seiner Vita.

Augsburg und das Curt-Frenzel-Stadion sind für den gebürtigen Saalfelder nicht neu. Von 2015 bis 2017 war Kevin Handschuh bereits im Nachwuchs des Augsburger EV aktiv, ehe der Wechsel zu den Eisbären Juniors nach Berlin folgte.

Christof Kreutzer: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Starbulls Rosenheim eine kleine Kooperation starten können und uns gemeinsam der Ausbildung junger Spieler widmen. Niklas Länger kann in der DEL2 viel Eiszeit sammeln und Kevin Handschuh gibt uns speziell während Moritz Elias‘ Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft eine weitere Option auf den U23-Positionen in unserem Lineup. Kevin hat im Training einen guten Eindruck hinterlassen, sein erster Einsatz für uns wird sicher auch nicht lange auf sich warten lassen.“

Jari Pasanen, Head Coach der Starbulls, mit folgender Einschätzung zu der Kooperation mit Augsburg: „Für Kevin ist diese Zusammenarbeit sicherlich eine sehr gute Chance, sich nachhaltig weiterzuentwickeln. Er hatte bereits in Berlin einige Spiele in der PENNY DEL gemacht, jetzt hat er die Möglichkeit bei den Panthern weitere Erfahrungen zu sammeln. Zugleich bekommen wir mit Niklas Länger einen Jungen Spieler aus Augsburg, welcher bereits gute Erfahrungen in Augsburg sammeln konnte und bei uns nun mehr Eiszeit und Spielpraxis bekommen wird.“

